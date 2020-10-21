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1 : 0
завершен
сегодня, 15:00
|Лескано Хуан Эдуардо
|1:0
|47’
|8’
|Кутепов Илья
|Саная Анзор
|46’
|Комков Михаил
|56’
|Цховребов Валерий
|67’
|70’
|Маркитесов Дмитрий
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Рукас Томас
|Сухомлинов Максим
|46’
|56’
|Литвинов Руслан
|Кутепов Илья
|57’
|Игнатов Михаил
|Понсе Эсекель
|Песиков Евгений
|Комков Михаил
|62’
|Раздорских Никита
|Лескано Хуан Эдуардо
|66’
|73’
|Шильцов Константин
|Бакаев Зелимхан
|81’
|Петрунин Даниил
|Кокорин Александр
|Иванов Егор
|Зотов Александр
|90+1’
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|3
|Предупреждения
|2
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https://www.youtube.com/watch?v=jPjdbHTHEuE
Нет таких?
Тогда освежите селекцию в африканском направлении...
Вот Брюгге вчерась мну понравился...
Нет таких?
Тогда освежите селекцию в африканском направлении...
Вот Брюгге вчерась мну понравился...
Ты не знаешь, что тадеска просит купить игроков?
Или ты не в курсе что купили ОДНОГО Витю?
Ты не знаешь, что тадеска просит купить игроков?
Или ты не в курсе что купили ОДНОГО Витю?
Поздравляю, не плохое достижение для молодой и амбициозной команды!)))
Поздравляю, не плохое достижение для молодой и амбициозной команды!)))
А в основе достаточно Максименко в раме и Бакаева с большой натяжкой.
А в основе достаточно Максименко в раме и Бакаева с большой натяжкой.