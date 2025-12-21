Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИспания. Примера 2025/2026

«Барселона» обыграла «Вильярреал» и завершила год на первом месте в Ла Лиге

вчера, 20:15
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал0 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

В матче испанской Примеры встречались «Вильярреал» и «Барселона». Встреча завершилась со счетом 0:2.

За гостей забивали Рафинья (12', пенальти), Ямаль (63').

По итогам встречи «Вильярреал» имеет 35 очков, у гостей — 46 очков.

В следующем матче «Вильярреал» сыграет 3 января 2026, соперником будет «Эльче». «Барселона» проведет следующий матч 3 января 2026, (соперник — «Эспаньол»).

Подписывайся в ВК
Все новости
«Жирона» потерпела крупное поражение от «Атлетико»
Вчера, 17:55
«Арсенал» победил в гостях «Эвертон»
Вчера, 01:05
«Реал» победил «Севилью»
Вчера, 01:00
«Ювентус» обыграл дома «Рому»
Вчера, 00:40
«Ливерпуль» одержал победу над «Тоттенхэмом»
20 декабря
«Реал Сосьедад» с Захаряном на поле упустил победу над «Леванте»
20 декабря
Сортировать
Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ y-ago (раскрыть)
сегодня в 03:23, ред.
Вы хорошо пишете. Правда. Мне очень нравится.
Но у вас поверхностное представление об игре центрфорварда.

Герд Мюллер в Баварии тренировал часами (до исступления) удары по пустым воротам с близкого расстояния, меняя расположение тела в пространстве насколько это возможно. Зачем он это делал ? А делал он это для того, чтоб тело исполняло футбольный прием на уровне подсознания и мышечной памяти. Исполняло постоянно ТОЧНО, вне зависимости от окружающей ситуации. Скажи это человеку-дилетанту со стороны, он сочтёт тренировку немца идиотизмом, либо просто не поверит в сказанное. Но именно один из таких ударов по воротам от Мюллера похоронил Великую Голландию Кройфа на ЧМ 1974 - в Германии и принёс немцам 2-е мировое золото.

Спросите любого нападающего, после взятия ворот, почему он метнулся открываться под удар именно в этот сектор поля, а не в какой-либо другой, более логичный, на первый взгляд - со стороны. В ответ вы услышите невинное мычание, в лучшем случае - пару междометий. Почему ? Потому что он не сможет вам объяснить действия, идущие не от его мозга, а от тела и конечностей.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 02:54
Барселона задачу выполнила — три очка добыты. Ямаль? Мне кажется, в жизни у него не самые хорошие советчики.
y-ago
y-ago
сегодня в 02:53
Не могу не вставить свои пять копеек... забавно! Получается, центрфорвард — это такой футбольный «саблезубый тигр»: бегает, кусает, забивает, а о сложных мыслях пусть тренер думает за него. Вспомнил Герта Мюлера - машину для забивания голов, как его звали.Он был эталоном «инстинктового форварда», но даже у него был ум — чистое чтение игры и предугадывание действий защитников. Он мог стоять в штрафной и казаться «животным», но именно его мозг делал его убийственно эффективным. Инстинкты важны, но они работают только внутри системы,
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:39, ред.
Блоха не только был номинально левым напом, но играл и в центре и на правом фланге. Беланов, да- туповатый бегунок, согласен. Кстати, Стрельцов, тоже был ЦН. В.Онищенко, который с Блохой много лет в тандеме играл тоже был ЦН, но при этом очень техничный и невысокого роста.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:34, ред.
Вить... Я любил советский футбол. И все тобой перечисленные персоны - вне сомнения добротные ребята.
Но я то Мир в расчёт принимал. Поэтому из наших бывших только Блохин туда входит, ну и игра Беланова на ЧМ 1986. Эти два "чёрта" обладали феноменальной биомеханикой и требуемым минимализмом. Кстати, что Блоха, что Белка - как раз таки под моё описание и подходят.
Из спартачей я бы в подобии к ним выделил не Черенкова, а Сергея Родионова. В 81-м или 82-м году (точно не помню) ходили на матч Нистру (Кишинёв) - Спартак. Серж такой голешник зафитилил накл болом, практически с центра поля..., так там стадион минут 10 молчал... )
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:27, ред.
ЦФ самая примитивная из всех единиц?))) А вот не соглашусь. Ты видимо не знаешь, что Федя Черенков начинал как центр. нападающий, это уже потом, после ухода Гаврилова он стал распасовщиком. А разве можно Черенкова назвать примитивным? М.Гершкович был ЦН играл в тандеме с самим Стрельцовым, позднее, в Динамо с Казаченком- оба технари. Р.Шенгелия был ЦН, играл в тандеме с Р.Челебадзе- оба техничные игроки. И таких примеров можно привести немало. Я не знаю, возможно сейчас всё перепуталось, и ЦН не обязательно быть техничным и умным, а достаточно быть тупым и примитивным...
y-ago
y-ago ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 02:01, ред.
Роналду — да, штучный товар, конкретно такого может больше и не быть. Но из этого не следует, что без него у Реала не будет больших побед. Клуб уже выигрывал разными способами и с разными лидерами — не копируя Рона, а находя новую формулу. Эпоха ушла, но это не приговор. Реал либо находит другой путь, либо теряет статус. История показывает: чаще он всё-таки находит.:)) Да, кстати - не помню навскидку - но Реал по личным опережает Барсу на на 1-2 победы :)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:54, ред.
" Очень неприятно слышать, когда следуют заявления, что Мбаппе- такой крутой и лучший, что ему и тренер не нужен, он везде себе сам дорогу проложит. "

