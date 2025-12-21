«Бавария» отправила четыре безответных мяча в ворота «Хайденхайма»

В матче немецкой Бундеслиги встречались «Хайденхайм» и «Бавария». Встреча завершилась со счетом 0:4.
За гостей забивали Станишич (15'), Олисе (32'), Диас Маруланда (86'), Кейн (90+2').
По итогам встречи «Хайденхайм» имеет 11 очков, у гостей — 41 очко.
В следующем матче «Хайденхайм» сыграет 10 января 2026, соперником будет «Кёльн». «Бавария» проведет следующий матч 11 января 2026, (соперник — «Вольфсбург»).
Карл, как и положено молодому и задорному резво побегал половину 2-го тайма, пытался заиграть и на флангах и в центре. Диас, фактически никак о себе не напоминал, и только его мяч, в концовке- обозначил его присутствие. В очередной раз насмешил Кейн, который, фактически не касался мяча, а когда появилась реальная возможность забить- перемудрил и потерял круглого.
В защите Баварии- просто чудеса пох.....зма!!! Никто ни за что не отвечает, каждый сам по себе, даже, сверх дисциплинированный Упомекано, всем видом показывал, что футбол ему надоел. Ну и отдельная тема- вратарская. Сегодня Нойера не было, он получил очередную травму. Но вот появилась информация, что врачи настоятельно рекомендуют ему завязать с футболом, ввиду того, что его мышечные ткани не выдерживают нагрузок...
Вполне возможно, что этот сезон для Нойера последний в футболе. Ну и по традиции, поздравлю Баварию с победой, которая оставила много вопросов, как и большинство побед Мюнхена в этом сезоне.
С чем согласен полностью, то это безобразие в обороне, бестолковая игра Карла, и конечно же, вратарская позиции. Не считаю Урбига сильным вратарём и тем более игроком основы. А Нойеру, давно пора на покой.
