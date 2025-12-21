Top.Mail.Ru
Виктор Гусев выделил несовершенство при выборе обладателя «Золотого мяча»

вчера, 15:00

Выбор победителя приза «Золотой мяч» по версии французского журнала France Football не всегда отражает вклад защитников и вратарей. Такое мнение в интервью высказал спортивный комментатор Виктор Гусев.

«Это премия обидная для защитников, особенно обидная для вратарей, отчасти обидная для полузащитников, потому что там правят нападающие. На них обращают больше внимания: они забивают мячи, и поэтому чаще всего они получают эту премию», — сказал Гусев.

«Хорошо, что идет отдельная премия для вратарей имени Льва Яшина в рамках этой церемонии. Вратарь — это совершенно особая категория. Очень сложно сравнить вратаря с нападающим — просто по амплуа. Для меня главный критерий — это победа сборной страны в финале чемпионата мира», — добавил он.

«Золотой мяч» был учрежден бывшим главным редактором France Football Габриэлем Ано. Впервые награда была вручена в 1956 году форварду английского «Блэкпула» Стэнли Мэттьюзу, лауреата приза определяли футбольные журналисты. Первоначально на «Золотой мяч» могли претендовать только европейские футболисты. С 1995 года «Золотой мяч» стал вручаться игрокам любой национальности, единственное условие — футболист должен выступать за европейский клуб. С 2007 года обладателем трофея может стать любой игрок. Обладателем «Золотого мяча» 2025 года стал французский футболист «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле.

Источник: itar-tass.com
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:58
Лучше бы на рыбалку сходил, чем болтать
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:21
"Этот мир вообще не совершенен"...)))
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:57
А почему вдруг Гусев заговорил о Золотых мячах?
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:52
Никак Гусев в последней серии скажет, что его приняли на работу?
Groboyd
Groboyd
вчера в 17:22
Что за обладатель ЗМ Чемберс???
Маттеус получал ЗМ когда играл полузащитником. Забивал большое количество мячей, как в Баварии, так и в Интере. Защитником он стал позже.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 16:41
Главный не достаток зм это жадный карлик который узурпировал эту премию при подаче фифа когда динамили действительно заслуженых и выдающихся прошедших сезон игроков ради пиара одного. Сколько звезд из за гнома лишились зм не вообразимо!! 😱
112910415
112910415
вчера в 16:41, ред.
мнение Гусева интересно всем и каждому ! )
Capral
Capral
вчера в 16:29
Ruperrt!

Кто там кого выгрызал? Беккенбауэр, как защитник получал ЗМ, Маттеус, Канаваро, Чемберс- это защитники и тд. Послушать Гусева, так только он один всё знает. Просто надо быть выдающимся защитником, чтобы стать обладателем ЗМ!!!
sv_1969
sv_1969 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 16:14
Похоже как всегда на части разбили
shlomo
shlomo
вчера в 16:10
О как... это он за один день столько интервью дал....
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:07
Гусев сказал то, о чём многие болельщики думают уже много лет. «Золотой мяч» давно превратился в конкурс популярности для нападающих. Забил много — красавец, получил трофей. А то, что кто-то весь сезон выгрызал центр поля, закрывал лучших форвардов мира или тащил вратарём матч за матчем — это как будто не считается.

Защитников и вратарей вспоминают только тогда, когда они ошибаются. Если защитник отыграл сезон идеально — это «ну он просто сделал свою работу». А если нападающий забил — сразу герой. Поэтому неудивительно, что вратарям и защитникам этот приз практически не светит. Яшин вообще один такой за всю историю — и то, по сути, легенда вне времени.
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 16:02
Рад Приветствовать!!!
Правильно Володя сказал- сегодня день Гусева, и не ошибся.)))
Вытащили из шкафа, нафталинового...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:52, ред.
Что то откуда то вдруг Гусев вылез? Хорошо хоть узнали что он живой ещё. Родри же получил ЗМ до Дембеле, а Родри по моему не нападающий далеко. При выборе обладателя Золотого мяча я бы выделил в качестве несовершенства отсутствие возможности не давать его вообще никому, опции такой актуальной и востребованной в наше время.
