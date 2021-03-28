В 1 Поуп Ник Пасы: 25 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 90

З 6 Магуайр Харри Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Выносы: 2 Пасы: 106 Точность пасов: 103 Минут сыграно: 90

З 5 Стоунз Джон Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Пасы: 98 Точность пасов: 89 Минут сыграно: 90

З 2 Уокер Кайл Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 3 Перехваты: 2 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 99 Точность пасов: 83 Минут сыграно: 90

З 3 Шоу Люк Голевые передачи: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Пасы: 75 Точность пасов: 69 Минут сыграно: 90

П 11 Маунт Мэйсон Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 69 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 90

П 4 Райс Деклан Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 5 Выносы: 3 Пасы: 111 Точность пасов: 108 Минут сыграно: 90

П 8 Филлипс Кельвин Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 58 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 71

Н 7 Фоден Фил Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 55 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 81

Н 9 Кейн Харри Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 90

Н 10 Стерлинг Рахим Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 22 Джонстон Сэм

В 13 Хендерсон Дин

З 16 Джеймс Рис

З 15 Коуди Конор

З 19 Мингс Тайрон

З 12 Триппьер Киран

З 20 Чилуэлл Бенжамин

П 23 Беллингхэм Джуд

П 14 Лингард Джесси Фолов совершено: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 9

П 17 Уорд-Праус Джеймс Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 7 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 19

Н 18 Калверт-Льюин Доминик