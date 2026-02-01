Top.Mail.Ru
«Барселона» набрала три очка в выездном матче Ла Лиги против «Эльче»

сегодня, 01:00
ЭльчеЛоготип футбольный клуб Эльче1 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

В матче 22-го тура испанской Примеры встречались «Эльче» и «Барселона». Встреча завершилась со счетом 1:3.

Голом у хозяев отметился Родригес (29'). За гостей забивали Ямаль (6'), Ферран Торрес (40'), Рэшфорд (72').

По итогам встречи «Эльче» имеет 24 очка (14-е место), у гостей — 55 очков (1-е место).

В следующем матче «Эльче» сыграет 7 февраля, соперником будет «Реал Сосьедад». «Барселона» проведет следующий матч также 7 февраля (соперник — «Мальорка»).

sv_1969
sv_1969
сегодня в 02:43, ред.
Узнаю Барсу!!!! Пропустить и запорроть множество моментов ))) хорошо хоть три забили
ABir
ABir
сегодня в 02:28
Отрыв от Реала начинает рости
Capral
Capral
сегодня в 02:07
Жена Левандовски сказала, что уход мужа из Барселоны более чем реален: "Robert Lewandowskis Ehefrau hält Barsa-Aus für wahrscheinlich".
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 01:40, ред.
В этой игре можно отметить Ямаля, в последних матчах он однозначно прибавил, сегодня его же одноклубники украли у него 2-3 голевые передачи.
Он несомненно сильно влияет на результаты Барсы

Ну и хотелось бы похвалить Де Йонга , сегодня он провел добротный матч
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 01:34
Честно сказать, давно не видел столько упущенных моментов у Барселоны.
Сегодня их было ну неприлично много.
Фермин, Феран , Рэшворд в упор умудрялись промахиваться
Ну и спасибо Эльче, то что не стали играть в автобус, как обычно любят делать соперники Барсы.
С победой всех причастных, но прицел нужно настраивать однозначно
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 01:20
Реализация моментов просто днищенская была сегодня, как и качество игры в целом.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:10
Фермин и Торрес столько моментов убили.
shur
shur
сегодня в 01:08
...пока у нас неразбериха,Барса стабильна и результативна!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:07
один из лучших матчей Ямаля.
Гость
