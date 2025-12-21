Top.Mail.Ru
«Бавария» отправила четыре безответных мяча в ворота «Хайденхайма»

вчера, 21:25
ХайденхаймЛоготип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)0 : 4Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

В матче немецкой Бундеслиги встречались «Хайденхайм» и «Бавария». Встреча завершилась со счетом 0:4.

За гостей забивали Станишич (15'), Олисе (32'), Диас Маруланда (86'), Кейн (90+2').

По итогам встречи «Хайденхайм» имеет 11 очков, у гостей — 41 очко.

В следующем матче «Хайденхайм» сыграет 10 января 2026, соперником будет «Кёльн». «Бавария» проведет следующий матч 11 января 2026, (соперник — «Вольфсбург»).

Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:58
И Кейн тоже отметился — борьба за ЗБ в самом разгаре.
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 23:42
Не могу точно ответить на этот вопрос. Но одно я знаю точно, полгода назад вышел на официальный сайт этого клуба и подхватил вирус. Вот такие дела.)))
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:31
Слышал мнение, что Хайденхайм сейчас по силе состава примерно как середняк второй Бундеслиги.
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 23:26, ред.
Я не смотрел 1-й тайм, потому что смотрел Барселону. Вероятно, в 1-м таме, он и бил по воротам, но во 2-м ничего не показал. Правда, я недосмотрел концовку, возможно, он и забил.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:24
...всю жизнь с Армии, то в редколлегии, то в Штабе,
на фирмах разных, кроме основной работы должна
быть отдушина, ещё и почерк неплохой, сколько я цитат Л.И.Брежнего переписал,одному Богу известно (...в Армии)....!
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:23
Виктор, ты наверное какой-то другой матч смотрел с Кейном. Я насчитал 4 удара в створ от него и гол красавец. Всё-таки Бавария сейчас в одном ряду с псж. Жду не дождусь их встречу. Это будет очередной огонь!!!))
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 23:21
Бавария в своём репертуаре!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:20
Санёк, ты стихи сам пишешь?! Красавец, нет слов!!!!!!! Просто за душу берут!!!!!!!
👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏
Capral
Capral ответ Palex (раскрыть)
вчера в 23:18
Приветствую, Алексей!!!
Ну хорошо, будем считать- уговорил!!!!!!!
Посмотрим на команду в новом году...
Алексей, если не увидимся в этом году, позволь поздравить тебя с наступающим Новым годом, пожелать тебе, чтобы Новый год был для тебя лучше предыдущего!!!!!!!
Здоровья- прежде всего!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️💪💪💪💪💪💪💪
Palex
Palex ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:11
Привет, Виктор🤝 Со многим соглашусь, но есть причины, почему так сыграла Бавария. 1. Они мыслями уже в отпуске. 2. Настроиться на такого аутсайдера, в предотпусконом состоянии, очень трудно. 3. Диас летал в Колумбию по семейным обстоятельствам и приехал, головой находясь ещё дома.
С чем согласен полностью, то это безобразие в обороне, бестолковая игра Карла, и конечно же, вратарская позиции. Не считаю Урбига сильным вратарём и тем более игроком основы. А Нойеру, давно пора на покой.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:04
...а я присоседюсь Витёк!
...Пускай Баварцы не сильны сегодня,
Ну если говорить о силах Клуба напрямик!
Кейн начинает с возростом чудить,
И это непристойно,чего ж об Нойере тогда нам говорить!
Однако у победы и поныне слова рождаются ей след,
Очки приносят лидерство, очки в таблице оставляют след!
Nenash
Nenash
вчера в 22:58
У Баварии и Кейна уже давно другие задачи в матчах.. ☝️
f3e9yq9qyehk
f3e9yq9qyehk
вчера в 22:38
Неожиданности не произошло,Бавария как обычно раскатала соперника
Capral
Capral
вчера в 21:46
Разгром соперника не должен вводить в заблуждение, поскольку, чемпионской игры Бавария не показала. Более того, соперник- команда из низов, во 2-м тайме имел несколько реальнейших возможностей забить!!! Не знаю, чем вызвана такая неубедительная игра мюнхенцев, но по всему было видно, что физически команда с трудом ноги передвигает...

Карл, как и положено молодому и задорному резво побегал половину 2-го тайма, пытался заиграть и на флангах и в центре. Диас, фактически никак о себе не напоминал, и только его мяч, в концовке- обозначил его присутствие. В очередной раз насмешил Кейн, который, фактически не касался мяча, а когда появилась реальная возможность забить- перемудрил и потерял круглого.

В защите Баварии- просто чудеса пох.....зма!!! Никто ни за что не отвечает, каждый сам по себе, даже, сверх дисциплинированный Упомекано, всем видом показывал, что футбол ему надоел. Ну и отдельная тема- вратарская. Сегодня Нойера не было, он получил очередную травму. Но вот появилась информация, что врачи настоятельно рекомендуют ему завязать с футболом, ввиду того, что его мышечные ткани не выдерживают нагрузок...

Вполне возможно, что этот сезон для Нойера последний в футболе. Ну и по традиции, поздравлю Баварию с победой, которая оставила много вопросов, как и большинство побед Мюнхена в этом сезоне.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:35
Баварию с уверенной победой ! Играли до финального свистка . В концовке ещё два контрольных.
