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1 : 1
3 : 4 по пенальти
сегодня, 18:30
|54’
|0:1
|Алсултанов Ислам
|Евсеев Павел
|1:1
|90+3’
|16’
|Семёнов Андрей
|18’
|Адуев Амир
|Мацхарашвили Никита
|19’
|Кутин Денис
|34’
|37’
|Вилькер Анхель
|38’
|Садулаев Лечи
|Дорофеев Никита
|69’
|78’
|Швец Антон
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Кармаев Никита
|Пуцко Александр
|46’
|Алсултанов Ислам
|Мелкадзе Георгий
|Бетюжнов Антон
|Мацхарашвили Никита
|54’
|Масленников Игорь
|Маляров Никита
|56’
|60’
|Харин Евгений
|Садулаев Лечи
|65’
|Швец Антон
|Семёнов Андрей
|Голуб Никита
|Самодин Сергей
|70’
|70’
|Кадыров Абубакар
|Кадыров Халид
|Зинков Вячеслав
|Олейников Иван
|71’
|Евсеев Павел
|Щадин Артем
|72’
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|3
|Предупреждения
|5
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А то они беспонтово играют в кубке.
А то они беспонтово играют в кубке.