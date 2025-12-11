Футболисты «Спартака» выйдут из отпуска 12 января

1765458464

11 декабря 2025, 16:07

Московский футбольный клуб «Спартак» выйдет из отпуска 12 января и проведет тренировочные сборы в ОАЭ в рамках подготовки к возобновлению сезона. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Перед сборами игроки «Спартака» пройдут медицинское обследование и тесты на функциональную готовность. 15 января красно-белые отправятся в Дубай.

Первый сбор пройдет с 15 по 21 января, второй — с 27 января по 7 февраля, третий — с 12 по 28 февраля. Соперники команды по товарищеским матчам и даты встреч определятся позднее.

«Спартак» в первом матче после зимней паузы 1 марта на выезде сыграет с «Сочи» в Российской премьер-лиге ( РПЛ ).