В 95 Голлини Пьерлуиджи Голов пропущено: 1 Выносы: 2 Спасений: 2 Пасы: 28 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 96

П 8 Госенс Робин Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 2 Красные карточки: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 69

З 19 Джимсити Берат Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 38 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 96

П 3 Мехле Йоаким Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 96

З 6 Паломино Хосе Луис Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 3 Выносы: 3 Пасы: 28 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 96

З 17 Ромеро Кристиан Ударов всего: 2 Отборы: 4 Перехваты: 5 Выносы: 5 Пасы: 27 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 96

П 15 Де Рон Мартен Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 96

П 72 Иличич Йосип Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 27 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 59

П 18 Малиновский Руслан Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 59

П 11 Фройлер Ремо Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 3 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 4 Пасы: 56 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 96

Н 91 Сапата Дуван Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Офсайды: 1 Фолов заработано: 4 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 73

Запасные игроки

В 31 Росси Франческо

В 57 Спортиелло Марко

З 13 Кальдара Маттиа

З 40 Руджери Маттео

З 2 Толой Рафаэль Выносы: 2 Пасы: 6 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 23

З 4 Шутало Бошко

П 20 Коваленко Виктор

П 59 Миранчук Алексей

П 88 Пашалич Марио Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 37

П 32 Пессина Маттео

Н 7 Ламмерс Сэм