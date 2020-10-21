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Оренбург - Сочи
Крылья Советов - Ротор
Шинник - Ахмат
Чертаново - Уфа

Текстовая онлайн трансляция матча Енисей против Спартак

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Голы
Лескано Хуан Эдуардо 1:0 47’
Наказания
8’ Кутепов Илья
Саная Анзор 46’
Комков Михаил 56’
Цховребов Валерий 67’
70’ Маркитесов Дмитрий
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Рукас Томас Сухомлинов Максим 46’
56’ Литвинов Руслан Кутепов Илья
57’ Игнатов Михаил Понсе Эсекель
Песиков Евгений Комков Михаил 62’
Раздорских Никита Лескано Хуан Эдуардо 66’
73’ Шильцов Константин Бакаев Зелимхан
81’ Петрунин Даниил Кокорин Александр
Иванов Егор Зотов Александр 90+1’
Статистика
 3 Предупреждения 2
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Все комментарии
Мяучело
Мяучело ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 18:08
праздник российскому народу, подарил этот матч XDD
Константин Белых
Константин Белых ответ phantom-k (раскрыть)
сегодня в 18:07
Вот вот. Лучше б эти сопли 5-0 проиграли(все равно вышли в 1/8 3 некому ненужной салатницы) но чтоб машина Понсе был здоров. Ладно хоть Зобу с Кралом и Ларссоном поберег Тед от этого огорода. Но молодежь конешно днище то еще.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 18:06
Поимели поросят, но не сильно.
Travios
Travios
сегодня в 18:06
надо было Спартак-2 выпускать, они Енисей в ФНЛ обыграли.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:56
Тылы.... Тылы....
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:56
Кто отвечает в Спартаке за работу с молодёжью?

Нет таких?

Тогда освежите селекцию в африканском направлении...

Вот Брюгге вчерась мну понравился...
phantom-k
phantom-k ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 17:51
Поверь, всем реально всё равно. Ну проиграла молодёжная команда. Ок. Бывает. Так что праздник сугубо у тебя.
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 17:51
Мзда похоже неподъемна) Та же академия Краснодара уже круче.
phantom-k
phantom-k
сегодня в 17:49
Хоспаде... второй состав Спартака, не имея вообще никакой турнирной мотивации, на Красноярском огороде проиграл Енисею, для которого это был матч сезона. И тут повылазили тролли. Да плевать всем на этот матч, на его результат и прочее. Одно тревожит - состояние Понсе. В остальном - кагбэ без разницы...
brauning.86
brauning.86 ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 17:47
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 17:44
    Енисей подарил праздник российскому народу.
    blitz
    blitz
    сегодня в 17:42
    Срамота спартак вышел в 1/8 по дополнительным показателям набрав 3 очка как Енисей и Родина
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 17:37
    Этот матч стал тренировкой, на которой один из ведущих игроков получил травму.
    Footbolista
    Footbolista ответ Адвокат 76 (раскрыть)
    сегодня в 17:37
    Это все равно, что требовать от профессора, чтобы он поехал на картошку в костюме Brioni...
    RIR68
    RIR68 ответ makkie (раскрыть)
    сегодня в 17:36
    нужно было дать шанс Кокорину)))
    Адвокат 76
    Адвокат 76
    сегодня в 17:33
    На кубок должны играть все клубы основными составами, а так это клоунада полная.
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 17:30
    Что я понял - резерва у нас толком нет. Есть основа и есть остальные пассажиры(
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    сегодня в 17:30
    Стоило ли вообще лететь хрен знает куда ,чтобы потерять Понсе и продемонстрировать полное неумение играть в футбол всех остальных ,включая Бакаева ???!!!! О Кокорине вообще молчу ,- тяжёлый случай ! 0:3 -технарь ,и мы идём дальше в Кубке ! Смех и позор ! И ещё один булыжник в огород Газизова !!! Случись у кого травма из основы ,кого на поле выпускать Тедеско должен ? Вот это откровенное дер.....мо ?
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 17:27
    Спартак вышел из группы!
    Поздравляю, не плохое достижение для молодой и амбициозной команды!)))
    yasukuni
    yasukuni ответ Zak11 (раскрыть)
    сегодня в 17:24
    Совершенно верно. Слава регламенту! Самое смешное, что после победы Родины над Енисеем, Спартак выходил в 1/8 даже не потрудившись прилететь на матч и получив технарь 0-3.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 17:23
    Кокорин пока нулевой , а Понсе зря взяли в Красноярск. Ну , а так с официальным выходом в 1/8 финала.
    makkie
    makkie ответ LOpp (раскрыть)
    сегодня в 17:22
    Нужно уметь находить таких игроков как Зобнин или Джикия.
    А в основе достаточно Максименко в раме и Бакаева с большой натяжкой.
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 17:20
    У Спартака просто нет ближайшего резерва. Одни днори. Хоть закрывай академию.
    Footbolista
    Footbolista ответ Evilhuman (раскрыть)
    сегодня в 17:14
    Молодежь играла в основном)...у "аутсайдера" очков кстати столько же как и у пострадавших от Брюгге...
    yasukuni
    yasukuni
    сегодня в 17:14, ред.
    Спартак играл третьим составом. Игроки замены плюс молодежка. Напомнить, как Ростов молодежкой сыграл? Этот результат ни о чем не говорит, но если травма Понсе серьезна - это плохо всерьез. Разве что болтовня про академии и подрастающие таланты просто пустой треп, если не сказать матерно.
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 17:12
      Big krendel
      Big krendel
      сегодня в 17:11
      Одинаковые по классу команды. Сегодня повезло Енисею.
      David Young
      David Young
      сегодня в 17:11
        протон1
        протон1
        сегодня в 17:08
        кстати сегодня. у дочери Мутко нашли деньги на общую стоимость квартир 110 млн. интересно откуда?
        Evilhuman
        Evilhuman
        сегодня в 17:06
        Енисей с победой, одолели аутсайдеров
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