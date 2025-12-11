Top.Mail.Ru
Бензема допустил возвращение в сборную Франции к ЧМ-2026

11 декабря 2025, 21:09

Нападающий футбольного клуба «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии Карим Бензема допустил, что может вернуться в сборную Франции для участия в чемпионате мира 2026 года. Об этом он рассказал в интервью изданию L'Équipe.

В 2022 году Бензема завершил международную карьеру после поражения сборной Франции в финале чемпионата мира от команды Аргентины (3:3, 2:4 по пенальти).

«Кто не хочет играть на чемпионате мира? Все хотят играть на этом турнире. Когда меня вызывают, я приезжаю, играю. У меня есть цели. Я люблю футбол и люблю побеждать. Я люблю трофеи. Это для меня самое важное. Если меня вызывают в сборную, я приезжаю играть в футбол. Вот и все», — сказал Бензема.

Бензема 37 лет, он выступал за сборную Франции с 2007 года и провел 97 матчей, в которых забил 37 голов. В 2021 году форвард вместе с национальной командой стал победителем Лиги наций. В 2022 году Бензема получил «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту мира по версии французского журнала France Football. В клубной карьере, помимо «Аль-Иттихада», нападающий выступал за испанский «Реал» и французский «Лион».

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Lobo77
Lobo77
12 декабря в 18:34
Жиру до скольки пылил в сборной? Бензема ведь еще может не только забивать а много и хорошо раздавать.
Всегда хотел их увидеть в паре с Гризманом поздним.
112910415
112910415
12 декабря в 05:53
а что, а вдруг ...
qyqznskqsxt4
qyqznskqsxt4
11 декабря в 22:57
Игрок такого уровня и с большим опытом, только усилит команду
Alex_67
Alex_67
11 декабря в 22:28
На один тайм точно хватит...
25процентный клоун
25процентный клоун
11 декабря в 22:27
Однозначно усилит сборную
Alex_67
Alex_67
11 декабря в 22:27
Можно рассмотреть эту идею. Роже Милла в 38 произвел фурор, потом и в 42 поехал. Ему Реал контракт предлагал...
CCCP1922
CCCP1922
11 декабря в 22:21
А Дешам что говорит, по этому поводу? Небось задумался?
sv_1969
sv_1969
11 декабря в 22:17
Как то поздновато в 37 лет в сборную с таким набором напов
shur
shur
11 декабря в 22:14
....Мбаппе, Бензема,Дембеле.....Красотища то какая,мама дорогая!
Никому не отвечу, но ХОЧУ я это увидеть,очень хочу! Я бы и Гризмана подогнал,люблю чертяку,но увы!!! Шарман!!!
sihafazatron
sihafazatron
11 декабря в 22:05
Что-то всю пенсию потянуло на этот ЧМ...
Варвар7
Варвар7
11 декабря в 21:28
А чем Бензема хуже - ему лишь 37 ?)
Agamaga005
Agamaga005
11 декабря в 21:27
Дешам в 2022 году легко отказался от Бензема, сейчас он его тем более не возьмёт.
Зидан придет после ЧМ.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Akira86 (раскрыть)
11 декабря в 21:24
Добрый вечер.

