Головин отдал голевую передачу в матче за «Монако»

сегодня, 09:07
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако4 : 0Логотип футбольный клуб РеннРеннМатч завершен

Российский хавбек «Монако» Александр Головин оформил голевую передачу в домашнем матче 20-го тура Лиги 1 против «Ренна» (4:0).

Игра завершилась уверенной победой монегасков: голы на счету Ансу Фати (33), Магнеса Аклиуша (50), Мамаду Кулибали (60) и Станиса Идумбо (89). Головин отыграл 80 минут и сделал первое результативное действие в 2026 году — теперь у него 2 гола и 2 ассиста в 14 матчах чемпионата.

«Ренн» остаётся на 6-м месте (31 очко), «Монако» — 10-й (27 очков). В следующем туре «Ренн» 7 февраля сыграет на выезде с «Лансом», а «Монако» на следующий день встретится с «Ниццей».

shlomo
shlomo
сегодня в 10:53
Ну что, это первое результативное действие с ноября.... Саня почти каждый матч потенциально голевые пасы раздает... но вокруг одни Алерандры....
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 10:51
Вот она, главная новость европейского футбола
twwq42c2a8vj
twwq42c2a8vj
сегодня в 10:43
Удивительный счёт, соперник был не из самых слабых.
yzdwxp3p7r6h
yzdwxp3p7r6h
сегодня в 10:28
Теперь Саня герой вчерашнего дня
shur
shur
сегодня в 10:04
...голевая,голова, Головин ......три угаданные "Г" буквы-шкатулки в студию!!!
