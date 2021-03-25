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Россия (до 21) - Исландия (до 21)
Англия (до 21) - Швейцария (до 21)
Франция (до 21) - Дания (до 21)
Португалия (до 21) - Хорватия (до 21)

Текстовая онлайн трансляция матча Россия (до 21) против Исландия (до 21)

Ставки на футбольные матчи
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    28' Маслов Павел (14)
     
    31' (1:0) Чалов Фёдор (9)
     
    35' Обляков Иван (10)
     
    42' (2:0) Тикнизян Наир (2) (Чалов Фёдор (9))
     
    45+2' (3:0) Захарян Арсен (22) (Чалов Фёдор (9))
     
    53' (4:0) Макаров Денис (13)
     
    2
    61' Маслов Павел (14) уходит с поля, Голубев Артем (6) вышел на поле
    61' Чалов Фёдор (9) уходит с поля, Грулев Вячеслав (17) вышел на поле
     
    2
    71' Голубев Артем (6)
    71' Захарян Арсен (22) уходит с поля, Умяров Наиль (20) вышел на поле
     
    72' Макаров Денис (13) уходит с поля, Тюкавин Константин (8) вышел на поле
     
    77' Лесовой Даниил (19) уходит с поля, Ломовицкий Александр (7) вышел на поле
     
    90+1' Умяров Наиль (20)
     
    59' (4:1) Гудьонсен Свейнн (17) (Виллюмссон Виллюм-Тор (18))
     
    65' Йоханессон Исак (7) уходит с поля, Андерсон Микаэль (10) вышел на поле
     
    76' Гудьонсен Свейнн (17) уходит с поля, Виллюмссон Бринйольфюр-Дарри (14) вышел на поле
     
    2
    85' Виллюмссон Виллюм-Тор (18) уходит с поля, Финнссон Колбейнн Биргир (20) вышел на поле
    85' Торстейнссон Йон Дагур (11) уходит с поля, Ингимундарсон Вальдимар (15) вышел на поле
    Голы
    Чалов Фёдор 1:0(П) 31’
    Тикнизян Наир
    ассистент Чалов Фёдор     		2:0 42’
    Захарян Арсен
    ассистент Чалов Фёдор     		3:0 45+2’
    Макаров Денис 4:0 53’
    59’ 4:1 Гудьонсен Свейнн
    ассистент Виллюмссон Виллюм-Тор
    Наказания
    Маслов Павел 28’
    Обляков Иван 35’
    Голубев Артем 71’
    Умяров Наиль 90+1’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Голубев Артем Маслов Павел 61’
    Грулев Вячеслав Чалов Фёдор 61’
    65’ Андерсон Микаэль Йоханессон Исак
    Умяров Наиль Захарян Арсен 71’
    Тюкавин Константин Макаров Денис 72’
    76’ Виллюмссон Бринйольфюр-Дарри Гудьонсен Свейнн
    Ломовицкий Александр Лесовой Даниил 77’
    85’ Финнссон Колбейнн Биргир Виллюмссон Виллюм-Тор
    85’ Ингимундарсон Вальдимар Торстейнссон Йон Дагур
    Статистика
    		 17 Удары по воротам 2
    		8 Удары в створ 1
    		13 Фолы 13
    		1 Угловые 1
    		0 Офсайды 1
    		61% Владение мячом 39%
    		0 Cэйвы 4
    		4 Предупреждения 0
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    Все комментарии
    Andrej7886
    Andrej7886 ответ steelhead (раскрыть)
    26 марта в 10:48, ред.
    ничего он не слажал, во-первых: мяч летел не в него , а выше и правее вратаря, а во-вторых: удар был с близкого расстояния и довольно сильный, поэтому вратарь не успел жестко поставить руку и мяч её "прошил"
    Vyatcheslav
    Vyatcheslav
    26 марта в 09:58
    Вот эти ребята и есть дети лимита на легионеров. Благодаря лимиту тренеры вынуждены искать и заигрывать молодёжь. Вот она и прогрессирует. Надо ещё больше ужесточать лимит, чтобы нашим ребятам было больше возможности играть, а не только тренироваться.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    26 марта в 09:16, ред.
    Пенальти выдуман.
    И я не понял почему не потащил Максименко
    Kirill Sersnjov
    Kirill Sersnjov ответ Serg_Diamond (раскрыть)
    26 марта в 08:39
    Пока что в России нет игроков лучше мною перечисленных.
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond ответ Kirill Sersnjov (раскрыть)
    26 марта в 07:10
    Не надо ничего добавлять
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    26 марта в 07:08
    Хотя бы приятно было смотреть и после матча не осталось ощущения зря потраченного времени в отличие от матча основной национальной сборной
    Kirill Sersnjov
    Kirill Sersnjov
    26 марта в 04:24
    Не устану повторять. Добавить к этой сборной Софонова, Фернандеса, Джикию, Самошникова, Зобнина, Баринова, Головина, Соболева и двух Миранчуков и на такую Основную сборную будет приятно смотреть!

