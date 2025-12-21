Виктор Гусев выделил несовершенство при выборе обладателя «Золотого мяча»

1766318440

вчера, 15:00

Выбор победителя приза «Золотой мяч» по версии французского журнала France Football не всегда отражает вклад защитников и вратарей. Такое мнение в интервью высказал спортивный комментатор Виктор Гусев.

«Это премия обидная для защитников, особенно обидная для вратарей, отчасти обидная для полузащитников, потому что там правят нападающие. На них обращают больше внимания: они забивают мячи, и поэтому чаще всего они получают эту премию», — сказал Гусев.

«Хорошо, что идет отдельная премия для вратарей имени Льва Яшина в рамках этой церемонии. Вратарь — это совершенно особая категория. Очень сложно сравнить вратаря с нападающим — просто по амплуа. Для меня главный критерий — это победа сборной страны в финале чемпионата мира», — добавил он.

«Золотой мяч» был учрежден бывшим главным редактором France Football Габриэлем Ано. Впервые награда была вручена в 1956 году форварду английского «Блэкпула» Стэнли Мэттьюзу, лауреата приза определяли футбольные журналисты. Первоначально на «Золотой мяч» могли претендовать только европейские футболисты. С 1995 года «Золотой мяч» стал вручаться игрокам любой национальности, единственное условие — футболист должен выступать за европейский клуб. С 2007 года обладателем трофея может стать любой игрок. Обладателем «Золотого мяча» 2025 года стал французский футболист «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле.