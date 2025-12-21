«Барселона» обыграла «Вильярреал» и завершила год на первом месте в Ла Лиге

В матче испанской Примеры встречались «Вильярреал» и «Барселона». Встреча завершилась со счетом 0:2.
За гостей забивали Рафинья (12', пенальти), Ямаль (63').
По итогам встречи «Вильярреал» имеет 35 очков, у гостей — 46 очков.
В следующем матче «Вильярреал» сыграет 3 января 2026, соперником будет «Эльче». «Барселона» проведет следующий матч 3 января 2026, (соперник — «Эспаньол»).
Победа это уже хорошо, 3-й подряд сухой матч вдвойне приятно.
На каникулы уходят на первом месте, надеюсь так и закончат сезон.
В ЛЧ конечно шансов еще меньше, уж больно проблем ,особенно в защите очень много.
Рафа порадовал, Жоан Гарсия -стена, его трансфер оправдывается на все 100%
Ну и Де Йонг сегодня был хорош.
Всех причастных с победой!
П.С удаление более, чем заслуженное .
Кучерявый с возрастом тупеет и как субъект и как игрок. Что дальше ? Глядим, закрыв лицо руками... (facepalm)
По игре. Все довольны в каталонском королевстве; довольны дети, довольны взрослые дети. Все, кроме Флика. Выражение его лица красноречиво свидетельствовало о глубокой за*нице в оборонительных редутах команды. И дело здесь уже не в тактических промахах, по причине отсутствия последнего опорника при перехвате мяча соперником, а в постоянных привозах, возникающих на ровном месте.
По факту: ни один защитник Барселоны не соответствует топ уровню и даже уровню выше среднего. Все основные дефы в поле и их партнёры-лавочники полная посредственность в контексте ЕК.