Центрфорвард - самая примитивная из всех футбольных единиц. Его задачи самые узкие, конкретные, а потому простые для понимания. Практика футбола показывает, что там должны играть люди с блестящими физическими и техническими данными, минимумом мозговой активностью и максимальным количеством животных инстинктов и рефлексов. Если форвард на поле начинает думать (утрированно), то нихрена от него толку не будет.

Поэтому и такого колоссального влияния тренера на них нет. Я не говорю, что вообще нихрена никакого влияния нет, но в сравнении с остальными полевыми - это сущий мизер.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:39
Возможно, им всем и похрену- кому забивать и в чьи ворота, возможно. Но я думаю, что, им всем, не похрену- с кем работать... Очень неприятно слышать, когда следуют заявления, что Мбаппе- такой крутой и лучший, что ему и тренер не нужен, он везде себе сам дорогу проложит.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:30, ред.
Я не преуменьшаю работу тренера. Анчелотти участвовал в становлении многих игроков и раскрыл даже тех, на кого футбольный Мир рукой махнул ( Бензема и Винисиус) Как футбольный педагог и мотиватор, я не знаю более крутого специалиста, чем Анчелотти.
Но по Мбаппе - ситуация иная. Мбаппе - как Холланд, как Роналду, как Суарес, как Роналдо, как Бергкамп, как Ван Бастен, как Нистелрой... Таким нападающим похрену где играть и в чьи ворота забивать; они это делали во всех без исключения клубах и будут делать везде и всегда... Класс у них настолько запредельный, что в этом отношении другого не дано.
Sergo81
Sergo81 ответ y-ago (раскрыть)
сегодня в 01:26
Достойных много, таких как Роналду не видно. Если вообще увидим когда-нибудь. Без него та барса с Месси хави иньестой затмила бы моуриньевский Реал так, что и не видно было бы. Это был ярчайший период Реала, но он прошёл безвозвратно. Будет, видимо, как всегда было: кака, роналдо, Зидан, Бекхэм, ди Мария, Рауль, а результата нет.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:24
Я не сомневаюсь в твоих познаниях по Мбаппе. Другое дело, обидно, что ты пытаешься опровергнуть, ту работу тренера, которую он провел, а это не объективно и неправильно.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:18, ред.
Послушай, уважаемый. Я же тебя не лечу по игрокам Баварии, за которой ты следишь от и до ? Мбаппе - бывший игрок клуба ПСЖ, за которым слежу я. А за Килей - персонально, давно и на ПОСТОЯННОЙ основе ! Поэтому..., давай тут не будем ставить под сомнения обоюдные знания там, где каждый имеет представление лучше другого.

Будешь напирать, я тебе вывалю всё по фактам - до каждого матча и гола, и твои полгода здесь будут выглядеть..., ну ты понял.

