Футболисты «Спартака» выйдут из отпуска 12 января

11 декабря 2025, 16:07

Московский футбольный клуб «Спартак» выйдет из отпуска 12 января и проведет тренировочные сборы в ОАЭ в рамках подготовки к возобновлению сезона. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Перед сборами игроки «Спартака» пройдут медицинское обследование и тесты на функциональную готовность. 15 января красно-белые отправятся в Дубай.

Первый сбор пройдет с 15 по 21 января, второй — с 27 января по 7 февраля, третий — с 12 по 28 февраля. Соперники команды по товарищеским матчам и даты встреч определятся позднее.

«Спартак» в первом матче после зимней паузы 1 марта на выезде сыграет с «Сочи» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

После 18 туров в РПЛ «Спартак» набрал 29 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. В Кубке России команда дошла до полуфинала «пути РПЛ», где в марте сыграет с московским «Динамо».

Спартак М
Источник: itar-tass.com
