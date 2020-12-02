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Севилья - Челси
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Боруссия - Лацио
Брюгге - Зенит
Ювентус - Динамо
Ференцварош - Барселона
Манчестер Юнайтед - Пари Сен-Жермен

Текстовая онлайн трансляция матча Севилья против Челси

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Лига ставок 3.15 3.35 2.49
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    15' Гудель Неманья (6)
     
    41' Идрисси Уссама (23)
     
    59' Навас Хесус (16) уходит с поля, Кунде Жуль (12) вышел на поле
     
    2
    60' Идрисси Уссама (23) уходит с поля, Окампос Лукас (5) вышел на поле
    60' Оскар (14) уходит с поля, Хордан Хоан (8) вышел на поле
     
    66' Васкес Франко (22) уходит с поля, Эль-Хаддади Мунир (11) вышел на поле
     
    75' Ракитич Иван (10) уходит с поля, Торрес Оливер (21) вышел на поле
     
    82' Гомес Серхи (3)
     
    90+1' Хордан Хоан (8)
     
    8' (0:1) Жиру Оливье (18) (Хаверц Кай (29))
     
    37' Ковачич Матео (17)
     
    43' Пулишич Кристиан (10)
     
    54' (0:2) Жиру Оливье (18) (Ковачич Матео (17))
     
    3
    67' Ковачич Матео (17) уходит с поля, Зиеш Хаким (22) вышел на поле
    67' Пулишич Кристиан (10) уходит с поля, Маунт Мэйсон (19) вышел на поле
    67' Хаверц Кай (29) уходит с поля, Канте Нголо (7) вышел на поле
     
    74' (0:3) Жиру Оливье (18) (Канте Нголо (7))
     
    83' (0:4) Жиру Оливье (18)
     
