|Челси
|0:1
|Лестер Сити
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0 : 1
завершен
15 мая 2021, 19:15
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 376.5 - 260
Очков за игру в нац. чемп.: 1.8 - 1.8
Средний возраст: 27.8 - 26.2
Легионеров: 9 - 9
Схемы: 3-4-2-1 - 3-4-1-2
Серия побед: 0 - 1
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Стадион Уэмбли
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 19:10
|63’
|0:1
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Тилеманс Юри
ассистент Томас Люк
|36’
|Фофана Уэсли
|Вернер Тимо
|40’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|34’
|Олбрайтон Марк
|Эванс Джонни
|67’
|Мэддисон Джеймс
|Ихеаначо Келечи
|Пулишич Кристиан
|Зиеш Хаким
|68’
|Чилуэлл Бенжамин
|Алонсо Маркос
|68’
|Хаверц Кай
|Жоржиньо
|75’
|Хадсон-Одои Каллум
|Аспиликуэта Сезар
|76’
|Жиру Оливье
|Вернер Тимо
|82’
|82’
|Чудхури Хамза
|Перес Айосе
|82’
|Морган Уэс
|Томас Люк
Можно понять когда забивает один, а потом сидят целую игру в обороне, но при этом побеждают. Это и может быть сокрытием тактики итд итп. Но проиграть финал, это больно, так как у каждого финала свое место.
Можно понять когда забивает один, а потом сидят целую игру в обороне, но при этом побеждают. Это и может быть сокрытием тактики итд итп. Но проиграть финал, это больно, так как у каждого финала свое место.
Приятно отрезками наблюдать за Лестером и Лидсом
Приятно отрезками наблюдать за Лестером и Лидсом
..вот на поле не хватает эмоций, а ВАР подкинет их с избытком.
А англичанам эта система не нравится ..и понятно почему..вряд ли бы они тогда стали чемпионами мира.
..вот на поле не хватает эмоций, а ВАР подкинет их с избытком.
А англичанам эта система не нравится ..и понятно почему..вряд ли бы они тогда стали чемпионами мира.
А за Роджерса рад. И за Лестер тоже. Симпатичные тренер и команда.
А за Роджерса рад. И за Лестер тоже. Симпатичные тренер и команда.