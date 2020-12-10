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3 : 1
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Максимир
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Гвардиол Ешко
ассистент Майер Ловро
|1:0
|28’
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Мислав Оршич
ассистент Кастрати Лирим
|2:0
|41’
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Кастрати Лирим
ассистент Майер Ловро
|3:0
|75’
|77’
|3:1
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Бистрович Кристиян
ассистент Марадишвили Константин
|Гавранович Марио
|2’
|41’
|Обляков Иван
|51’
|Васин Виктор
|Франьич Бартол
|81’
|84’
|Гайч Адольфо
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Перич Дино
|Леовац Марин
|21’
|Франьич Бартол
|Адеми Ариян
|35’
|63’
|Тикнизян Наир
|Ахметов Ильзат
|63’
|Чалов Фёдор
|Шкурин Илья
|71’
|Гайч Адольфо
|Щенников Георгий
|Чуже Марио
|Мислав Оршич
|78’
|Толич Марко
|Майер Ловро
|78’
|Атимвен Ияйи
|Гавранович Марио
|78’
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|15
|Удары по воротам
|15
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|5
|Удары в створ
|5
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|10
|Фолы
|9
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|6
|Угловые
|5
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|1
|Офсайды
|0
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|49%
|Владение мячом
|51%
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|4
|Cэйвы
|2
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|2
|Предупреждения
|3
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На ЧЕ будет поставлена точка, как и на отбор ЧМ.
Такого пессимизма в росфутболе давно за мной не было. Оптимизма было через край).
Смутные времена пришли в наш футбол. Виноват в том числе и босс этого клуба. За бесконечные расшатывания, интриги в росфутболе. Сейчас он святой. С честными, справедливыми глазами. "Мы же русские никого не обманываем").
На ЧЕ будет поставлена точка, как и на отбор ЧМ.
Такого пессимизма в росфутболе давно за мной не было. Оптимизма было через край).
Смутные времена пришли в наш футбол. Виноват в том числе и босс этого клуба. За бесконечные расшатывания, интриги в росфутболе. Сейчас он святой. С честными, справедливыми глазами. "Мы же русские никого не обманываем").