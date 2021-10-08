В 22 Тер Штеген Марк-Андре Голов пропущено: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 90

З 15 Зюле Никлас Фолов заработано: 1 Отборы: 5 Перехваты: 2 Выносы: 4 Пасы: 89 Точность пасов: 84 Минут сыграно: 90

З 5 Керер Тило Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 95 Точность пасов: 86 Минут сыграно: 90

З 2 Рюдигер Антонио Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Блоки: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 91 Точность пасов: 90 Минут сыграно: 90

П 10 Гнабри Серж Ударов всего: 5 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 5 Пасы: 64 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 90

П 8 Горецка Леон Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Отборы: 1 Перехваты: 3 Пасы: 75 Точность пасов: 63 Минут сыграно: 90

П 6 Киммих Йозуа Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 4 Отборы: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 5 Перехваты: 1 Пасы: 143 Точность пасов: 130 Минут сыграно: 90

З 18 Хофманн Йонас Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 5 Пасы: 69 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 85

Н 9 Вернер Тимо Ударов всего: 2 Пасы: 19 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 67

П 11 Ройс Марко Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Пасы: 43 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 67

П 19 Сане Лерой Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Перехваты: 1 Пасы: 55 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 89

Запасные игроки

В 12 Лено Бернд

З 4 Гинтер Маттиас

З 16 Клостерманн Лукас Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 10

З 21 Раум Давид

З 3 Шлоттербек Нико

П 20 Адейеми Карим Отборы: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 1

П 14 Мусиала Джамал

П 17 Нойхаус Флориан

П 7 Хаверц Кай Ударов всего: 1 Перехваты: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 23

Н 23 Вирц Флориан