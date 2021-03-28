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0 : 2
завершен
28 марта 2021, 19:00
воскресенье
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Стадион Арена Комбетаре (Тирана)
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 18:50
|39’
|0:1
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Кейн Харри
ассистент Шоу Люк
|63’
|0:2
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Маунт Мэйсон
ассистент Кейн Харри
|Баре Кейди
|22’
|69’
|Уокер Кайл
|73’
|Кейн Харри
|Хисай Эльсеид
|79’
|Гьясула Клаус
|89’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Манай Рей
|Цикалеши Соколь
|59’
|Гьясула Клаус
|Мемолла Хисен
|59’
|Леньяни Эрмир
|Бройя Армандо
|59’
|Мемушай Ледиан
|Баре Кейди
|71’
|71’
|Уорд-Праус Джеймс
|Филлипс Кельвин
|81’
|Лингард Джесси
|Фоден Фил
|Рамадани Илбер
|Лачи Казим
|89’
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|2
|Удары по воротам
|9
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|0
|Удары в створ
|4
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|13
|Фолы
|12
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|1
|Угловые
|5
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|3
|Офсайды
|0
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|29%
|Владение мячом
|71%
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|2
|Cэйвы
|0
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|3
|Предупреждения
|2
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