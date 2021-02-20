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2 : 0
завершен
20 февраля 2021, 19:30
суббота
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Стадион ВТБ Арена (Москва)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 19:00
|Фомин Даниил
|1:0(П)
|16’
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Тюкавин Константин
ассистент Шиманьски Себастьян
|2:0
|70’
|15’
|Мозес Виктор
|26’
|Ларссон Джордан
|Шиманьски Себастьян
|56’
|69’
|Понсе Эсекель
|Фомин Даниил
|74’
|81’
|Мозес Виктор
|Каборе Шарль
|90+3’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Тюкавин Константин
|Липовой Данил
|62’
|65’
|Соболев Александр
|Умяров Наиль
|Игбун Сильвестр
|Грулев Вячеслав
|82’
|Кутитский Александр
|Паршивлюк Сергей
|82’
|84’
|Бакаев Зелимхан
|Хендрикс Йоррит
|Каборе Шарль
|Шиманьски Себастьян
|90+1’
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|3
|Предупреждения
|4
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|0
|Удаления
|1
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Симпатичную команду строит Шварц, появляются молодые игроки - это всегда хорошо.
Спартак сегодня сыграл плохо.
Наверное из-за того, что был первый матч после возобновления сезона, и сразу с серьезным соперником. Ну и схема сыграла не в нашу пользу. Зобнин потерялся в первом тайме, Мозес напривозил во втором, плюс слабая игра в атаке за оба тайма - вот и 0-2 от Динамо.
З.Ы. Сдаётся мне, что Мозеса летом никто не выкупит, и он уедет обратно в Челси. Прямо сейчас это не игрок старта. Разочаровывает. Но впереди весенние матчи - еще есть время заявить о себе.
Симпатичную команду строит Шварц, появляются молодые игроки - это всегда хорошо.
Спартак сегодня сыграл плохо.
Наверное из-за того, что был первый матч после возобновления сезона, и сразу с серьезным соперником. Ну и схема сыграла не в нашу пользу. Зобнин потерялся в первом тайме, Мозес напривозил во втором, плюс слабая игра в атаке за оба тайма - вот и 0-2 от Динамо.
З.Ы. Сдаётся мне, что Мозеса летом никто не выкупит, и он уедет обратно в Челси. Прямо сейчас это не игрок старта. Разочаровывает. Но впереди весенние матчи - еще есть время заявить о себе.