Автобус для перевозки футболистов ПСЖ забросали камнями после матча ЛЧ

11 декабря 2025, 14:37

Автобус, использовавшийся для транспортировки футболистов французского «Пари Сен-Жермен», забросали камнями в испанском Бильбао после матча Лиги чемпионов. Об этом сообщает телеканал RMC Sport.

Встреча шестого тура общего этапа Лиги чемпионов между «Атлетиком» и ПСЖ прошла в среду и завершилась со счетом 0:0. Ворота французской команды защищал россиянин Матвей Сафонов.

Отмечается, что в момент инцидента в автобусе не было людей. Парижскому клубу пришлось искать альтернативный вариант для поездки в аэропорт.

Источник: itar-tass.com
Все комментарии
112910415
112910415
12 декабря в 07:11
наказуемые эмоции !
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
12 декабря в 01:28
А ПСЖ то тут причём ? Пусть в Вальверде бросают, - этот пень всю команду развалил..., как и Барселону 8 лет назад.
shur
shur ответ Jeck Denielse (раскрыть)
11 декабря в 22:38
...а в Польше у кого больше,тот и пан, болелы Райо Вальекано
пострадали ! Тоже после краковяка второе по популярности хобби!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
11 декабря в 22:03
Автобус с футболистами "Реала" закидали камнями в Барселоне
Фанаты "Валенсии" закидали автобус "Барселоны" камнями...
Автобус «ПСЖ» закидали камнями в Испании...

У них это второе по популярности развлечение после корриды..
25процентный клоун
25процентный клоун
11 декабря в 21:42
Технарь за такое и повадно не будет
youtomee
youtomee ответ Eugene Natsmith (раскрыть)
11 декабря в 18:47
"Забросали камнями в испанском Бильбао после матча Лиги чемпионов". Там русским по белому написано, что дело было в Испании.
VeniaminS
VeniaminS
11 декабря в 18:32
Что то болельщики разбушевались,надо наказать .
CCCP1922
CCCP1922
11 декабря в 17:43
В этом нет ничего удивительного ... Ведь, от любви до ненависти всего лишь один шаг.
Варвар7
Варвар7
11 декабря в 16:54
И при этом только Матвей отреагировал на этот инцидент абсолютно спокойно - потому что если бы камень полетел в него , он бы с легкостью поймал или на крайняк отбил как и всякий летящий в его сторону предмет...)))
Брулин
Брулин
11 декабря в 16:47
На счастье, в автобусе ехал поймавший кураж Мотя Сафонов, который отразил все камни летевшие в створ автобуса
2b9rbkyf4nhf
2b9rbkyf4nhf
11 декабря в 16:36
Баски не останутся без наказания
Rupertt
Rupertt
11 декабря в 16:22
Ну это уже полный беспредел. Какой смысл кидаться камнями в автобус, где даже никого нет? Что за «футбольная культура» такая. Матч вышел напряжённый, но при чём здесь безопасность людей? Хорошо хоть никто не пострадал. УЕФА давно пора жёстче реагировать на такие выходки.
jRest
jRest
11 декабря в 16:20
Происки конкурентов, не могут простить Матвею, что совсем никак не пропускает.
Capral
Capral
11 декабря в 16:10
Почему из-за грузина должна страдать вся команда?!
sv_1969
sv_1969
11 декабря в 16:10, ред.
Команда в принципе норм идёт в ЛЧ. А их уже камнями закидывают. Ужас
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
11 декабря в 16:06
Что то часто новости из Франции пошли ..то избили, то камнями закидали автобус команды....дикари-с
Kostya-515
Kostya-515
11 декабря в 16:02
Захарян наверно балуется, что Сафонов его в Париж с собой не забрал)
Гость
