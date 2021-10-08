|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Роналду и Месси в одной команде? Легко!
|
ЛЧмания
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу ЛЧ
И ещё, если уж заговорили про Шериф - то в молдаванском Шерифе сложно найти игроков в сборную Молдовы ввиду отсутствия в Шерифе игроков с молдавским паспортом)хна счёт румын, кстати, не знаю).
И ещё, если уж заговорили про Шериф - то в молдаванском Шерифе сложно найти игроков в сборную Молдовы ввиду отсутствия в Шерифе игроков с молдавским паспортом)хна счёт румын, кстати, не знаю).