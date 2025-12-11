Top.Mail.Ru
Месси откроет собственную статую в Индии

11 декабря 2025, 15:47

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси в рамках тура «величайшего игрока всех времен» по Индии откроет памятник самому себе в Калькутте. Об этом сообщил телеканал BBC.

В мероприятии также примут участие одноклубники Месси уругвайский нападающий Луис Суарес и аргентинский полузащитник Родриго де Пауль. Статую собирала команда из 45 человек в течение 27 дней, высота памятника составляет 21 метр.

Тур пройдет с 13 по 15 декабря. После Калькутты Месси посетит Хайдарабад, Мумбаи и Нью-Дели.

Месси 38 лет, он является восьмикратным обладателем «Золотого мяча». По ходу карьеры игрок защищал цвета испанской «Барселоны» и французского «Пари Сен-Жермен», с лета 2023 года он выступает за «Интер Майами». Месси является самым титулованным футболистом в истории, за карьеру он выиграл 48 трофеев. Со сборной Аргентины форвард выиграл чемпионат мира (2022), Финалиссиму (2022) и Кубок Америки (2021, 2024).

Икарус
Икарус ответ Савелий Первый (раскрыть)
13 декабря в 11:46
игроки БАварии, когда восьмерку положили.
амурец
амурец
13 декабря в 03:33
Да уж, пиар продукт ФИФА себя пиарит, ну понятно что в Индии, там просто говорят что он величайший, и они верят, а те кто хоть раз видел футбол щнают что он неочемышь
Ruslik1982
Ruslik1982
12 декабря в 08:04
в Индии же нищета, че он туда поперся
Савелий Первый
Савелий Первый
12 декабря в 07:12
Карлик построил статую высотой 21м🤣
Зашквар, конечно, знатный.
"Величайший". Это ему проктологи нашептали?))
Или фанаты ПСЖ, когда гнали из фермерской лиги?🤣
KS_Y116
KS_Y116
11 декабря в 21:16
Имеет право
sv_1969
sv_1969 ответ adekvat (раскрыть)
11 декабря в 20:14
А действительно что с ним?
adekvat
adekvat
11 декабря в 19:57
Назарбаев тоже себе памятники ставил при жизни, и что теперь с ним?
Comentarios
Comentarios
11 декабря в 18:45, ред.
Осталось теперь размерами статуй меряться
7jyrrcpurx98
7jyrrcpurx98
11 декабря в 18:38
У статуи фигура то Месси,а глаза то китайские
Шишанутый
Шишанутый
11 декабря в 18:03, ред.
Нарцисс а претворяется тихоней 👎 Рон хотя бы честный в отличии от двуличного гнома. Какой он величайший всех времен?? когда есть Роналду, Пеле, Марадонна. У гнома комплексы из за низкого роста поэтому такую высокую статую заказал. До чего смешной карлик. 😂
Брулин
Брулин
11 декабря в 17:57
Как говорил героя Щербакова герою Стеклова в фильме "Криминальный квартет" : "Хорошо ещё, что коровы не летают".
Alex_67
Alex_67
11 декабря в 17:49
Там многие выживают с таким трудом,.. Ну вот зачем им эта статуя?
dpj4rywbm825
dpj4rywbm825
11 декабря в 17:31
Он памятник воздвиг себе нерукотворный и зарастёт к нему народная тропа!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Futurista (раскрыть)
11 декабря в 17:28
ясно))
как то пропустил такой новости. бывает.
понятно. индия перспективный рынок, мощная экономика и все такое. а семья месси строит империю.
Futurista
Futurista ответ пират Елизаветы (раскрыть)
11 декабря в 17:24
Я не считаю...я читаю)...
"Лионель Месси дал согласие на установку своей 20-метровой статуи в Калькутте и примет участие в ее виртуальном открытии 13 декабря 2025 года.
Организатор тура GOAT India Tour Сатадру Дутта рассказал, что он встречался с отцом и агентом Месси, а затем и с самим футболистом, чтобы обсудить детали проекта. Он показал Месси макет статуи, что стало решающим моментом в получении его согласия на приезд в Индию и участие в церемонии"...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
11 декабря в 17:20
