«Жирона» потерпела крупное поражение от «Атлетико»

вчера, 17:55
ЖиронаЛоготип футбольный клуб Жирона0 : 3Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

В матче испанской Примеры встречались «Жирона» и «Атлетико». Встреча завершилась со счетом 0:3.

За гостей забивали Коке (13'), Галлахер (38'), Гризманн (90+2').

По итогам встречи «Жирона» имеет 15 очков, у гостей — 37 очков.

В следующем матче «Жирона» сыграет 4 января 2026, соперником будет «Мальорка». «Атлетико» проведет следующий матч 4 января 2026, (соперник — «Реал Сосьедад»).

Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:42
Супер!!!!!!! Бесподобно!!!!!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:31, ред.
...Минхерц поверь, взойдёт она,
Звезда пленительного счастья,
Мадрид воспрянет ото сна,
И на обломках нововластья,
Родится новая,красивая игра!!!
shur
shur ответ баск (раскрыть)
вчера в 22:24
...Цыгане шумною толпою,
По Бессарабии кочуют.
Они сегодня над рекой
В шатрах изодранных ночуют....
А.С. Пушкин (...ещё тогда предвидел!)
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 21:32
Дружище, Жирона, даже с такими потерями, недавно, сыграла вничью с Реалом.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ баск (раскрыть)
вчера в 21:28
в зимой надо из МанСити несколько лавочников забрать
каталонцам...иначе вылетят из Примеры.
баск
баск ответ shur (раскрыть)
вчера в 21:21
Так известно где-

Савио в МанСити; Коуту в Дортмунде; Порту лечит кресты; Довбик в Роме,
Гарсия в Байере; Торре в Мальорке; Эррера в Сосьедаде, Стуани сломал ногу, да и старый он совсем, сороковник почти.

С такими потерями и вылететь недолго..
Из того шикарного состава один Цыганков и остался, но один в поле не воин
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:43
Это всё есть, Санёк, не проблема. Сувениров навалом...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:41
...Минхерц,а ну ка пришли мне кружечку с Реалом,нет футболочку с Родриго, нет мячик с автографом Мбаппе,нет кусочек сетки ворот на Бернабеу....И тут Я проснулся!
shur
shur ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:37
...помню вплески "Жирона! Жирона!... где вы теперь,кто вам целует пальцы!!!
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 20:36
Приветище, Володя!!!
Да, давно уже понятно. Я лично, призы не получаю, играю в своё удовольствие. Но никогда не переписываю печатный текст, от которого за версту разит свежей типографской печатью...)))
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:32
...давай скажем вместе-профессионал,тонко чувствующий происходящее! Наш чел...!!!
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:23
Виктор приветствую! Эти стандартные фразы мне тоже бросаются в глаза)))) А вывод прост- попадание в лучшие!
sv_1969
sv_1969 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 20:17
Барса помогла подвинуть его)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:17
да, Гризманн забил 200 голов в Ла лиге, хорошо, что не перешел в клуб МЛС))
ABir
ABir
вчера в 20:05
Ничего удивительного, что Атлетико, входящий в топ-3 Ла Лиги разгромил дремучего середняка. Сенсацией стало бы, если случилось наоборот.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:00
А ведь еще совсем недавно Жирона в ЛЧ играла. Время все ставит на свои места?
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:54
Сейчас это вполне нормально.
112910415
112910415
вчера в 19:28
ничего неожиданного не случилось
shlomo
shlomo
вчера в 19:06
Ну что видим после этого матча... Атлетико подвинул Вильярреал с третьего места, противник также третий, но с конца....
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:04
Молодцы матрасники спокойно на классе раскатали Жирону.
Capral
Capral
вчера в 18:48
    Rupertt
    Rupertt
    вчера в 18:39
    v3eajxn86tr8
    v3eajxn86tr8
    вчера в 18:32
    Матрасников с уверенной победой, отставать от лидеров нельзя
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 18:16
    Крупную победу то только в доб время оформили
    Capral
    Capral
    вчера в 18:15, ред.
    Уже доказано: если у Вити Цыганкова игра не пошла- результат будет печальный... Несмотря, на вобщем то нескучный матч, с моментами у ворот тех и других, выдающейся, эту игру не назовешь. А вот, что заметил, что, до недавнего времени, грамотный, позиционный u системный футбол Симеоне начинает давать сбой. Много потерь в центре поля, ошибки в ЦЗ, как то, всё нетипично для футбола Атлетико...

    В свою очередь, атака гостей, ничем примечательным не запомнилась, всё тот же размеренный пресный футбол, в большинстве своём- контратакующий, быстро переходящий центр поля, до верного, без особой импровизации. В этом- Симеоне верен себе. Вобщем, счет по игре, и по традиции, поздравлю Атлетико, хоть и не с гениальной, но победой, в стиле Симеоне!!!
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 18:05
    с победой, Атлетико.
    ну а Жироне пора выйти на поиск нового гл.тренера.
    shur
    shur
    вчера в 18:02, ред.
    ...Матрац дивану не товарищ! Рэспект и уважуха!!! Гризли,старина закатил!!!
    Colchoneros
    Colchoneros
    вчера в 18:01
    Браво Атлетико Мадрид!
    матос
    матос
    вчера в 17:59
    АТМ с победой.
    Гость
