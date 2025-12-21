Виктор Гусев выделил несовершенство при выборе обладателя «Золотого мяча»

Выбор победителя приза «Золотой мяч» по версии французского журнала France Football не всегда отражает вклад защитников и вратарей. Такое мнение в интервью высказал спортивный комментатор Виктор Гусев.
«Это премия обидная для защитников, особенно обидная для вратарей, отчасти обидная для полузащитников, потому что там правят нападающие. На них обращают больше внимания: они забивают мячи, и поэтому чаще всего они получают эту премию», — сказал Гусев.
«Хорошо, что идет отдельная премия для вратарей имени Льва Яшина в рамках этой церемонии. Вратарь — это совершенно особая категория. Очень сложно сравнить вратаря с нападающим — просто по амплуа. Для меня главный критерий — это победа сборной страны в финале чемпионата мира», — добавил он.
«Золотой мяч» был учрежден бывшим главным редактором France Football Габриэлем Ано. Впервые награда была вручена в 1956 году форварду английского «Блэкпула» Стэнли Мэттьюзу, лауреата приза определяли футбольные журналисты. Первоначально на «Золотой мяч» могли претендовать только европейские футболисты. С 1995 года «Золотой мяч» стал вручаться игрокам любой национальности, единственное условие — футболист должен выступать за европейский клуб. С 2007 года обладателем трофея может стать любой игрок. Обладателем «Золотого мяча» 2025 года стал французский футболист «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле.
Маттеус получал ЗМ когда играл полузащитником. Забивал большое количество мячей, как в Баварии, так и в Интере. Защитником он стал позже.
Кто там кого выгрызал? Беккенбауэр, как защитник получал ЗМ, Маттеус, Канаваро, Чемберс- это защитники и тд. Послушать Гусева, так только он один всё знает. Просто надо быть выдающимся защитником, чтобы стать обладателем ЗМ!!!
Защитников и вратарей вспоминают только тогда, когда они ошибаются. Если защитник отыграл сезон идеально — это «ну он просто сделал свою работу». А если нападающий забил — сразу герой. Поэтому неудивительно, что вратарям и защитникам этот приз практически не светит. Яшин вообще один такой за всю историю — и то, по сути, легенда вне времени.
Правильно Володя сказал- сегодня день Гусева, и не ошибся.)))
Вытащили из шкафа, нафталинового...
