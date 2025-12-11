Футболисты «Спартака» выйдут из отпуска 12 января

Московский футбольный клуб «Спартак» выйдет из отпуска 12 января и проведет тренировочные сборы в ОАЭ в рамках подготовки к возобновлению сезона. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Перед сборами игроки «Спартака» пройдут медицинское обследование и тесты на функциональную готовность. 15 января красно-белые отправятся в Дубай.
Первый сбор пройдет с 15 по 21 января, второй — с 27 января по 7 февраля, третий — с 12 по 28 февраля. Соперники команды по товарищеским матчам и даты встреч определятся позднее.
«Спартак» в первом матче после зимней паузы 1 марта на выезде сыграет с «Сочи» в Российской премьер-лиге (РПЛ).
После 18 туров в РПЛ «Спартак» набрал 29 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. В Кубке России команда дошла до полуфинала «пути РПЛ», где в марте сыграет с московским «Динамо».
Поеду в Норильск отдохну как следует...потому как затем на работу...в Дубай...
