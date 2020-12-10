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Текстовая онлайн трансляция матча Динамо против ЦСКА

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    2' Гавранович Марио (11)
     
    21' Леовац Марин (22) уходит с поля, Перич Дино (55) вышел на поле
     
    28' (1:0) Гвардиол Ешко (32) (Майер Ловро (10))
     
    35' Адеми Ариян (5) уходит с поля, Франьич Бартол (38) вышел на поле
     
    41' (2:0) Мислав Оршич (99) (Кастрати Лирим (20))
     
    75' (3:0) Кастрати Лирим (20) (Майер Ловро (10))
     
    3
    78' Мислав Оршич (99) уходит с поля, Чуже Марио (25) вышел на поле
    78' Майер Ловро (10) уходит с поля, Толич Марко (24) вышел на поле
    78' Гавранович Марио (11) уходит с поля, Атимвен Ияйи (80) вышел на поле
     
    81' Франьич Бартол (38)
     
    41' Обляков Иван (98)
     
    51' Васин Виктор (5)
     
    2
    63' Ахметов Ильзат (7) уходит с поля, Тикнизян Наир (71) вышел на поле
    63' Шкурин Илья (99) уходит с поля, Чалов Фёдор (9) вышел на поле
     
    71' Щенников Георгий (42) уходит с поля, Гайч Адольфо (21) вышел на поле
     
    77' (3:1) Бистрович Кристиян (25) (Марадишвили Константин (22))
     
