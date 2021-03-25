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4 : 1
завершен
25 марта 2021, 20:00
четверг
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Стадион Менфой
|Чалов Фёдор
|1:0(П)
|31’
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Тикнизян Наир
ассистент Чалов Фёдор
|2:0
|42’
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Захарян Арсен
ассистент Чалов Фёдор
|3:0
|45+2’
|Макаров Денис
|4:0
|53’
|59’
|4:1
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Гудьонсен Свейнн
ассистент Виллюмссон Виллюм-Тор
|Маслов Павел
|28’
|Обляков Иван
|35’
|Голубев Артем
|71’
|Умяров Наиль
|90+1’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Голубев Артем
|Маслов Павел
|61’
|Грулев Вячеслав
|Чалов Фёдор
|61’
|65’
|Андерсон Микаэль
|Йоханессон Исак
|Умяров Наиль
|Захарян Арсен
|71’
|Тюкавин Константин
|Макаров Денис
|72’
|76’
|Виллюмссон Бринйольфюр-Дарри
|Гудьонсен Свейнн
|Ломовицкий Александр
|Лесовой Даниил
|77’
|85’
|Финнссон Колбейнн Биргир
|Виллюмссон Виллюм-Тор
|85’
|Ингимундарсон Вальдимар
|Торстейнссон Йон Дагур
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|17
|Удары по воротам
|2
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|8
|Удары в створ
|1
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|13
|Фолы
|13
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|1
|Угловые
|1
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|0
|Офсайды
|1
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|61%
|Владение мячом
|39%
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|0
|Cэйвы
|4
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|4
|Предупреждения
|0
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А по сравнению со вчерашней игрой команды друзей Черчесова- так вообще небо и земля.
Исландцы- неплохо обученные ребятишки, к тому же такие лосяры, что там ниже 1,9 никого не было, кажется. Однако, наши этих ребятишек порвали уверенно и красиво.
Выделять кого-либо нет смысла, все были примерно одинаково хороши.
А уж банки все какие- в кино можно показывать))
Если вот эти парни не зазвездятся, не переломаются, не остановятся в развитии и составят через 3-4 года костяк сборной России, то такую сборную ждёт вполне светлое будущее, кмк.
Без лысого в шлёпанцах, конечно.
А по сравнению со вчерашней игрой команды друзей Черчесова- так вообще небо и земля.
Исландцы- неплохо обученные ребятишки, к тому же такие лосяры, что там ниже 1,9 никого не было, кажется. Однако, наши этих ребятишек порвали уверенно и красиво.
Выделять кого-либо нет смысла, все были примерно одинаково хороши.
А уж банки все какие- в кино можно показывать))
Если вот эти парни не зазвездятся, не переломаются, не остановятся в развитии и составят через 3-4 года костяк сборной России, то такую сборную ждёт вполне светлое будущее, кмк.
Без лысого в шлёпанцах, конечно.
Ждём от вас красивых побед и конечно без травм!!!
А самое главное можете приподнести сюрприз 🎁 на чемпионате Европы и занять достойное одно из трёх лучших команд Европы !!! ПАЦАНЫ УДАЧИ И БОЛЬШИХ УСПЕХОВ ВАМ !!! ЖДЁМ НАДЕЕМСЯ И ВЕРИМ !!!
ВСЕМ ДОБРА !!!
Ждём от вас красивых побед и конечно без травм!!!
А самое главное можете приподнести сюрприз 🎁 на чемпионате Европы и занять достойное одно из трёх лучших команд Европы !!! ПАЦАНЫ УДАЧИ И БОЛЬШИХ УСПЕХОВ ВАМ !!! ЖДЁМ НАДЕЕМСЯ И ВЕРИМ !!!
ВСЕМ ДОБРА !!!