Брось, Виктор.
Lobo77
Lobo77
сегодня в 01:16
Ну вобщем пришлось посмотреть момент с нарушением на Эбана Насри пристальноти прям покадрово.
Конечно это не явная красная карточка.
Это так называемая "оранжевая".
Но на кону возможно самое большое дарование испанской ЛаЛиге, и самой Испании, а еще и флагманской команды сепаратистской Каталонии, а это капитализация, нормализация и всякая кю@низация.
И судья дает красную.
Гипотетически положа на сердце руку, если бы на месте Насрауи Эбана Ямаля-в-Хламину был бродяга Винисиус судьи от силы дали бы Ж/К.
И все кулес бы сказали что это даже много.
Вобщем два тезиса работают:
1 начали охранять Ямаля
2 планка борьбы в играх против синегранатовых всегда будет гораздо более щадящий чем против Реала.
y-ago
y-ago ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 01:12
Не соглашусь. История футбола уже много раз показывала: «таких больше не будет» говорят ровно до тех пор, пока они не появляются. Да, Роналду, Бензема, Модрич и Кросс сошлись идеально — время, характеры, роли. Но это не чудо природы, а результат отбора, управления и среды, которую Реал умел создавать. Достойные футболисты есть. Вопрос только в том, кто и как заставит их стать командой,
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:09
Ты хочешь показать народу какая у тебя феноменальная память?))) Ну давай, вываливай всё на стол, я послушаю. Я заметил одну вещь, а именно: как только, я начинаю кого-то критиковать, ты, тут же становишься в его защиту- в данном случае в защиту одноразового. Ты не забывай, что еще за Флика не расчитался, и пока, он не прогрессирует, точно... Сейчас у тебя главная цель- доказать мне, что Алонсо не физрук, и скажи, что я не прав. А что касается Анчи, то не надо преуменьшать его заслуг в воспитании Мбаппе. Именно он подготовил француза, со своим педагогическим талантом. Не один ты смотрел футбол Реала в прошлом сезоне...
Sergo81
Sergo81 ответ y-ago (раскрыть)
сегодня в 01:08
Да, имею ввиду переса. Если вспомнить период тех имён, кроме роналду, то были звёзды, а побед не было. Так сложилось, что Рон, Бензема Модрич и кросс оказались в нужное время и в нужном месте. Но сказка закончилась. Ни какой другой тренер не создаст такую банду. Таких пока не видно.
y-ago
y-ago ответ Nenash (раскрыть)
сегодня в 01:08
Вы слишком персонализируете проблему. Мбаппе не разрушитель по природе — он лакмус. Он не ломает систему, он обнажает её отсутствие. В Париже не было тренера, который бы поставил его в рамки — да. В Мадриде сейчас та же история — да. Но это не приговор игроку, это приговор управлению. Реал исторически умел выигрывать со звёздами, когда был тренер, способный навязать им порядок: Капелло, Моуринью, Зидан, тот же Анчи в лучшие годы. Значит, проблема не в звезде как таковой, а в отсутствии жёсткой вертикали. Флик и Барса — это другой случай. Молодость, управляемость, отсутствие неприкасаемых — да. Но это не универсальный рецепт, а удачное совпадение условий. Реал никогда так не работал и не обязан. Его сила — в том, что он подчиняет звёзд, а не отказывается от них.
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:00
Мне нет дела до Алонсо, совсем. Я только по Мбаппе говорю. Он лучший нап в мире на сегодняшний день. Ему нужно было время на адаптацию к новому чемпу и новому коллективу. Плюс борьба за фланг с вини. Вот и подмял всё под себя. И без анчи было бы точно также. В псж он был один в один как сейчас. Он не меняется, меняются тренеры.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:59, ред.
Вить. Ну хорош уже, а !!! ) Оставь "Хениальность" Анчи по отношению к Мбаппе в покое. Мбаппе под 270 штук за ПСЖ положил, на двух мундиалях шороху навел и за Реал стал сразу забивать после травмы в прошлом сезоне и я это прекрасно помню. И не надо тут факты корёжить про полгода, - это чистая вода от тебя! Ментально "лягушонок" силён, как скала. Никакой Анчи ему не нужен был.

