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Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал против Кристал Пэлас

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    65' Мэйтленд-Найлз Эйнсли (15) уходит с поля, Пепе Николя (19) вышел на поле
     
    67' Луис Давид (23)
     
    69' Себальос Даниэль (8) уходит с поля, Партей Томас (18) вышел на поле
     
    81' Ляказетт Александр (9) уходит с поля, Нкетиа Эдвард (30) вышел на поле
     
    42' Томкинс Джеймс (5)
     
    81' Бентеке Кристиан (20) уходит с поля, Айю Жордан (9) вышел на поле
     
    89' Миливоевич Лука (4) уходит с поля, МакКарти Джеймс (22) вышел на поле
    Наказания
    42’ Томкинс Джеймс
    Луис Давид 67’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Пепе Николя Мэйтленд-Найлз Эйнсли 65’
    Партей Томас Себальос Даниэль 69’
    Нкетиа Эдвард Ляказетт Александр 81’
    81’ Айю Жордан Бентеке Кристиан
    89’ МакКарти Джеймс Миливоевич Лука
    Статистика
    		 11 Удары по воротам 12
    		4 Удары в створ 2
    		10 Фолы 11
    		7 Угловые 3
    		1 Офсайды 1
    		67% Владение мячом 33%
    		2 Cэйвы 4
    		1 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    112910415
    112910415
    25 января в 16:01
    Арсенал не очень жив
    avici_liverpool
    avici_liverpool
    15 января в 07:03
    кончилась сказка артеты. матч просто ужасный... самый ужасный матч этого сезона
    Hesus_4erez_us
    Hesus_4erez_us ответ A.S.A (раскрыть)
    15 января в 06:58
    Когда ты выходишь один раз в год, сложно летать по полю и создавать кучу моментов
    A.S.A
    A.S.A ответ Hesus_4erez_us (раскрыть)
    15 января в 06:57
    Да тупанул...думал про левый, Наилз вообще никакой был
    Hesus_4erez_us
    Hesus_4erez_us ответ A.S.A (раскрыть)
    15 января в 01:11
    Особенно, когда Мартинелли и Тирни игроки левого фланга
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    15 января в 01:09
    Беллерин это да, такой кусок. Острая атака, а он пас на свою половину поля и так постоянно. В острую стенку с этим вялым веганом в принципе невозможно сыграть.
    Брулин
    Брулин
    15 января в 01:07
    По игре видно невооруженным глазом что не хватает креативного полузащитника!очень надеюсь что Артета оформит трансфер Уссема Ауара!
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    15 января в 01:06
    Да, после такого матча понимаешь, что все-таки с Артетой 8-10 место - максимум, что можно ожидать. Полнейшее непонимание того, как взломать оборону.

    И вот хвалю Джаку за то, что он боролся сегодня, а стоит ли хвалить игрока, который может многое, но ладно, мы забиваем на острые пасы, на игру головой при его-то росте, и ждем хотя бы чтобы он в подкаты прыгал
    Evilhuman
    Evilhuman ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    15 января в 01:01
    Алчность, ну а если серьезно я несколько предыдущих туров прямо был уверен в Арсенале, а сегодня нет, сложно объяснить почему
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    15 января в 00:59
    самое смешное,что КП особо то и не защищались,в отличии от Шпор с фулхэмом.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    15 января в 00:58
    первый тайм за Орлами,во втором Арсенал отодвинул игру и вначале даже были потуги забить гол,но по моментам всё таки КП были опаснее. Был бы Заа в МЮ, Бруно скакал бы с 11 метровой. Но а по скольку в КП,то не разевай роток.
    Тристан
    Тристан
    15 января в 00:57
      Еноты за Арсенал
      Еноты за Арсенал
      15 января в 00:33
      Тяжело смотреть, нет понимания у Артеты, как играть против защищающейся команды
      Еноты за Арсенал
      Еноты за Арсенал
      15 января в 00:27
      Сегодня Джака скорее орел, чем баран
      Еноты за Арсенал
      Еноты за Арсенал ответ Evilhuman (раскрыть)
      15 января в 00:06
      Тогда мы тебе говорим "чао, рагаццо".
      Evilhuman
      Evilhuman
      14 января в 23:50
      Всем привет, сегодня из соображений финансовой выгоды за КП
      Еноты за Арсенал
      Еноты за Арсенал
      14 января в 23:48
      скука просто, с учетом перекладины даже скорее отскакиваем пока.
      A.S.A
      A.S.A
      14 января в 23:37, ред.
      Без Тирни и Мартиненелли левый фланг вообще не смотрится...
      Еноты за Арсенал
      Еноты за Арсенал
      14 января в 23:30
      Что-то не айс пока
      1bear
      1bear
      14 января в 22:41
      верю,что гости не проиграют...
      VeniaminS
      VeniaminS
      14 января в 22:17
      П-1
      zsb1961
      zsb1961
      14 января в 21:08
      Ничья
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      14 января в 20:36
      Победа пушкарей
      RUPRICHT
      RUPRICHT
      14 января в 17:24
      «Арсенал», похоже, преодолел свой серьёзный кризис результатов, а доверие к Микелю Артете оказалось не беспочвенным. В рамках английской премьер-лиги «канониры» одержали три победы подряд, а в последней игре сломили сопротивление «Ньюкасла» и вышли в следующую стадию национального Кубка. Разгромное поражение от «Манчестер Сити», похоже, забыто, как страшный сон.Арсеналу», учитывая его неплохую форму и важность каждой следующей победы, необходимо прерывать безвыигрышную серию в дуэлях с «Кристал Пэлас» и набирать три очка, которые помогут «канонирам» решить задачу улучшения турнирного положения. Ресурсы имеются, главное – ими воспользоваться.
      Voron392
      Voron392
      14 января в 14:23
      победа хозяев маловероятна, скорее ничья
      -CaНиTaр_Лeсa-_5
      -CaНиTaр_Лeсa-_5
      14 января в 10:10
      ДАША Д
      ДАША Д
      14 января в 07:59
      Коэффициент на победу Арсенала явно завышен.
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