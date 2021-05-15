ГлавнаяВсе матчи
Матчи Англия. Кубок Англии 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Евро-2020
Отбор ЧМ-2022. Европа
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Россия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Испания. Кубок 2020/2021
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок 2020/2021
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Россия. ФНЛ 2020/2021
Франция. Суперкубок 2019
Россия. Суперкубок 2019
Беларусь. Высшая лига 2021
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Испания. Суперкубок 2019
Италия. Суперкубок 2019
Германия. Суперкубок 2019
Лига Наций 2020/2021
Чемпионат Европы U21. 2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2020
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2021
Австралия. А-Лига 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2021
Аргентина. Примера Б Метро 2021
Аргентина. Примера B Насьональ 2021
Аргентина. Примера C Метро 2021
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Переходные матчи. 2020/2021
Бельгия. Кубок 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2021
Бразилия. Лига Гаушо 2021
Бразилия. Лига Минейро 2021
Бразилия. Серия А 2021
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2021
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Грузия. Высшая Лига 2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Дания. Первый дивизион 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2020/2021
Индия. Суперлига 2020/2021
Ирландия. Премьер-лига 2021
Исландия. Высший дивизион 2021
Исландия. Первый дивизион 2021
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2021
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Высшая лига 2021
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2021
Марокко. Ботола Про 2020/2021
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2021
Лига Чемпионов КОНКАКАФ 2021
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2022. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020/2021
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2021
Парагвай. Примера дивизион 2021
Парагвай. Второй дивизион 2021
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Португалия. Кубок Лиги 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2021
Таджикистан. Высшая Лига 2021
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Примера 2021
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2021
Финляндия. Первый дивизион 2021
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2021
Чили. Примера B 2021
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2021
Швеция. Первая лига 2021
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2021
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2021
2021-05-15
2020-08-31
2020-09-01
2020-09-02
2020-09-11
2020-09-12
2020-09-13
2020-09-14
2020-09-21
2020-09-22
2020-09-23
2020-10-03
2020-10-04
2020-10-05
2020-10-13
2020-10-14
2020-10-24
2020-10-25
2020-10-26
2020-11-04
2020-11-06
2020-11-07
2020-11-08
2020-11-09
2020-11-26
2020-11-27
2020-11-28
2020-11-29
2020-11-30
2021-01-08
2021-01-09
2021-01-10
2021-01-11
2021-01-19
2021-01-22
2021-01-23
2021-01-24
2021-01-25
2021-01-26
2021-02-09
2021-02-10
2021-02-11
2021-03-20
2021-03-21
2021-04-17
2021-04-18
2021-05-15

Текстовая онлайн трансляция матча Челси против Лестер Сити

Челси Логотип футбольный клуб Челси (Лондон) 0:1 Логотип футбольный клуб Лестер Сити Лестер Сити
Челси
0 : 1
завершен
15 мая 2021, 19:15
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 376.5 - 260
Очков за игру в нац. чемп.: 1.8 - 1.8
Средний возраст: 27.8 - 26.2
Легионеров: 9 - 9
Схемы: 3-4-2-1 - 3-4-1-2
Серия побед: 0 - 1
Лестер Сити
Англия. Кубок 2020/2021, Финал
Стадион Уэмбли
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 19:10
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.903.624.26
Мелбет 4.61 3.37 1.93
1XBET 4.56 3.37 1.94
BetBoom 4.05 3.35 2.04
    Еще
     
    40' Вернер Тимо (11)
     
    2
    68' Зиеш Хаким (22) уходит с поля, Пулишич Кристиан (10) вышел на поле
    68' Алонсо Маркос (3) уходит с поля, Чилуэлл Бенжамин (21) вышел на поле
     
    75' Жоржиньо (5) уходит с поля, Хаверц Кай (29) вышел на поле
     
    76' Аспиликуэта Сезар (28) уходит с поля, Хадсон-Одои Каллум (20) вышел на поле
     
    82' Вернер Тимо (11) уходит с поля, Жиру Оливье (18) вышел на поле
     
    34' Эванс Джонни (6) уходит с поля, Олбрайтон Марк (11) вышел на поле
     
    36' Фофана Уэсли (3)
     
    63' (0:1) Тилеманс Юри (8) (Томас Люк (33))
     
