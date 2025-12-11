Месси откроет собственную статую в Индии

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси в рамках тура «величайшего игрока всех времен» по Индии откроет памятник самому себе в Калькутте. Об этом сообщил телеканал BBC.
В мероприятии также примут участие одноклубники Месси уругвайский нападающий Луис Суарес и аргентинский полузащитник Родриго де Пауль. Статую собирала команда из 45 человек в течение 27 дней, высота памятника составляет 21 метр.
Тур пройдет с 13 по 15 декабря. После Калькутты Месси посетит Хайдарабад, Мумбаи и Нью-Дели.
Месси 38 лет, он является восьмикратным обладателем «Золотого мяча». По ходу карьеры игрок защищал цвета испанской «Барселоны» и французского «Пари Сен-Жермен», с лета 2023 года он выступает за «Интер Майами». Месси является самым титулованным футболистом в истории, за карьеру он выиграл 48 трофеев. Со сборной Аргентины форвард выиграл чемпионат мира (2022), Финалиссиму (2022) и Кубок Америки (2021, 2024).
Зашквар, конечно, знатный.
"Величайший". Это ему проктологи нашептали?))
Или фанаты ПСЖ, когда гнали из фермерской лиги?🤣
как то пропустил такой новости. бывает.
понятно. индия перспективный рынок, мощная экономика и все такое. а семья месси строит империю.
"Лионель Месси дал согласие на установку своей 20-метровой статуи в Калькутте и примет участие в ее виртуальном открытии 13 декабря 2025 года.
Организатор тура GOAT India Tour Сатадру Дутта рассказал, что он встречался с отцом и агентом Месси, а затем и с самим футболистом, чтобы обсудить детали проекта. Он показал Месси макет статуи, что стало решающим моментом в получении его согласия на приезд в Индию и участие в церемонии"...
определенно коммерческий тур.
и всех не позовешь в коммерческий турнир. поэтому всегда будут недовольные))
Конечно, не 21м, но красиво. Понятно, что с тех пор, Месси плохо спит.
Бэкхема на ютубе...!!! Обхохочишься!!!
и его поклонники построили храм, поставили там статуя этого актера
весом более 200 кг и возносят молитвы.
люди совсем с ума сошли.
теперь до Месси дошли.
С другой стороны, не каждый день величайший игрок приезжает в Индию — понятно, что они хотят сделать событие мирового масштаба. И то, что Суарес с Де Паулем тоже приедут, добавляет хайпа.
В любом случае, Месси уже давно вышел за рамки просто футболиста — это глобальный бренд, человек-легенда, который собирает тысячи людей одним появлением. Индия просто делает ставку на огромный PR-эффект.
Но 21-метровая статуя… Это почти как памятник политическим деятелям. Да уж, культ Месси живёт и побеждает.
в аргентине статуя месси расчленили вандалы (явно фанаты роналду)
голову так и не нашли.
а теперь представим, как в индии местные вандалы крушать 20 метрового истукана.
а фаны месси защищают статую от них.
и в это время пирс морган ведет прямой репортаж.
