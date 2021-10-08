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Турция - Норвегия
Кипр - Хорватия
Мальта - Словения
Россия - Словакия
Исландия - Армения
Лихтенштейн - Северная Македония

Протокол матча Германия против Румыния

Германия Логотип футбольный клуб Германия 2:1 Логотип футбольный клуб Румыния Румыния
Германия
2 : 1
завершен
вчера, 21:45
Румыния
Отбор ЧМ-2022. Европа, 7 тур
Стадион Фолькспаркштадион
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.1210.1322.35
Фонбет 1.10 10.00 25.00
Мелбет 1.09 13.80 22.00
1XBET 1.10 12.50 30.00
BetBoom 1.12 11.50 27.00
    Еще
     
    52' (1:1) Гнабри Серж (10) (Ройс Марко (11))
     
    2
    67' Ройс Марко (11) уходит с поля, Хаверц Кай (7) вышел на поле
    67' Вернер Тимо (9) уходит с поля, Мюллер Томас (13) вышел на поле
     
    81' (2:1) Мюллер Томас (13) (Горецка Леон (8))
     
    85' Хофманн Йонас (18) уходит с поля, Клостерманн Лукас (16) вышел на поле
     
    87' Керер Тило (5)
     
    89' Сане Лерой (19) уходит с поля, Адейеми Карим (20) вышел на поле
     
    9' (0:1) Хаджи Янис (14)
     
    41' Станчу Николае (23)
     
    50' Бурча Андрей (15) уходит с поля, Маня Кристиан (4) вышел на поле
     
    59' Ратиу Андрей (2)
     
    2
    60' Хаджи Янис (14) уходит с поля, Максим Александру (10) вышел на поле
    60' Михаила Валентин (22) уходит с поля, Иван Андрей (7) вышел на поле
     
    80' Пушкаш Георге (9)
     
    2
    82' Пушкаш Георге (9) уходит с поля, Митрицэ Александру (20) вышел на поле
    82' Станчу Николае (23) уходит с поля, Альбу Кристиан (5) вышел на поле
    Голы
    9’ 0:1 Хаджи Янис
    Гнабри Серж
    ассистент Ройс Марко     		1:1 52’
    Мюллер Томас
    ассистент Горецка Леон     		2:1 81’
    Наказания
    41’ Станчу Николае
    59’ Ратиу Андрей
    80’ Пушкаш Георге
    Керер Тило 87’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    50’ Маня Кристиан Бурча Андрей
    60’ Максим Александру Хаджи Янис
    60’ Иван Андрей Михаила Валентин
    Хаверц Кай Ройс Марко 67’
    Мюллер Томас Вернер Тимо 67’
    82’ Митрицэ Александру Пушкаш Георге
    82’ Альбу Кристиан Станчу Николае
    Клостерманн Лукас Хофманн Йонас 85’
    Адейеми Карим Сане Лерой 89’
    Статистика
    		 22 Удары по воротам 9
    		6 Удары в створ 1
    		6 Фолы 10
    		4 Угловые 3
    		1 Офсайды 1
    		77% Владение мячом 23%
    		0 Cэйвы 4
    		1 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 10:27
    Румыны молодцы - держались
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 09:49
    Румыния хорошо настроилась на игру.
    112910415
    112910415
    сегодня в 09:18
    германские посильнее будут )
    протон
    протон
    сегодня в 05:22
    Баварцы тащат Бундестим. Как обычно. Всем лучшим немецким игрокам нужно играть в Баварии. Так будет полезно для самих игроков, для сборной и для Баварии.
    протон
    протон
    сегодня в 05:22
    Хаджи, Пушкаш... Офигеть
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    вчера в 22:30
    Да...
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин ответ RUPRICHT (раскрыть)
    вчера в 13:29
    Я в курсе, что Шериф молдавский. Он приведён в тексте без привязки к национальности, как пример андердога.
    И ещё, если уж заговорили про Шериф - то в молдаванском Шерифе сложно найти игроков в сборную Молдовы ввиду отсутствия в Шерифе игроков с молдавским паспортом)хна счёт румын, кстати, не знаю).
    RUPRICHT
    RUPRICHT Тотал больше во 2-м тайме - 1.75
    вчера в 12:41
    Германия то победит, а вот с каким счетом это уже вопрос! могут и 5-0 сыграть а могут и 1-0 отыграть, кто то еще верит в Румынский гол здесь, я лично не верю, здесь будет сухая победа с неизвестным счетом! посмотрим, здесь особо я и ничего не ставил, нестандартные кэфы которые могут и не оправдаться! обойду такую игру лучше, а поставлю счет здесь просто на угад как в лотерее.
    RUPRICHT
    RUPRICHT ответ Антон Белянкин (раскрыть)
    вчера в 12:30
    ШЕРИФ МОЛДАВСКИЙ!!!!К МАМАЛЫЖНИКАМ НИКАКОГО ОТНОШННИЯ НЕ ИМЕЮТ!!!!ТОЛЬКО ЧТО ЯЗЫК!!!!
    RUPRICHT
    RUPRICHT
    вчера в 12:28
    Германия при Ханси Флике заиграла очень уверенно – тренер мгновенно сменил схему, определился с футболистами на ключевые позиции и развил атакующий потенциал – 12 голов в трех играх, да и защита не слишком проваливается. У фаворита по-прежнему остаются некоторые вопросы по флангам, но они не должны влиять на исход конкретно этой встречи. Бундестим пока нельзя терять очки, матчей отбора еще много, а отрыв не настолько крупный. Будет спокойная виктория хозяев.
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин победа гостей
    07 октября в 07:38
    Почему такой прогноз? Безусловно Германия фаворит в этом матче. Однако, на мой взгляд, букмекеры всё же недооценивают сборную Румынии. Гости ведут борьбу за путёвку в Катар, являясь при этом объективно второй по классу командой группы. Румыны постораются навязать борьбу, а раз в год как известно, и Шериф стреляет.
    ДАША Д
    ДАША Д победа хозяев
    04 октября в 09:26
    Немецкая машина гораздо сильнее сборной Румынии. Один раз в этом отборе Германия сенсационно проиграла дома Северной Македонии. Второй раз такое не должно повториться. Румыны поупираются, но все же проиграют, скорее всего в сухую.
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