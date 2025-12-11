Автобус для перевозки футболистов ПСЖ забросали камнями после матча ЛЧ

1765453067

11 декабря 2025, 14:37

Автобус, использовавшийся для транспортировки футболистов французского «Пари Сен-Жермен», забросали камнями в испанском Бильбао после матча Лиги чемпионов. Об этом сообщает телеканал RMC Sport.

Встреча шестого тура общего этапа Лиги чемпионов между «Атлетиком» и ПСЖ прошла в среду и завершилась со счетом 0:0. Ворота французской команды защищал россиянин Матвей Сафонов.

Отмечается, что в момент инцидента в автобусе не было людей. Парижскому клубу пришлось искать альтернативный вариант для поездки в аэропорт.