я так понимаю. это в рамках футбольного тура поездка по городам индии...
определенно коммерческий тур.
и всех не позовешь в коммерческий турнир. поэтому всегда будут недовольные))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Futurista (раскрыть)
11 декабря в 17:19
это ты считаешь что Месси организовал, отыграл, победил и поставил статуя?
Vilar
Vilar ответ jRest (раскрыть)
11 декабря в 17:14
Это бюст из музея Роналду на о.Мадейра.
Vilar
Vilar
11 декабря в 17:13
Коллеги, статую и музей Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру открыли на его родине на о.Мадейра ещё в 2014 году, видел статую и был в музее.
Конечно, не 21м, но красиво. Понятно, что с тех пор, Месси плохо спит.
Futurista
Futurista
11 декабря в 16:53
Нашёл ошибку...высота памятника 21 см ))...
Nenash
Nenash
11 декабря в 16:52
Futurista
Futurista ответ пират Елизаветы (раскрыть)
11 декабря в 16:51
Т.е. Месси ни при чём?)...а зачем тогда он едет туда открывать себе памятник?)...как удобно спихивать всё на мифических людей...
shur
shur ответ Rupertt (раскрыть)
11 декабря в 16:51
...ну не повезло мужику в жизни с ростом,зато теперь то!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
11 декабря в 16:48
...знаменитый розыгрыш Джеймса Кордена Дэвида
Бэкхема на ютубе...!!! Обхохочишься!!!
Capral
Capral
11 декабря в 16:36
С Пеле мечтали познакомиться короли и президенты, но даже он не думал ставить себе памятник при жизни. Вот поэтому, у меня к пистону имеются вопросы...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
11 декабря в 16:28, ред.
есть такой актер - Раджикант.
и его поклонники построили храм, поставили там статуя этого актера
весом более 200 кг и возносят молитвы.
люди совсем с ума сошли.
теперь до Месси дошли.
Варвар7
Варвар7
11 декабря в 16:27, ред.
Работы в полном разгаре . Но учитывая то , что в Индии очень популярны многорукие скульптуры ( это символизирует их всемогущество, вездесущность и способность выполнять множество задач одновременно,) . Местные скульпторы принимая во внимание деятельность Месси и его мастерство всерьёз подумывают , а не приделать ли к статуе ещё несколько ног , чтобы подчеркнуть неподражаемый талант аргентинского мастера...)))
Rupertt
Rupertt
11 декабря в 16:20
Ну Месси, конечно, легенда, тут никто не спорит, но то, что в Индии ему ставят памятник высотой 21 метр — это уже уровень культа! Болельщики там действительно обожают футбол, и Месси для них как живая икона. Но забавно, что памятник открывают, пока он сам ещё играет. Обычно такие вещи делают после завершения карьеры.

С другой стороны, не каждый день величайший игрок приезжает в Индию — понятно, что они хотят сделать событие мирового масштаба. И то, что Суарес с Де Паулем тоже приедут, добавляет хайпа.

В любом случае, Месси уже давно вышел за рамки просто футболиста — это глобальный бренд, человек-легенда, который собирает тысячи людей одним появлением. Индия просто делает ставку на огромный PR-эффект.

Но 21-метровая статуя… Это почти как памятник политическим деятелям. Да уж, культ Месси живёт и побеждает.
jRest
jRest
11 декабря в 16:17
Теперь понятно, почему у бюста Криштиану такое лицо скривлённое было. Он уже тогда знал, что Месси на своей статуе с Кубком мира будет.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
11 декабря в 16:08, ред.
мда...в мире 2 непримиримых лагеря (фаны месси и роналду)
в аргентине статуя месси расчленили вандалы (явно фанаты роналду)
голову так и не нашли.
а теперь представим, как в индии местные вандалы крушать 20 метрового истукана.
а фаны месси защищают статую от них.
и в это время пирс морган ведет прямой репортаж.
Гость
