|
1 : 3
завершен
сегодня, 20:00
|
Стадион Сардиния Арена
|10’
|0:1
|
Роналду Криштиану
ассистент Куадрадо Хуан
|25’
|0:2(П)
|Роналду Криштиану
|32’
|0:3
|
Роналду Криштиану
ассистент Кьеза Федерико
|
Симеоне Джованни
ассистент Дзаппа Габриэле
|1:3
|61’
|14’
|Роналду Криштиану
|18’
|Куадрадо Хуан
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|34’
|Бернардески Федерико
|Сандро Алекс
|Асамоа Квадво
|Дзаппа Габриэле
|69’
|Клаван Рагнар
|Чеппителли Лука
|69’
|70’
|Бонуччи Леонардо
|Кьеллини Джорджо
|70’
|МакКенни Уэстон
|Мората Альваро
|Черри Альберто
|Симеоне Джованни
|80’
|Перейро Гастон
|Ругани Даниэле
|80’
|Дейола Алессандро
|Данкан Альфред
|80’
|83’
|Рамос Артур
|Кьеза Федерико
|83’
|Фработта Джанлука
|Куадрадо Хуан
|
|12
|Удары по воротам
|10
|
|
|4
|Удары в створ
|6
|
|
|12
|Фолы
|16
|
|
|8
|Угловые
|5
|
|
|1
|Офсайды
|0
|
|
|50%
|Владение мячом
|50%
|
|
|3
|Cэйвы
|3
|
|
|0
|Предупреждения
|2
|
я больше статистике доверяю,а не словам президента милана хахаа
Ювентус» является самым титулованным клубом в Италии. В 1988 году клуб получил награду УЕФА за победы во всех турнирах, проводимых федерацией. Когда «Ювентус» выиграл суперкубок УЕФА в 1984, Межконтинентальный кубок в 1985 и кубок Интертото в 1999 году он стал единственным в мире клубом, которому покорились все турниры
Ювентус» занял 7-е место в списке лучших футбольных клубов XX века по версии ФИФА, 9-е место — по версии журнала kicker. Также IFFHS поставил «Ювентус» на 2-е место в рейтинге лучших европейских клубов XX века
ну да не гранд хаха
я больше статистике доверяю,а не словам президента милана хахаа
Ювентус» является самым титулованным клубом в Италии. В 1988 году клуб получил награду УЕФА за победы во всех турнирах, проводимых федерацией. Когда «Ювентус» выиграл суперкубок УЕФА в 1984, Межконтинентальный кубок в 1985 и кубок Интертото в 1999 году он стал единственным в мире клубом, которому покорились все турниры
Ювентус» занял 7-е место в списке лучших футбольных клубов XX века по версии ФИФА, 9-е место — по версии журнала kicker. Также IFFHS поставил «Ювентус» на 2-е место в рейтинге лучших европейских клубов XX века
ну да не гранд хаха
4-0 3-0 3-0 4-0 8-2 4-1
знаешь что это такое?
4-0 3-0 3-0 4-0 8-2 4-1
знаешь что это такое?
Паоло Скарони — президент итальянского футбольного клуба «Милан»
хахах как смешно
Паоло Скарони — президент итальянского футбольного клуба «Милан»
хахах как смешно
А интер никого не покупал,а значит и деньги сэкономил
А интер никого не покупал,а значит и деньги сэкономил