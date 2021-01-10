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3 : 0
завершен
10 января 2021, 16:30
воскресенье
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Стадион Этихад Стэдиум
|Силва Бернарду
|1:0
|8’
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Силва Бернарду
ассистент Де Брюйне Кевин
|2:0
|15’
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Фоден Фил
ассистент Марез Рияд
|3:0
|33’
|44’
|Шуньич Иван
|Уокер Кайл
|74’
|88’
|Кларк-Салтер Джек
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Нмеча Феликс
|Де Брюйне Кевин
|46’
|Стоунз Джон
|Диаш Рубен
|46’
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|Канселу Жоау
|46’
|46’
|Робертс Марк
|Хоган Скотт
|46’
|Клэйтон Адам
|Тораль Хон
|Фернандиньо
|Родри
|67’
|67’
|Бела Жереми
|Шуньич Иван
|68’
|Юткевич Лукаш
|Леко Джонатан
|Делап Лиам
|Жезус Габриэл
|75’
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|16
|Удары по воротам
|8
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|6
|Удары в створ
|2
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|2
|Фолы
|10
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|5
|Угловые
|3
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|2
|Офсайды
|4
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|73%
|Владение мячом
|27%
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|2
|Cэйвы
|2
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|1
|Предупреждения
|2
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Даёшь интригу!
Даёшь интригу!
о как)
о как)
в окко не вижу
в окко не вижу