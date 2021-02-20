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Динамо - Спартак
Зенит - Арсенал

Текстовая онлайн трансляция матча Динамо против Спартак

Динамо Логотип футбольный клуб Динамо (Москва) 2:0 Логотип футбольный клуб Спартак (Москва) Спартак
Динамо
Спартак
Смотреть трансферы
2 : 0
завершен
20 февраля 2021, 19:30
суббота
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Россия. Кубок 2020/2021, 1/8 финала
Стадион ВТБ Арена (Москва)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 19:00
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Мелбет 2.67 3.31 2.83
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    16' (1:0) Фомин Даниил (74)
     
    56' Шиманьски Себастьян (53)
     
    62' Липовой Данил (12) уходит с поля, Тюкавин Константин (70) вышел на поле
     
    70' (2:0) Тюкавин Константин (70) (Шиманьски Себастьян (53))
     
    74' Фомин Даниил (74)
     
    2
    82' Грулев Вячеслав (20) уходит с поля, Игбун Сильвестр (10) вышел на поле
    82' Паршивлюк Сергей (4) уходит с поля, Кутитский Александр (50) вышел на поле
     
    2
    90+1' Шиманьски Себастьян (53) уходит с поля, Каборе Шарль (77) вышел на поле
    90+3' Каборе Шарль (77)
     
    15' Мозес Виктор (8)
     
    26' Ларссон Джордан (11)
     
    65' Умяров Наиль (54) уходит с поля, Соболев Александр (7) вышел на поле
     
    69' Понсе Эсекель (19)
     
    81' Мозес Виктор (8)
     
    84' Хендрикс Йоррит (4) уходит с поля, Бакаев Зелимхан (10) вышел на поле
    Голы
    Фомин Даниил 1:0(П) 16’
    Тюкавин Константин
    ассистент Шиманьски Себастьян     		2:0 70’
    Наказания
    15’ Мозес Виктор
    26’ Ларссон Джордан
    Шиманьски Себастьян 56’
    69’ Понсе Эсекель
    Фомин Даниил 74’
    81’ Мозес Виктор
    Каборе Шарль 90+3’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Тюкавин Константин Липовой Данил 62’
    65’ Соболев Александр Умяров Наиль
    Игбун Сильвестр Грулев Вячеслав 82’
    Кутитский Александр Паршивлюк Сергей 82’
    84’ Бакаев Зелимхан Хендрикс Йоррит
    Каборе Шарль Шиманьски Себастьян 90+1’
    Статистика
    		 3 Предупреждения 4
    		0 Удаления 1
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    Все комментарии
    протон1
    протон1 ответ stanichnik (раскрыть)
    28 февраля в 02:15
    думаю уйти с этого чата. ну . не моё. вижу что не мое. забухал. понервничал. почему наши футболисты получают такие зарплаты . когда я в месяц 7 тыся ч получаю.
    протон1
    протон1 ответ stanichnik (раскрыть)
    27 февраля в 00:40
    на кавкзе вес дома из самана. прочность салома. итог . зиа тепло. а лето прохладно в домах.
    stanichnik
    stanichnik ответ протон1 (раскрыть)
    26 февраля в 11:30, ред.
    Да, до сих пор кладут внутренние стены из саманных(глина и солома) блоков и потом обкладывают облицовочным кирпичом.
    протон1
    протон1 ответ stanichnik (раскрыть)
    26 февраля в 02:21
    интересно. я дуал что салома исключается. её еще доббавляют в глину для производства кирпича. но уж вот так на крышу.
    stanichnik
    stanichnik ответ протон1 (раскрыть)
    25 февраля в 16:24
    Доброго Здоровья, протон!
    Специально для Вас узнавал у одного деда, какой материал использовали при строительстве куреня. Из камыша, как правило вязали маты для стен, а на кровлю использовали обмолоченные ржаные соломенные снопы, так как солома более плотная чем камыш. Восковой налёт на соломенных стеблях ограничивал проникновению влаги внутрь, плюс уклон скатов не позволял воде скапливаться на крыше. Но и камышом тоже крыли дома.
    протон1
    протон1 ответ stanichnik (раскрыть)
    23 февраля в 20:22
    ну тут поспорю. думаю это некий тростник. как камыш. скорее всего камышня. что то в роде этого. салома она гниет от влаги да и не гибкая. как камышовый тросник
    stanichnik
    stanichnik ответ протон1 (раскрыть)
    23 февраля в 13:25
    Обычная солома
    протон1
    протон1 ответ stanichnik (раскрыть)
    23 февраля в 00:19
    а крыша то такая же, видать трава какая то
    stanichnik
    stanichnik ответ протон1 (раскрыть)
    23 февраля в 00:00
    Вы меня заинтриговали. Сходство есть, но просмотрев большое количество фотографий с разных сторон,пришёл к выводу, это разные строения. Если условно принять стену со входом в курень, как основную, то правая стена у Лермонтовского глухая, а у моего куреня в этой стене три оконных проёма.
    протон1
    протон1 ответ stanichnik (раскрыть)
    22 февраля в 22:43
    точнее не толсстого . а лермонтова. точно такой. же. прогуглите дом пятигорск лермонтов. точно такой же
    stanichnik
    stanichnik ответ протон1 (раскрыть)
    22 февраля в 22:20
    Доброго Здоровья, протон!
    Не могу дать Вам точный ответ на ваш вопрос, это изображение куреня(жилище донских казаков) я нашёл в интернете. Сейчас таких и не встретишь, разве что только в заповедных, историко-краеведческих местах, куда водят туристов знакомиться с жизнью и бытом казаков, юга России.
    Tommy Lee 2
    Tommy Lee 2
    21 февраля в 14:42
    После матча Леонид Федун заявил что "Спартак" снимается с "Бетсити Кубок России"
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    21 февраля в 11:46
    Совершенно верно.Когда команда проиграла виноват как всегда судьи.Это закон футбола.) Очень жаль Остон не подошёл концепции Тедеско. Желаю удачи Спартаку.Будем болеть за мирового футбола.)))
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    21 февраля в 11:37
    Динамо с победой. К сожалению Спартак разочаровал.
    oFANATo
    oFANATo ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    21 февраля в 11:34
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      21 февраля в 10:05
      Удивительны разговоры про судейство...