    84' Гайч Адольфо (21)
    Голы
    Гвардиол Ешко
    ассистент Майер Ловро     		1:0 28’
    Мислав Оршич
    ассистент Кастрати Лирим     		2:0 41’
    Кастрати Лирим
    ассистент Майер Ловро     		3:0 75’
    77’ 3:1 Бистрович Кристиян
    ассистент Марадишвили Константин
    Наказания
    Гавранович Марио 2’
    41’ Обляков Иван
    51’ Васин Виктор
    Франьич Бартол 81’
    84’ Гайч Адольфо
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Перич Дино Леовац Марин 21’
    Франьич Бартол Адеми Ариян 35’
    63’ Тикнизян Наир Ахметов Ильзат
    63’ Чалов Фёдор Шкурин Илья
    71’ Гайч Адольфо Щенников Георгий
    Чуже Марио Мислав Оршич 78’
    Толич Марко Майер Ловро 78’
    Атимвен Ияйи Гавранович Марио 78’
    Статистика
    		 15 Удары по воротам 15
    		5 Удары в створ 5
    		10 Фолы 9
    		6 Угловые 5
    		1 Офсайды 0
    		49% Владение мячом 51%
    		4 Cэйвы 2
    		2 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Сан Саныч 5
    Сан Саныч 5
    сегодня в 04:20
    Кааастрати луДший )))))))))))
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ амурец (раскрыть)
    сегодня в 03:06, ред.
    Что?!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))Вообще то это уже 2-й раз подряд или забыл прошлый год?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Так еще и ни одной победы не одержали да и забили всего 3 мяча,один из которых автогол!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    амурец
    амурец
    сегодня в 02:24, ред.
    вот уж никогда не подумал, что кони повторят достижение Спартака, последнее место в группе и не ЛЧ, а ЛЕ
    ibica
    ibica
    сегодня в 02:15
    В составе Динамо сегодня играл Кастрати, а в составе ЦСКА играло 11 кастратов на поле, один на скамейке и ещё один где-то там в Москве, в удобном кресле... который наверняка и матч не смотрел!🤮
    ESPANOL
    ESPANOL
    сегодня в 02:02
    Пока вы не избавитесь от своего главрука, Гончара, ничего путного не добьетесь. Сейчас жалкое зрелище, ни коня ни шашки. Впрочем, вы не одиноки на этом погосте российского футбола. Кроме вашего холмика, рядышком еще свежие виднеются. Если в этом болоте ничего не менять, то крестов с каждым годом будет больше, а скорее всего меньше, потому как в ближайшем будущем останется по одной команде в каждом из двух турниров. Может оно и к лучшему, чтобы не позориться...
    Джон Иванов
    Джон Иванов
    сегодня в 02:00
    То есть чемпионат Хорватии ниже нашего? А с чего вдруг
    БОРУССИЯ Д СПАРТАК М
    БОРУССИЯ Д СПАРТАК М
    сегодня в 01:46
    https://vk.com/video457921713_456239017
    Rattlehead
    Rattlehead ответ Oplot (раскрыть)
    сегодня в 01:45, ред.
    Это скорее вас касается. Достаточно зайти на любой статистический портал, вроде WhoScored или Understat. Влашич там лучший по большинству показателей.
    Альфамен
    Альфамен
    сегодня в 01:43
      сканер
      сканер
      сегодня в 01:39
      Игаааарь!!!!
      Kirill Erokhin
      Kirill Erokhin
      сегодня в 01:31
      У ЦСКА не поехали в Загреб многие игроки, но те кто поехал должны были биться, как это делали игроки Динамо З, вот они вышли биться за место в составе, а наши проигрывали по всем параметрам: темп игры, быстрота принятия решения, игра в одно касание, такое чувство, что Динамо З это топ клуб Европы, хотя они даже не середняк Европы, очень жаль, надеялся, что на более хорошую игру ЦСКА.
      Oplot
      Oplot ответ Rattlehead (раскрыть)
      сегодня в 01:28
      Я не знаю может ты брат или друг Влашича?все может быть
      Oplot
      Oplot ответ Rattlehead (раскрыть)
      сегодня в 01:27
      Дружище мне кажется тебе надо внимательнее смотреть футбол, уметь сравнивать,анализировать,вести самому статистику,подсчет ТТД игроков.
      oleg3k
      oleg3k
      сегодня в 01:26
      Кастрати кастрировал коней.
      Dudikoff
      Dudikoff ответ Куплет (раскрыть)
      сегодня в 01:26
      Да тут какого тренера не бери, все с командами рпл обделываются. Днищенский чемп
      Lokoman111
      Lokoman111 ответ Rattlehead (раскрыть)
      сегодня в 01:26
      Ну говорю же Вам что голы могут быть разные,для статистики и те которые действительно решают.
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1 ответ Artem Grunis (раскрыть)
      сегодня в 01:23
      Черданцеву тоже в церковь. Никак исход матча угадать не может. Подхальмаж выше разума и адекватного восприятия,анализа происходящего.
      Rattlehead
      Rattlehead ответ Lokoman111 (раскрыть)
      сегодня в 01:20
      Сперва пишешь про влияние игрока на игру команды, и тут же - про голы. Видимо, Влашич виноват в том, что партнеры не реализуют создаваемые им моменты. Прекрасная аналитика.
      За адекватность
      За адекватность
      сегодня в 01:16
      ВМГ все объяснил. В общих чертах если, то " настраивались на победу, но 20-ти минутный провал, так бывает, потом уже ничего не смогли сделать, плотный график, не было паузы между чемпионатами, новички пока не адаптировались, потому как сборы с командой не проходили, поддержку руководства чувствую, сейчас важны два ближайших матча в РФПЛ, до следующего декабря далеко." Так что все путем, полет нормальный.
      materazzi2855
      materazzi2855
      сегодня в 01:15
      Наш футбол на дне, спасибо РФС за лимиты на легионеров, они позволяют нашим молодым расслабиться, и стать чаловым!
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      сегодня в 01:15
      Ну, чему было быть, тому не миновать видимо было. Давно говорилось, что еврокубки, это лакмусовая бумажка системы. Анализы. Экзамен. Значит пациент болен. Учителя с учениками оболдуины..
      На ЧЕ будет поставлена точка, как и на отбор ЧМ.
      Такого пессимизма в росфутболе давно за мной не было. Оптимизма было через край).
      Смутные времена пришли в наш футбол. Виноват в том числе и босс этого клуба. За бесконечные расшатывания, интриги в росфутболе. Сейчас он святой. С честными, справедливыми глазами. "Мы же русские никого не обманываем").
      Lokoman111
      Lokoman111 ответ Rattlehead (раскрыть)
      сегодня в 01:12
      Меня интересуют только те голы которые изменяют ход игры и решают эту игру
      LAISMEN
      LAISMEN ответ Дрючик 76 (раскрыть)
      сегодня в 01:10
      К этой двери сам ЦСКА приклеился . Вот и толкают ее все кому не попадя....
      Ген Геныч
      Ген Геныч
      сегодня в 01:09
      Козалось бы,Динамо З,зараннее обеспечили себе 1-е место,они 2-й тайм вышли откровенно доигрывать и даже .... умудрились забить 3-й гол и чуть не забить 4-й!!!!!!!!!!!!!!Зенит и ЦСКА -это тихий ужас просто!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Artem Grunis
      Artem Grunis
      сегодня в 01:09
      Черданцев должен уйти
      Землянин
      Землянин
      сегодня в 01:06
      Уверенно шёл к этому
      Alexnvr
      Alexnvr
      сегодня в 01:04
      Как же всё это позорно.
      Куплет
      Куплет
      сегодня в 01:03
      Белоруссий специалист опять с подливой в штаны на делал. Позорище.
      Rattlehead
      Rattlehead ответ Lokoman111 (раскрыть)
      сегодня в 01:03, ред.
      При том. Как игрок, создающий наибольшее количество моментов для партнеров, влияет на игру команды? Положительно или отрицательно?
      За адекватность
      За адекватность
      сегодня в 01:03
      Как сказал И.Ярошик: "ЦСКА" нужно попрощаться с ЛЕ, как большая команда." У армейцев это прекрасно получилось. Потому как имеет место быть достижение. Впервые в одном ЕК сезоне российскими клубами не одержано ни одной победы в ГЭ ЛЕ. Понятно, что так получилось, что "ЦСКА" в одного представлял Россию в данном турнире, но все же. Могли быть сопричастны к другому достижению, но армейский хорват не позволил землякам стать первым клубом, не пропустившим ни одного мяча в ГЭ ЛЕ. А по матчу, приехали, отбыли полуторачасовую повинность, проиграли, да уехали. А, еще понравилось добивание Чалова после штрафного в исполнении Бистровича. Может руководству "ЦСКА" стоит задуматься, и в случае непопадания в следующем году в зону ЛЧ по итогам сезона отказаться от ЕК, дабы сосредоточится сразу на достижении результата в РФПЛ, не отвлекаясь на всякие "второсортные турниры", видимо не соответствующие статусу клуба? Вопрос риторический. Вообщем нет слов, одни междометия. Как всегда личное мнение.
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