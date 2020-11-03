В 31 Миккель Андерсен Голов пропущено: 2 Фолов совершено: 1 Спасений: 2 Пасы: 45 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 90

З 6 Андерссон Джоэль Отборы: 4 Пасы: 35 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 64

З 29 Паулу Виктор Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Перехваты: 4 Пасы: 29 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 90

З 28 Святченко Эрик Ударов всего: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Перехваты: 7 Выносы: 7 Пасы: 47 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 90

З 14 Шольц Александр Фолов заработано: 1 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 73 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 90

П 36 Дрейер Андерс Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 75

П 40 Каюсте Йенс-Лис Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 2 Пасы: 26 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 81

П 11 Мабил Авер Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 5 Перехваты: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 90

П 7 Систо Пионе Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 90

П 38 Франк Огочукву Фолов заработано: 6 Фолов совершено: 6 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 29 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90

Н 9 Каба Сори Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Выносы: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 81

Запасные игроки

В 30 Оттесен Оливер

В 1 Хансен Йеспер

З 25 Джеймс Манйрекар

З 2 Коолс Дион Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 6 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 26

З 5 Хег Даниэль

П 34 Андерсон Микаэль

П 45 Исаксен Густав

П 15 Краев Божидар Фолов заработано: 3 Всего навесов: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 15

П 43 Мадсен Николас

П 10 Эвандер Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 9

Н 26 Вибе Лассе Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 4 Минут сыграно: 9