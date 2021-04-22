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1 : 1
завершен
22 апреля 2021, 19:30
четверг
Стартовый состав
Цена (млн. €): 202.5 - 233.5
Очков за игру в нац. чемп.: 1.7 - 2.1
Средний возраст: 25.9 - 27.8
Легионеров: 7 - 10
Схемы: 4-3-2-1 - 3-4-2-1
Серия побед: 0 - 4
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Стадион Олимпико
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 19:25
|26’
|0:1
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Малиновский Руслан
ассистент Госенс Робин
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Кристанте Бриан
ассистент Роджер Ибаньес
|1:1
|75’
|Калафьори Риккардо
|31’
|Вильяр Гонсало
|47’
|52’
|Госенс Робин
|69’
|Госенс Робин
|Роджер Ибаньес
|90+3’
|Роджер Ибаньес
|90+4’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Перес Бруно
|Калафьори Риккардо
|46’
|59’
|Муриэль Луис
|Иличич Йосип
|59’
|Пашалич Марио
|Малиновский Руслан
|73’
|Толой Рафаэль
|Сапата Дуван
|Перес Карлес
|Вильяр Гонсало
|76’
|Майораль Борха
|Мхитарян Генрих
|85’
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|14
|Удары по воротам
|21
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|3
|Удары в створ
|8
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|16
|Фолы
|7
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|4
|Угловые
|8
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|0
|Офсайды
|1
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|59%
|Владение мячом
|41%
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|7
|Cэйвы
|2
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|4
|Предупреждения
|2
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|1
|Удаления
|1
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остался ничейным . А ведь Аталанта могла бы занять вторую строчку в таблице. Борьба разгорается с новой силой. Сегодня ещё один матч за верхнии строчки , Наполи принимает Лацио . Смотрим , следим за развязкой увлекательной концовке . Всем Добра !!!
остался ничейным . А ведь Аталанта могла бы занять вторую строчку в таблице. Борьба разгорается с новой силой. Сегодня ещё один матч за верхнии строчки , Наполи принимает Лацио . Смотрим , следим за развязкой увлекательной концовке . Всем Добра !!!