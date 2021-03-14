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Кальяри - Ювентус
Болонья - Сампдория
Торино - Интер
Парма - Рома
Милан - Наполи

Текстовая онлайн трансляция матча Кальяри против Ювентус

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    61' (1:3) Симеоне Джованни (9) (Дзаппа Габриэле (25))
     
    2
    69' Дзаппа Габриэле (25) уходит с поля, Асамоа Квадво (19) вышел на поле
    69' Чеппителли Лука (23) уходит с поля, Клаван Рагнар (15) вышел на поле
     
    3
    80' Симеоне Джованни (9) уходит с поля, Черри Альберто (27) вышел на поле
    80' Ругани Даниэле (24) уходит с поля, Перейро Гастон (20) вышел на поле
    80' Данкан Альфред (32) уходит с поля, Дейола Алессандро (14) вышел на поле
     
    10' (0:1) Роналду Криштиану (7) (Куадрадо Хуан (16))
     
    14' Роналду Криштиану (7)
     
    18' Куадрадо Хуан (16)
     
    25' (0:2) Роналду Криштиану (7)
     
    32' (0:3) Роналду Криштиану (7) (Кьеза Федерико (22))
     
    34' Сандро Алекс (12) уходит с поля, Бернардески Федерико (33) вышел на поле
     
    2
    70' Кьеллини Джорджо (3) уходит с поля, Бонуччи Леонардо (19) вышел на поле
    70' Мората Альваро (9) уходит с поля, МакКенни Уэстон (14) вышел на поле
     
    2
    83' Кьеза Федерико (22) уходит с поля, Рамос Артур (5) вышел на поле
    83' Куадрадо Хуан (16) уходит с поля, Фработта Джанлука (38) вышел на поле
    Голы
    10’ 0:1 Роналду Криштиану
    ассистент Куадрадо Хуан
    25’ 0:2(П) Роналду Криштиану
    32’ 0:3 Роналду Криштиану
    ассистент Кьеза Федерико
    Симеоне Джованни
    ассистент Дзаппа Габриэле     		1:3 61’
    Наказания
    14’ Роналду Криштиану
    18’ Куадрадо Хуан
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    34’ Бернардески Федерико Сандро Алекс
    Асамоа Квадво Дзаппа Габриэле 69’
    Клаван Рагнар Чеппителли Лука 69’
    70’ Бонуччи Леонардо Кьеллини Джорджо
    70’ МакКенни Уэстон Мората Альваро
    Черри Альберто Симеоне Джованни 80’
    Перейро Гастон Ругани Даниэле 80’
    Дейола Алессандро Данкан Альфред 80’
    83’ Рамос Артур Кьеза Федерико
    83’ Фработта Джанлука Куадрадо Хуан
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 10
    		4 Удары в створ 6
    		12 Фолы 16
    		8 Угловые 5
    		1 Офсайды 0
    		50% Владение мячом 50%
    		3 Cэйвы 3
    		0 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    juvenale
    juvenale ответ Baggio R. (раскрыть)
    сегодня в 23:48
    мы про интер разговаривали,причем тут барселона....я написал,что интер не вышел три сезона из группы,первый раз из-за псв,второй из-за резерва каталонцев,третий из-за шахтера
    juvenale
    juvenale
    сегодня в 23:46
    Степан можешь еще скинуть какие-нибудь цитаты болельщиков милана
    juvenale
    juvenale
    сегодня в 23:46
    Qatar Airways
    я больше статистике доверяю,а не словам президента милана хахаа
    Ювентус» является самым титулованным клубом в Италии. В 1988 году клуб получил награду УЕФА за победы во всех турнирах, проводимых федерацией. Когда «Ювентус» выиграл суперкубок УЕФА в 1984, Межконтинентальный кубок в 1985 и кубок Интертото в 1999 году он стал единственным в мире клубом, которому покорились все турниры
    Ювентус» занял 7-е место в списке лучших футбольных клубов XX века по версии ФИФА, 9-е место — по версии журнала kicker. Также IFFHS поставил «Ювентус» на 2-е место в рейтинге лучших европейских клубов XX века
    ну да не гранд хаха
    juvenale
    juvenale
    сегодня в 23:43
    Qatar Airways
    4-0 3-0 3-0 4-0 8-2 4-1
    знаешь что это такое?
    Baggio R.
    Baggio R. ответ juvenale (раскрыть)
    сегодня в 23:40
    Ты писал про Барселону и ПСВ. А потом мне ответил:"как причем?а не из-за ничьей с ними ли вы не вышли в последнем матче хахаха". Я-то за Барселону, а не Интер.
    Lucky luciano
    Lucky luciano
    сегодня в 23:39
    qatar airways а так это брулин
    Паоло Скарони — президент итальянского футбольного клуба «Милан»
    хахах как смешно
    Тасманский дьявол
    Тасманский дьявол ответ Qatar Airways (раскрыть)
    сегодня в 23:39
    Что было, то было. Сейчас Милан больше походит на маленького гиганта большого секса)), этот секс им устраивали в этом сезоне Ювентус, Аталанта и Интер. Может порносайту лучше Милан спонсировать, нежели Интер?)
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
    сегодня в 23:34
    Юве провалился,а вот Барса и Аякс втсретятся в финале ЛЧ - ахаха!
    juvenale
    juvenale ответ Baggio R. (раскрыть)
    сегодня в 23:33
    ты о чем вообще? я писал фанату китайцев,что интер не вышел из группы не обыграв в решающем матче псв у себя дома,ты какое-то псж пишешь
    Том Хеннинг Эвребе
    Том Хеннинг Эвребе ответ Qatar Airways (раскрыть)
    сегодня в 23:30
      Князь Всея Турина
      Князь Всея Турина
      сегодня в 23:27
      Если бы не КР7,то и какой то Кальяри проиграли. И ещё хотят Легенду Мира продать по дешману. Может это газетчики нагнетают обстановку. Роналду должен остаться в Юве до конца контракта,а Пирло можно уже отправлять во свояси,пусть Милан тренирует,а не Великий Юве. Ахаха.
      Джон Иванов 2
      Джон Иванов 2
      сегодня в 23:26
      А что еще остаётся
      Qatar Airways
      Qatar Airways
      сегодня в 23:21
      Да, в Италии португалец отрывается. Делает то, чего не может в более престижном турнире. Я же напомню просто слова высокопоставленного итальянского чиновника и бизнесмена.

