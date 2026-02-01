Головин отдал голевую передачу в матче за «Монако»

1769926051

сегодня, 09:07

Российский хавбек «Монако» оформил голевую передачу в домашнем матче 20-го тура Лиги 1 против «Ренна» (4:0).

Игра завершилась уверенной победой монегасков: голы на счету Ансу Фати (33), Магнеса Аклиуша (50), Мамаду Кулибали (60) и Станиса Идумбо (89). Головин отыграл 80 минут и сделал первое результативное действие в 2026 году — теперь у него 2 гола и 2 ассиста в 14 матчах чемпионата.

«Ренн» остаётся на 6-м месте (31 очко), «Монако» — 10-й (27 очков). В следующем туре «Ренн» 7 февраля сыграет на выезде с «Лансом», а «Монако» на следующий день встретится с «Ниццей».