    84' Жиру Оливье (18) уходит с поля, Вернер Тимо (11) вышел на поле
     
    85' Жоржиньо (5) уходит с поля, Гилмор Билли (23) вышел на поле
     
    2
    90+1' Маунт Мэйсон (19)
    90+1' Зиеш Хаким (22)
    Голы
    8’ 0:1 Жиру Оливье
    ассистент Хаверц Кай
    54’ 0:2 Жиру Оливье
    ассистент Ковачич Матео
    74’ 0:3 Жиру Оливье
    ассистент Канте Нголо
    83’ 0:4(П) Жиру Оливье
    Наказания
    Гудель Неманья 15’
    37’ Ковачич Матео
    Идрисси Уссама 41’
    43’ Пулишич Кристиан
    Гомес Серхи 82’
    Хордан Хоан 90+1’
    90+1’ Маунт Мэйсон
    90+1’ Зиеш Хаким
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Кунде Жуль Навас Хесус 59’
    Окампос Лукас Идрисси Уссама 60’
    Хордан Хоан Оскар 60’
    Эль-Хаддади Мунир Васкес Франко 66’
    67’ Зиеш Хаким Ковачич Матео
    67’ Маунт Мэйсон Пулишич Кристиан
    67’ Канте Нголо Хаверц Кай
    Торрес Оливер Ракитич Иван 75’
    84’ Вернер Тимо Жиру Оливье
    85’ Гилмор Билли Жоржиньо
    Статистика
    		 17 Удары по воротам 14
    		3 Удары в створ 7
    		10 Фолы 15
    		3 Угловые 7
    		1 Офсайды 1
    		55% Владение мячом 45%
    		2 Cэйвы 3
    		4 Предупреждения 4
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    Все комментарии
    safari-05
    safari-05 ответ заDOOMчивый (раскрыть)
    03 декабря в 17:23
    Перегнул ты
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ juvenale (раскрыть)
    03 декабря в 16:05
    и те,что засчитали вызывают большие сомнения.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Санчо Панса (раскрыть)
    03 декабря в 16:04
    ну чукчи сейчас на ходу,они и в апле показывают хороший футбол и деклассировали гегемона ЛЕ. Сразу видно,что не по Сеньке шапка,им бы обыгрывать ЦСКА, Белмаш и Карпаты,но никак не Челси. Ну и конечно надо учесть,что играл какой то ноунейм,хотя вот возьмём нашего аналогичного,так один тащил мячи,а вот другой только из ворот тащил разве что.в АПле Севилия болталась где то в районе 10 места и то было бы не плохо.Реал и Барса - вообще бились за выживание с Шеффилдом.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    03 декабря в 15:52
    старая синьора присмотрела себе у Пенсионеров,очень крутого игрока. Даже 50 лямов готова выложить за этого "картёжника".
    Funny_Smailik
    Funny_Smailik
    03 декабря в 07:46
    Однако. ☺️
    112910415
    112910415
    03 декабря в 06:44
    этот человек оказался великим ! )
    sir_Alex
    sir_Alex
    03 декабря в 06:29
    Ай, да мсье Оливье!
    vastudio
    vastudio
    03 декабря в 06:11
    С жиру бесится))
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    03 декабря в 04:55
    И все это сделал несравненный Салат! Молодец, Оливье) Вообще, конечно, не предполагал, что Челси учинит очень крепкой Севилье форменный разгром в Испании.
    311
    311
    03 декабря в 01:32
    Жиру машина страшная!)
    Субъективное мнение
    Субъективное мнение
    03 декабря в 01:20
    Оливье перед Новым годом в ударе! XD
    dimagas2
    dimagas2 ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    03 декабря в 01:15
    Жирубасик через свои габариты довльно медленный и кажется что без техники,но именно техника удара у него довольно хорошая,он в этой игре показал что могет забить не только с прострела или подачи.
    Alexnvr
    Alexnvr
    03 декабря в 01:14
    Один Жиру играл?
    dimagas2
    dimagas2 ответ da da da (раскрыть)
    03 декабря в 01:11
    А у Челси типа кто играл?Как раз таки резерв и те кто после травм)))
    juvenale
    juvenale ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
    03 декабря в 01:10
    Барселоне 3
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ juvenale (раскрыть)
    03 декабря в 01:10
    Жиру совсем не дерево...
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ Медив (раскрыть)
    03 декабря в 01:09
    Кроме офсайдов, если бы у него было четыре 100% момента, он хотя бы раз из них попал в ворота, а если с десяток - то и забил бы)
    dimagas2
    dimagas2 ответ Медив (раскрыть)
    03 декабря в 01:09
    Мората хватался бы за спину, после каждого появления защитника в радиусе 3 метров от него)))
    dimagas2
    dimagas2 ответ Медив (раскрыть)
    03 декабря в 01:08
    Нее там знаменитый Дыркуа между пропускал)))
    Мысыктар
    Мысыктар
    03 декабря в 01:05
    Маунт должен был пятый ложить.
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22 ответ juvenale (раскрыть)
    03 декабря в 01:04
    А кому он забивал?ференцварошу и киевлянам
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    03 декабря в 01:03
    Чуйка у меня Реал скоро выложит за Жиру 200 лярдов
    Медив
    Медив ответ juvenale (раскрыть)
    03 декабря в 01:01
    Плохо смотрели те, которые засчитали
    juvenale
    juvenale ответ Медив (раскрыть)
    03 декабря в 01:00
    у Мораты 6 мячей в 5 матчах и 3 не засчитали))))
    Медив
    Медив ответ juvenale (раскрыть)
    03 декабря в 00:59
    Мората сделал бы четыре офсайда
    Медив
    Медив ответ da da da (раскрыть)
    03 декабря в 00:58
    Даже тот мертвый Челси парика гонял Барселону по Стэмфорду в первом матче и отскочили благодаря везению и если не ошибаюсь, тормоза Бакайоко
    протон1
    протон1
    03 декабря в 00:58
    помню покер аршавина. . но тут в сухую так ашалеть. я с ступоре смотрю
    juvenale
    juvenale
    03 декабря в 00:57, ред.
    если такое дерево,как Жиру забивает 4,то явно что-то не так))теперь дорога в интер открыта
    протон1
    протон1
    03 декабря в 00:57
    я реально в шоке!
    da da da
    da da da ответ Медив (раскрыть)
    03 декабря в 00:56
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