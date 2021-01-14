В 1 Лено Бернд Спасений: 2 Пасы: 24 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 94

З 2 Бельерин Эктор Ударов всего: 1 Отборы: 1 Блоки: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 80 Точность пасов: 68 Минут сыграно: 94

З 23 Луис Давид Фолов совершено: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 81 Точность пасов: 71 Минут сыграно: 94

З 16 Холдинг Роб Ударов всего: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 98 Точность пасов: 88 Минут сыграно: 94

П 34 Джака Гранит Фолов совершено: 3 Отборы: 6 Блоки: 1 Выносы: 3 Пасы: 111 Точность пасов: 97 Минут сыграно: 94

З 15 Мэйтленд-Найлз Эйнсли Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 65

П 7 Сака Бакайо Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 13 Точные навесы: 4 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 94

П 8 Себальос Даниэль Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 73 Точность пасов: 68 Минут сыграно: 69

П 32 Смит-Роу Эмиль Отборы: 1 Всего навесов: 4 Перехваты: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 94

Н 9 Ляказетт Александр Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 81

П 14 Обамеянг Пьер-Эмерик Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 36 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 94

Запасные игроки

В 13 Рунарссон Рунар

З 6 Габриэль

З 17 Соареш Седрик

З 21 Чемберс Калум

П 18 Партей Томас Фолов заработано: 2 Отборы: 4 Выносы: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 25

П 28 Уиллок Джозеф

Н 12 Виллиан

Н 30 Нкетиа Эдвард Ударов всего: 1 Фолов заработано: 3 Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 13