«Барселона» набрала три очка в выездном матче Ла Лиги против «Эльче»

1769896803

сегодня, 01:00

В матче 22-го тура испанской Примеры встречались «Эльче» и «Барселона». Встреча завершилась со счетом 1:3.

Голом у хозяев отметился Родригес (29'). За гостей забивали Ямаль (6'), Ферран Торрес (40'), Рэшфорд (72').

По итогам встречи «Эльче» имеет 24 очка (14-е место), у гостей — 55 очков (1-е место).

В следующем матче «Эльче» сыграет 7 февраля, соперником будет «Реал Сосьедад». «Барселона» проведет следующий матч также 7 февраля (соперник — «Мальорка»).