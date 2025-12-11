Месси откроет собственную статую в Индии

1765457256

Аргентинский нападающий «Интер Майами» в рамках тура «величайшего игрока всех времен» по Индии откроет памятник самому себе в Калькутте. Об этом сообщил телеканал BBC.

В мероприятии также примут участие одноклубники Месси уругвайский нападающий Луис Суарес и аргентинский полузащитник Родриго де Пауль. Статую собирала команда из 45 человек в течение 27 дней, высота памятника составляет 21 метр.

Тур пройдет с 13 по 15 декабря. После Калькутты Месси посетит Хайдарабад, Мумбаи и Нью-Дели.

Месси 38 лет, он является восьмикратным обладателем «Золотого мяча». По ходу карьеры игрок защищал цвета испанской «Барселоны» и французского «Пари Сен-Жермен», с лета 2023 года он выступает за «Интер Майами». Месси является самым титулованным футболистом в истории, за карьеру он выиграл 48 трофеев. Со сборной Аргентины форвард выиграл чемпионат мира (2022), Финалиссиму (2022) и Кубок Америки (2021, 2024).