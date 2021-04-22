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Рома - Аталанта
Наполи - Лацио

Текстовая онлайн трансляция матча Рома против Аталанта

Рома Логотип футбольный клуб Рома (Рим) 1:1 Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо) Аталанта
Рома
1 : 1
завершен
22 апреля 2021, 19:30
четверг
Стартовый состав
Цена (млн. €): 202.5 - 233.5
Очков за игру в нац. чемп.: 1.7 - 2.1
Средний возраст: 25.9 - 27.8
Легионеров: 7 - 10
Схемы: 4-3-2-1 - 3-4-2-1
Серия побед: 0 - 4
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Аталанта
Италия. Серия А 2020/2021, 32 тур
Стадион Олимпико
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 19:25
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.834.071.93
Лига Ставок 4.10 4.20 1.78
Фонбет Live! 6.50 1.27 9.00
Мелбет 4.52 4.71 1.67
1XBET 4.44 4.24 1.80
BetBoom 4.18 4.18 1.79
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    31' Калафьори Риккардо (61)
     
    46' Калафьори Риккардо (61) уходит с поля, Перес Бруно (33) вышел на поле
     
    47' Вильяр Гонсало (14)
     
    75' (1:1) Кристанте Бриан (4) (Роджер Ибаньес (3))
     
    76' Вильяр Гонсало (14) уходит с поля, Перес Карлес (31) вышел на поле
     
    85' Мхитарян Генрих (77) уходит с поля, Майораль Борха (21) вышел на поле
     
    2
    90+3' Роджер Ибаньес (3)
    90+4' Роджер Ибаньес (3)
     
    26' (0:1) Малиновский Руслан (18) (Госенс Робин (8))
     
    52' Госенс Робин (8)
     
    2
    59' Иличич Йосип (72) уходит с поля, Муриэль Луис (9) вышел на поле
    59' Малиновский Руслан (18) уходит с поля, Пашалич Марио (88) вышел на поле
     
    69' Госенс Робин (8)
     
    73' Сапата Дуван (91) уходит с поля, Толой Рафаэль (2) вышел на поле
    Голы
    26’ 0:1 Малиновский Руслан
    ассистент Госенс Робин
    Кристанте Бриан
    ассистент Роджер Ибаньес     		1:1 75’
    Наказания
    Калафьори Риккардо 31’
    Вильяр Гонсало 47’
    52’ Госенс Робин
    69’ Госенс Робин
    Роджер Ибаньес 90+3’
    Роджер Ибаньес 90+4’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Перес Бруно Калафьори Риккардо 46’
    59’ Муриэль Луис Иличич Йосип
    59’ Пашалич Марио Малиновский Руслан
    73’ Толой Рафаэль Сапата Дуван
    Перес Карлес Вильяр Гонсало 76’
    Майораль Борха Мхитарян Генрих 85’
    Статистика
    		 14 Удары по воротам 21
    		3 Удары в створ 8
    		16 Фолы 7
    		4 Угловые 8
    		0 Офсайды 1
    		59% Владение мячом 41%
    		7 Cэйвы 2
    		4 Предупреждения 2
    		1 Удаления 1
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    Все комментарии
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров
    23 апреля в 02:47
    Ну вот и все.Миранчук присел плотно на лавочку...
    steelhead
    steelhead ответ minai (раскрыть)
    23 апреля в 00:23, ред.
    Как только обоим суперталантам дали поджопник, Локо сразу заиграл. Совпадение? Не думаю.
    minai
    minai
    22 апреля в 23:33
    В Локомотиве он смотрелся поинтереснее.
    Союзник противников
    Союзник противников
    22 апреля в 23:10
    Миранчук пролетел мимо карьеры.Беги,не негр,беги...
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук
    22 апреля в 22:12
    Если не принимать меры, национальные чемпионаты будут дальше деградировать, тогда попытка Переса может пройти.
    Splurgeloa
    Splurgeloa
    22 апреля в 22:02
    Малиновский в последнее время хорош.А Миранчуку лучше в аренду уходить.Смысл сидеть на лавке?
    Ironigor
    Ironigor
    22 апреля в 21:55
    Какой шикарный первый тайм выдала Аталанта, могла вообще все вопросы о победителе снять. Так нет , кода начинаешь играть так ,как будто ты в любой момент сможешь сделать все что хочешь, то вот эта самоуверенность и выходит боком . А получив красную карточку, совсем потеряли нити игры и поплатились . Рома могла ещё и выиграть этот матч, но счёт на табло
    остался ничейным . А ведь Аталанта могла бы занять вторую строчку в таблице. Борьба разгорается с новой силой. Сегодня ещё один матч за верхнии строчки , Наполи принимает Лацио . Смотрим , следим за развязкой увлекательной концовке . Всем Добра !!!
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    22 апреля в 21:46
    Надо же ! Какой талантище пропадает !!!)))))))))))))
    LOpp
    LOpp
    22 апреля в 21:38
    Малиновский хорош!
    6 очков по системе гол+пас за последние 4 матча.
    Миранчук похоже стал железным резервистом. Жаль. Перед Евро ему бы по больше играть.
    Loko best
    Loko best ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    22 апреля в 21:36
    Это нужно у Гасперини спросить,зачем он Миранчука покупал???
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
    22 апреля в 21:31
    А зачем он нужен, когда там Малиновский феерит , да и Иличич блистает. Жалко , стал Леша твердым лавочником, а планы были.....
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    22 апреля в 21:30
    Малиновский забил, "Аталанта" имела еще моменты, но подвела реализация. После полученной красной карточки не удалось засушить игру и "Аталанта" упускает возможность выйти на второе место в серии А, а Миранчук там похоже не совсем нужен.
    Brooklyn888
    Brooklyn888
    22 апреля в 21:11
    Атланта забей))))
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    22 апреля в 21:04
    Похоже Миранчук не нужен совсем Аталанте
    1_DEIVID
    1_DEIVID
    22 апреля в 21:04
    Вот и 1-1.
    Госсенс подвёл команду, а Муриэлю надо было забивать 1000% момент.
    1_DEIVID
    1_DEIVID
    22 апреля в 21:01
    Зря Муриэль не забил в пустой уже угол. Теперь неизвестно удержат ли победу в меньшинстве.
    Bom Bom
    Bom Bom
    22 апреля в 20:08
    Центр поля у Аталанты смотрится гораздо интереснее
    RBA
    RBA
    22 апреля в 19:30
    Скорее всего ничья.
    VeniaminS
    VeniaminS
    22 апреля в 19:19
    гости
    Capitan555
    Capitan555
    22 апреля в 12:13
    Рома не проиграет в этом матче.....
    M.S.1967
    M.S.1967
    22 апреля в 02:57
    Аталанта на ходу...
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