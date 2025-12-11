Бензема допустил возвращение в сборную Франции к ЧМ-2026

1765476563

11 декабря 2025, 21:09

Нападающий футбольного клуба «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии допустил, что может вернуться в сборную Франции для участия в чемпионате мира 2026 года. Об этом он рассказал в интервью изданию L'Équipe.

В 2022 году Бензема завершил международную карьеру после поражения сборной Франции в финале чемпионата мира от команды Аргентины (3:3, 2:4 по пенальти).

«Кто не хочет играть на чемпионате мира? Все хотят играть на этом турнире. Когда меня вызывают, я приезжаю, играю. У меня есть цели. Я люблю футбол и люблю побеждать. Я люблю трофеи. Это для меня самое важное. Если меня вызывают в сборную, я приезжаю играть в футбол. Вот и все», — сказал Бензема.

Бензема 37 лет, он выступал за сборную Франции с 2007 года и провел 97 матчей, в которых забил 37 голов. В 2021 году форвард вместе с национальной командой стал победителем Лиги наций. В 2022 году Бензема получил «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту мира по версии французского журнала France Football. В клубной карьере, помимо «Аль-Иттихада», нападающий выступал за испанский «Реал» и французский «Лион».