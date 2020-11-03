|Мидтьюлланд
|1:2
|Аякс
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1 : 2
завершен
вчера, 23:00
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Стадион МСХ Арена
|1’
|0:1
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Энтони
ассистент Тадич Душан
|13’
|0:2
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Тадич Душан
ассистент Промес Квинси
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Дрейер Андерс
ассистент Каюсте Йенс-Лис
|1:2
|18’
|25’
|Шуурс Перр
|Вибе Лассе
|84’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Классен Дэви
|Эккеленкамп Юрген
|60’
|Альварес Эдсон
|Шуурс Перр
|Коолс Дион
|Андерссон Джоэль
|64’
|Краев Божидар
|Дрейер Андерс
|75’
|77’
|Клайбер Шон
|Мазрауи Нуссаир
|Эвандер
|Каюсте Йенс-Лис
|80’
|Вибе Лассе
|Каба Сори
|81’
|90’
|Траоре Лассина
|Энтони
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|9
|Удары по воротам
|5
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|4
|Удары в створ
|4
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|18
|Фолы
|19
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|3
|Угловые
|3
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|1
|Офсайды
|4
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|44%
|Владение мячом
|56%
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|2
|Cэйвы
|3
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|1
|Предупреждения
|1
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