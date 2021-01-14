|Арсенал
|0:0
|Кристал Пэлас
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0 : 0
завершен
14 января 2021, 23:00
четверг
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Стадион Эмирейтс
|42’
|Томкинс Джеймс
|Луис Давид
|67’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Пепе Николя
|Мэйтленд-Найлз Эйнсли
|65’
|Партей Томас
|Себальос Даниэль
|69’
|Нкетиа Эдвард
|Ляказетт Александр
|81’
|81’
|Айю Жордан
|Бентеке Кристиан
|89’
|МакКарти Джеймс
|Миливоевич Лука
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|11
|Удары по воротам
|12
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|4
|Удары в створ
|2
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|10
|Фолы
|11
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|7
|Угловые
|3
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|1
|Офсайды
|1
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|67%
|Владение мячом
|33%
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|2
|Cэйвы
|4
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|1
|Предупреждения
|1
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