    Максименко-Фернандес,Джикия,Евгеньев,Самошников-Зобнин,Баринов-Миранчук,Головин,Макаров-Соболев
    Багров-брат
    Багров-брат
    26 марта в 03:47
    И кто ещё будет говорить, что в России нет молодых дарований? Пацаны и в командный футбол вчера играли и индивидуальные качества показывали, дай бог. Будем держать пальцы за эту сборную. Впереди Франция, а там тоже технарей хватает.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    26 марта в 02:12
    Слишком громко сказано.
    протон1
    протон1
    26 марта в 01:23
    не буду смотреть футбол пока не будут зрители
    Верг
    Верг
    26 марта в 00:50
    Макароу топчик, я то думал че таракан его не позвал в основу, а он тут, лучше молодежка чем сборная друзей стаса и его агента
    Caniggia
    Caniggia
    26 марта в 00:05
    Главное, без эйфории! Это всего лишь Исландия, которая потеряла больше половины состава, отправившейся в распоряжение первой сборной! С Францией будет тяжелейший матч. Главное, их не бояться и играть в свой футбол. Ну а с Данией надо окончательно оформлять выход в плей-офф.
    SAFqwer
    SAFqwer ответ gwynb1eidd (раскрыть)
    25 марта в 23:17
    То есть Стас предпочитает постарше.... И немых))))
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    25 марта в 23:15, ред.
    Что можно сказать ...М о л о д ц ы !!!!!👏👏👏
    makkie
    makkie
    25 марта в 23:08
    Хорошая молодежь у нас в футболе растёт.
    Есть кого вскоре привлечь к основной сборной России взамен пенсионеров и птенцов агента Агузарова)

    Макаров шикарный гол положил, умеет парень!
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    25 марта в 23:07
    Первую сборную разогнать во главе с Черчесовым ....
    Пацанов поставить !
    санек002
    санек002 ответ баск (раскрыть)
    25 марта в 22:59
    да уж!но вчерашним с такой игрой в евро ваще делать нечего!
    баск
    баск ответ steelhead (раскрыть)
    25 марта в 22:49
    Да чего уж прям сразу эйфория..))
    Просто радость, позитивная эмоция, отчего бы и не отдаться ей, коли уж есть повод)

    При беспристрастном анализе- действительно, шероховатостей хватает, и всё же несмотря на них, достаточно крепеньких исландцев "даже не заметили", как вы справедливо пишете.

    С французами будет нехилый экзамен, согласен.
    Сам судить об этом не берусь, но сегодняшний комментатор барабанил, что у них сильнейший на турнире состав.
    Вот и посмотрим..)
    spartak kursk
    spartak kursk
    25 марта в 22:32
    Хороший матч не заевшихся пацанов!!!!!
    Конечно,как некогда сказал один товарищ "торопиться не надо".Но матч понравился.Самоотдача понравилась.

    Единственное не хотелось бы делить ребят на красных.белых или иных.Каждый внёс свой вклад,хотя гордость за определённые кадры несомненно больше..

    По вратарю-гол пришёл из-за сиюминутной расслабленности.Отбить мяч в упор могла помочь только удача,либо сверхчутьё..

    Всех с убедительной победой!!!Ребятам респект и трезвой головы в последующих матчах.

    Спасибо за подаренное настроение,дорогие наши соотечественники!!!!
    mortid
    mortid ответ stanichnik (раскрыть)
    25 марта в 22:24
    Подобные слова говорили и про предыдущие поколения. Только вот не вижу в упор ни одного игрока топ уровня, одни Дзюбы и Кокорины.
    Spartach from kg
    Spartach from kg
    25 марта в 22:20
    Не рановато ли петь дифирамбы?
    За адекватность
    За адекватность
    25 марта в 22:18
    Наверное тот случай, когда даже никого выделять не имеет смысла. Все молодцы. После вчерашнего зрелища хоть настроение подняли. Понятно, что два главных матча в группе впереди, так что удачи нашим ребятам.
    Ironigor
    Ironigor
    25 марта в 22:17
    Ребятушки, вы наши классные Ребятушки !!! МОЛОДЦЫ!!! Так держать и радовать своих болельщиков. Все в вас верят, всё в ваших силах.
    Ждём от вас красивых побед и конечно без травм!!!
    А самое главное можете приподнести сюрприз 🎁 на чемпионате Европы и занять достойное одно из трёх лучших команд Европы !!! ПАЦАНЫ УДАЧИ И БОЛЬШИХ УСПЕХОВ ВАМ !!! ЖДЁМ НАДЕЕМСЯ И ВЕРИМ !!!
    ВСЕМ ДОБРА !!!
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    25 марта в 22:17
    Хороший матч провела наша сборная, приятно было смотреть не то, что основная.
    Ребята играли, а не отбывали номер. Порадовал Чалов ( гол + 3 ассиста) Максименко хорош как все игроки. Удачи им в дальнейших играх.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    25 марта в 22:16
    Приятно удивлен игрой всего коллектива. Молодцы ребята! Выделять никого не надо все приложили ноги, головы для победы. Отмечу тренерский штаб. Хорошую оценку должны получить в СМИ.
    матос
    матос
    25 марта в 22:14
    Пацанам респект за эту игру и уверенную победу. Игра молодежи понравилась , желаю им и далее всего хорошего.
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd ответ SAFqwer (раскрыть)
    25 марта в 22:13
    Ну он моложе... И разговаривать умеет, зачем это Черчесову?
    Честный Зритель
    Честный Зритель
    25 марта в 22:13
    Красавчики)
    cska59
    cska59
    25 марта в 22:13
    Молодежка то половчей черчесовцев играет.Молодцы пацаны.
    Крикун
    Крикун ответ SAFqwer (раскрыть)
    25 марта в 22:12
    Хуже Семёнова никого не может быть по определению.
    Запорол вчера все выходы в атаку, пасы что левой, что правой в ауты или сопернику.
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