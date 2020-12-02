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0 : 4
завершен
02 декабря 2020, 23:00
среда
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Стадион Рамон Санчес Писхуан
|8’
|0:1
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Жиру Оливье
ассистент Хаверц Кай
|54’
|0:2
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Жиру Оливье
ассистент Ковачич Матео
|74’
|0:3
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Жиру Оливье
ассистент Канте Нголо
|83’
|0:4(П)
|Жиру Оливье
|Гудель Неманья
|15’
|37’
|Ковачич Матео
|Идрисси Уссама
|41’
|43’
|Пулишич Кристиан
|Гомес Серхи
|82’
|Хордан Хоан
|90+1’
|90+1’
|Маунт Мэйсон
|90+1’
|Зиеш Хаким
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Кунде Жуль
|Навас Хесус
|59’
|Окампос Лукас
|Идрисси Уссама
|60’
|Хордан Хоан
|Оскар
|60’
|Эль-Хаддади Мунир
|Васкес Франко
|66’
|67’
|Зиеш Хаким
|Ковачич Матео
|67’
|Маунт Мэйсон
|Пулишич Кристиан
|67’
|Канте Нголо
|Хаверц Кай
|Торрес Оливер
|Ракитич Иван
|75’
|84’
|Вернер Тимо
|Жиру Оливье
|85’
|Гилмор Билли
|Жоржиньо
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|17
|Удары по воротам
|14
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|3
|Удары в створ
|7
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|10
|Фолы
|15
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|3
|Угловые
|7
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|1
|Офсайды
|1
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|55%
|Владение мячом
|45%
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|2
|Cэйвы
|3
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|4
|Предупреждения
|4
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в последней встрече помойку был вынос Челси?я не помню просто еще с Конте вроде)))
в последней встрече помойку был вынос Челси?я не помню просто еще с Конте вроде)))