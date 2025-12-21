«Жирона» потерпела крупное поражение от «Атлетико»

В матче испанской Примеры встречались «Жирона» и «Атлетико». Встреча завершилась со счетом 0:3.
За гостей забивали Коке (13'), Галлахер (38'), Гризманн (90+2').
По итогам встречи «Жирона» имеет 15 очков, у гостей — 37 очков.
В следующем матче «Жирона» сыграет 4 января 2026, соперником будет «Мальорка». «Атлетико» проведет следующий матч 4 января 2026, (соперник — «Реал Сосьедад»).
В свою очередь, атака гостей, ничем примечательным не запомнилась, всё тот же размеренный пресный футбол, в большинстве своём- контратакующий, быстро переходящий центр поля, до верного, без особой импровизации. В этом- Симеоне верен себе. Вобщем, счет по игре, и по традиции, поздравлю Атлетико, хоть и не с гениальной, но победой, в стиле Симеоне!!!
Савио в МанСити; Коуту в Дортмунде; Порту лечит кресты; Довбик в Роме,
Гарсия в Байере; Торре в Мальорке; Эррера в Сосьедаде, Стуани сломал ногу, да и старый он совсем, сороковник почти.
С такими потерями и вылететь недолго..
Из того шикарного состава один Цыганков и остался, но один в поле не воин