Кого Анчи в люди вывел, так это Винисиуса. До Анчи Вини стрелял по голубям, и после Анчи стал стрелять по голубям. Вот за бразила и говори, а про Мбаппе - не неси небылицы!!!
Nenash
Nenash ответ y-ago (раскрыть)
сегодня в 00:55
Ачелотии как раз не сумел продолжить победы именно после прихода Мбаппе.. Именно последний уничтожил баланс в игре. Я ничего не имею против Мбаппе личного.. Но он несистемный игрок.. Он разрушитель командной игры. Так было в Париже.. Так есть в Мадриде.. Вы любите его голы?.. Прекрасно.. Но вам придётся смириться только с завоеванием Пичиччи, но не командных трофеев.. Так было в Париже.. Так будет и в Мадриде.. Мбаппе спокоен, остальные напряжены.. Значит ничего не получится.. Можете позвать Клоппа и меня переубедить.. Но вряд-ли Клопп согласится плясать под дудку Переса.. Докажите обратное.. Но на это надо время.. Только Флику в Барсе никакого времени и денег не надо было.. И в этом его преимущество.. ☝️
y-ago
y-ago ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 00:52, ред.
Если Вы имеете в виду Переса — возможно, но — не забывайте: Перес — архитектурный центр «Реала» последних 25 лет и переизбран до 29-го года. Именно он буквально превратил «Реал» в клуб суперзвёзд: при нём приходили такие имена, как Фиго, Бекхэм, Зидан, Криштиану...Да. Это не тренеры приходят и уходят — это Перес выстраивает клуб и его приоритеты. В случае с Алонсо, на мой взгляд, он горько ошибся. Ему же эту ошибку и исправлять.
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 00:47
Он полгода себе поляну вытаптывал, но без Анчи ничего бы не сделал. Достаточно вспомнить какой он пришел в Реал и как Анчи с ним намучился. Не надо защищать физрука, у него нет программы действий, он работает методом тыка- как в потемках...
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:45
Мбаппе сам поляну себе вытоптал. Он в любой команде рулить будет. Луку и Тони пока некем заменить. Проблема Реала шире и глубже, чем только алонсо
y-ago
y-ago ответ Nenash (раскрыть)
сегодня в 00:41
Вот тут вы как раз подменяете причину следствием. Реал всегда был имперской командой — и именно поэтому он всегда работал со звёздами. Это не баг, это ДНК клуба. Мадрид — столица империи, и Реал исторически собирал галактикос, ломал под них игру и… выигрывал. Проблема не в том, что есть Мбаппе. Проблема в том, что при нём нет тренера, который способен подчинить звезду системе. Анчелотти это умел. Моуринью умел. Зидан умел. Они не боролись со статусом Реала — они его использовали. А вот Алонсо — нет. Он не управляет звёздами, он приспосабливается к ним. И в имперском клубе это смертный приговор. Поэтому разговоры «никто не справится» — это не про Реал, это про конкретный тренерский уровень.
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 00:35
А кто Мбаппе в люди вывел в Реале? Правильно, Анчи. Одноразовый пришел на готового лидера, и пока, он еще ничего своего не создал. И не надо каждый раз плакаться по поводу отсутствия Крооса или Модрича. Это важные люди, но если нет тренeрской системности в игре- никто не поможет. Алонсо думал строить из Реала еще один Байер, но некоторые игроки не согласились, пришлось менять план, а как, физрук еще не знает- это проблема...
Agamaga005
Agamaga005 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:35
Сами участники процесса)
Sergo81
Sergo81 ответ Nenash (раскрыть)
сегодня в 00:35
Конечно, барса радует глаз креативом и весёлым футболом. Но мне хочется, чтобы вернулось старое доброе эль-классико и Реал был достойным соперником. Я за интересный, зрелищный и обоюдоострый футбол!
Nenash
Nenash ответ y-ago (раскрыть)
сегодня в 00:34
Назови тренера, при котором провала не будет. Папа, Алонсо.. Кого ещё позовёте?.. Я не вижу никого.. Никого.. Виноват Перес и его любовь к дорогим игрушками типа Мбаппе.. Исправить ситуацию никто не сможет.. Никто.. Пока в Мадриде будет такой набор игроков с неприкасаемым Мбаппе.. Можешь мне назвать любимчика у Флика?? Нет.. И это не Ямаль, которому очень быстро вправили мозги с "пахом".. Барса команда со своими недостатками.. Их преимущество - молодость и непосредственность.. Её можно обыграть, но не сломать.. Именно поэтому Барсу боятся, а Мадрид - нет.. И таковы реалии.. ☝️
Sergo81
Sergo81 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:25
Я нет-нет, да временами даже думаю, а не сильнее ли рафинья даже Ямаля ? Вышел после травмы и взялся за своё)) и голешники кладёт и крестовины обстукивает, слаломы там всякие…
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 