      Спартак и Зенит - команды с первым и вторым бюджетом Лиги....
      Зенит - проиграл всё что можно в европах...
      Спартак - терпит 3-е подряд поражение в официальных матчах...
      Какое тут судейство...)))

      Выводы надо делать по тренерскому штабу,составу и стратегии развития....
      А судейства у нас не было и не будет..хоть Кашшаи приглашай хоть Каллину....пора бы уж привыкнуть и смириться...нельзя победить непобеждаемое...ни полиграфами ни штрафами ни отстранениями...не может на яблоне вырастии ананас...нет предпосылок для появления у нас хороших арбитров....

      Не лучшие времена в развитии Зенита и Спартака.....
      Болельщикам это уже надоело...
      Ждём-с когда надоест тем кто может что то изменить....
      Храневец
      Храневец
      21 февраля в 09:53, ред.
      С победой динамовцев заждались от вас и кубка и медалей не говоря о чемпионстве . Ждемс !!!!!!!!!! Всех служивших с Днем Советской Армии и ВМФ !
      Равалпинди
      Равалпинди
      21 февраля в 07:52
      С победой Друзья! Продинамили заклятых) Надеюсь на армейско-динамовский финал))))
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      21 февраля в 07:49
        112910415
        112910415
        21 февраля в 06:55
        что толку неплохо играть, если нет результата ?
        Евгений Быстров
        Евгений Быстров
        21 февраля в 06:13
        Что вы тут про пенальти спорите?Счет какой?2:0!!!Какие вопросы?Если была бы победа в один мяч,тогда да.
        баск
        баск ответ stanichnik (раскрыть)
        21 февраля в 01:40
        Привет, Иван)

        Да, конечно, скидку на длительный перерыв и зиму делать надо обязательно.
        Потому и того же Фомина я у себя в голове окончательно не приговариваю, просто он меня давно беспокоит, оттого и чешу..)))
        протон1
        протон1 ответ stanichnik (раскрыть)
        21 февраля в 01:15
        у тебя ава. это не тот дом где в кизляре отдыхал л н толстой?
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
        21 февраля в 01:13
        Федун полгода назад : Судите нас как Зенит !!!!
        -Судьи сегодня :: "Пожалуйста."
        hurricaneole
        hurricaneole ответ viv (раскрыть)
        21 февраля в 01:00
        Момент уже подробно разобрали, это не пенальти!
        Красно-белый 1987
        Красно-белый 1987 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
        21 февраля в 00:55
        доброй ночи Анатолий! на чемпионат.ру есть статья про поправки в футбольные правила, принятые в прошлом году: игра рукой считается всё что находится ниже подмышечной впадины, в эпизоде с пенальти Мозес играл плечом. обе команды играли слабо, судья повлиял в дерби на результат матча.
        viv
        viv ответ hurricaneole (раскрыть)
        21 февраля в 00:34
        Рука выставлена в сторону, мяч попал в эту руку, так что это пенальти.
        hurricaneole
        hurricaneole ответ Gahi (раскрыть)
        21 февраля в 00:12, ред.
        Я одного не понимаю, какая игра Динамо! Её не было! Левый пенальти (и это факт) сломал всю игру! У Спартака игры , тоже не было.
        Notorious P.I.G.
        Notorious P.I.G.
        21 февраля в 00:03
          stanichnik
          stanichnik
          21 февраля в 00:01
          Спартачам не унывать, будет и на вашей улице праздник, а сегодня нам повезло больше!
          Отдельное спасибо и респект болельщикам команды соперников, что нет срача в комментариях после матча. Наверное это связано с поражением Чемпиона дома от Арсенала!
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