      Baggio R.
      Baggio R. ответ juvenale (раскрыть)
      сегодня в 23:13
      Ты про 1997 год что ли?
      ВиталикManUtdRus
      ВиталикManUtdRus
      сегодня в 23:13
      Старый конь борозды не испортит !
      Arman A.
      Arman A.
      сегодня в 23:06
      Фармакология рулит!
      juvenale
      juvenale ответ Baggio R. (раскрыть)
      сегодня в 22:56
      прежде чем писать,нужно хотя бы информацию проверять))псж хахахах
      juvenale
      juvenale ответ Baggio R. (раскрыть)
      сегодня в 22:56
      ухахахах какое псж))))
      Baggio R.
      Baggio R. ответ juvenale (раскрыть)
      сегодня в 22:52
      Разве последняя игра не с ПСЖ была?
      juvenale
      juvenale ответ Интер чемпион 19 (раскрыть)
      сегодня в 22:50, ред.
      ты реально думаешь,что фанаты Юве будут сильно переживать из-за не выигрыша скудетто после 9 побед подряд ?хахаха да китайцы выиграют этот чемп из-за перестройки у Юве,но это будет слабейший чемпион за последние лет 30,который с позором вылетел из лч и играет на контратаках и атобусом со всеми
      juvenale
      juvenale ответ Интер чемпион 19 (раскрыть)
      сегодня в 22:48
      смеяться будем летом,когда китайцы будут продавать клуб на алибабе хахаха
      juvenale
      juvenale ответ Интер чемпион 19 (раскрыть)
      сегодня в 22:47, ред.
      да уходит потому что могут себе позволить и выиграли 20 титулов за 10 лет хахах а вот чего китайцы так тратятся непонятно и Ювентус в лч каждый год под 100 млн зарабатывает + свой стадион,а вот по китайцам вопросы
      Интер чемпион 19
      Интер чемпион 19
      сегодня в 22:46
      ладно посмеёмся через месяц,когда с Турина снимут корону
      Интер чемпион 19
      Интер чемпион 19 ответ juvenale (раскрыть)
      сегодня в 22:44
      была целая статья тут на соккере и там наглядно было показано,что у Ювентуса на зарплаты игроков едва ли не в 2 раза больше бабла уходит
      juvenale
      juvenale ответ Интер чемпион 19 (раскрыть)
      сегодня в 22:43
      и да у контекса зп 12 млн хахаха
      juvenale
      juvenale ответ Интер чемпион 19 (раскрыть)
      сегодня в 22:43
      лукака за 80 млн,хакими за 40 ,эрикссен с зп под 10 и агентам 15 хаха никого не покупал))больше Ювентуса потратили
      juvenale
      juvenale ответ Baggio R. (раскрыть)
      сегодня в 22:42
      к чему это?причем тут псв и твой вопрос?
      juvenale
      juvenale ответ allemz (раскрыть)
      сегодня в 22:41
      так он как бы обоим миланским регулярно отгружал
      allemz
      allemz
      сегодня в 22:40
      Красава, Рони, характер проявлять надо именно с такими мега-топами как Кальяри, а Порту, Интер, Милан это дешевки не заслуживающие внимания.
      Интер чемпион 19
      Интер чемпион 19 ответ juvenale (раскрыть)
      сегодня в 22:39
      учитывая что в Турин вбухали столько бабла и всё зря,это убыток.
      А интер никого не покупал,а значит и деньги сэкономил
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