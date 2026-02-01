«Барселона» набрала три очка в выездном матче Ла Лиги против «Эльче»

В матче 22-го тура испанской Примеры встречались «Эльче» и «Барселона». Встреча завершилась со счетом 1:3.
Голом у хозяев отметился Родригес (29'). За гостей забивали Ямаль (6'), Ферран Торрес (40'), Рэшфорд (72').
По итогам встречи «Эльче» имеет 24 очка (14-е место), у гостей — 55 очков (1-е место).
В следующем матче «Эльче» сыграет 7 февраля, соперником будет «Реал Сосьедад». «Барселона» проведет следующий матч также 7 февраля (соперник — «Мальорка»).
Сегодня их было ну неприлично много.
Фермин, Феран , Рэшворд в упор умудрялись промахиваться
Ну и спасибо Эльче, то что не стали играть в автобус, как обычно любят делать соперники Барсы.
С победой всех причастных, но прицел нужно настраивать однозначно
