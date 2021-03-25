В 12 Максименко Александр Голов пропущено: 1 Фолов заработано: 1 Выносы: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 90

З 3 Дивеев Игорь Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Выносы: 3 Пасы: 75 Точность пасов: 63 Минут сыграно: 90

З 4 Евгеньев Роман Фолов заработано: 2 Перехваты: 2 Выносы: 6 Пасы: 89 Точность пасов: 75 Минут сыграно: 90

З 14 Маслов Павел Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 61

П 21 Глебов Данил Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 78 Точность пасов: 72 Минут сыграно: 90

П 22 Захарян Арсен Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 71

П 19 Лесовой Даниил Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 77

П 13 Макаров Денис Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Пасы: 20 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 72

П 10 Обляков Иван Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 104 Точность пасов: 91 Минут сыграно: 90

З 2 Тикнизян Наир Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 60 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 90

Н 9 Чалов Фёдор Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Голевые передачи: 3 Фолов заработано: 2 Пенальти забито: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 61

Запасные игроки

В 23 Адамов Денис

В 1 Ломаев Иван

З 16 Калугин Никита

З 5 Круговой Данил

П 6 Голубев Артем Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 29

П 17 Грулев Вячеслав Ударов всего: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 29

П 15 Куликов Даниил

П 7 Ломовицкий Александр Ударов всего: 1 Отборы: 2 Пасы: 7 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 13

П 20 Умяров Наиль Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 19

П 18 Уткин Даниил

Н 11 Сулейманов Магомед-Шапи