    67' Ихеаначо Келечи (14) уходит с поля, Мэддисон Джеймс (10) вышел на поле
     
    2
    82' Перес Айосе (17) уходит с поля, Чудхури Хамза (20) вышел на поле
    82' Томас Люк (33) уходит с поля, Морган Уэс (5) вышел на поле
    Голы
    63’ 0:1 Тилеманс Юри
    ассистент Томас Люк
    Наказания
    36’ Фофана Уэсли
    Вернер Тимо 40’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    34’ Олбрайтон Марк Эванс Джонни
    67’ Мэддисон Джеймс Ихеаначо Келечи
    Пулишич Кристиан Зиеш Хаким 68’
    Чилуэлл Бенжамин Алонсо Маркос 68’
    Хаверц Кай Жоржиньо 75’
    Хадсон-Одои Каллум Аспиликуэта Сезар 76’
    Жиру Оливье Вернер Тимо 82’
    82’ Чудхури Хамза Перес Айосе
    82’ Морган Уэс Томас Люк
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    протон1
    протон1
    16 мая в 12:08
    челси вообще убил последние 2 игры всех челси болел.
    aventure61
    aventure61
    16 мая в 11:56, ред.
    лестер с победой-особено роджерса,варди и конечно каспера-красавцы.единственое пожелание наказать,а лучше выгнать обезьяну которая выкинула вымпел челси или на колени в угол на сутки,совсем распоясались.
    firewing
    firewing
    16 мая в 11:39
    МС - АПЛ, Челси - ЛЧ, Лестеру - кубок, никому не обидно!
    Знатог
    Знатог
    16 мая в 09:55
    По моему в эпизоде с голом Челси вне игры не было. Игрок находился ровно на одной линии с защитником. Причём снимок сделан когда мяч уже отделился от ноги пасующего. А в момент удара нападающий не доходил до линии.
    Rheinfall
    Rheinfall
    16 мая в 09:24
    Лестер с победой и завоеванием кубка Англии.
    Karkaz
    Karkaz
    16 мая в 08:38
    Лестеру пару топ игроков и можно бороться за чемпионство
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    16 мая в 07:52
    Лестер молодцы - умыли немца!
    Elliada
    Elliada
    16 мая в 07:34
    Поздравляю Лестер с первым кубком Англии. Челси осталось проиграть МС и не попасть в топ 4
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    16 мая в 07:02
    Тилеманс хорошо положил. Но у Челси все же ВАР украл гол, надо что-то делать с этими офсайдами. Наверно в чемпионате Челси поквитается за это поражение.
    Саня Шумный
    Саня Шумный
    16 мая в 05:27
    Хоть я в Англии и симпатизирую Челси, но тут могу выразить уважение Роджерсу и рад за него. После того потерянного чемпионства ливера, надеялся, что не похоронят его карьеру. И нет, он снова доказывает, что отличный тренер. Челси удаче в борьбе за четверку. В финале лч буду болеть за них, но не расстроюсь победе Пепа. Все-таки тоже заслужил.
    boom4321
    boom4321
    15 мая в 23:42, ред.
    С победой лестер и с трофеем, не все в состоянии заработать даже один
    boom4321
    boom4321 ответ vastudio (раскрыть)
    15 мая в 23:36, ред.
      Scouse 82
      Scouse 82
      15 мая в 23:35, ред.
      За что был удален на час аккаунт Кирилл Ерохин. Какой Флуд, мне не удалось написать , коммент отправилась, только я. когда я его пытался изменить, вы пишите, что коммент удален,затем я пытаюсь написать новый коммент, а вы удаляете меня на час. Так в чем флуд.
      протон1
      протон1
      15 мая в 23:30
      ну а теперь осталось челси и в лч проиграть и порадовать своих. почему бы и нет? как всегда в важные игры такое бывает. тухеля в отставку
      Beka_byaka
      Beka_byaka
      15 мая в 23:20
      Не сложно представить, под каким давлением останутся игроки Челси на финальном матче ЛЧ, если уступят место в четверке Ливерпулю. А это уже совсем не в пользу команде Тухеля.
      IKER-RAUL
      IKER-RAUL
      15 мая в 23:17
      не болельщик Лестера, но рад победе команды, приятно за Роджерса, который с учетом состава и возможностей создал играющую крепкую команду. С трофеем лис и Роджерса, молодцы!
      Beka_byaka
      Beka_byaka ответ Little Caprice (раскрыть)
      15 мая в 23:17
      Что-то чересчур скрывается Тухель. Главное не остаться у разбитого корыто такими скрываниями, угроза зависла уступить место Ливерпулю и проиграть финал ЛЧ. Ибо любая победа это прежде всего уверенность игроков, искусственно создавать проигрышный матч, ради скрытия тактических схем... Думаю это совсем идиотизм.
      Можно понять когда забивает один, а потом сидят целую игру в обороне, но при этом побеждают. Это и может быть сокрытием тактики итд итп. Но проиграть финал, это больно, так как у каждого финала свое место.
      Имя Фамилия 1
      Имя Фамилия 1
      15 мая в 23:06
      Что-то мало верится в успех Челси в финале ЛЧ. Профукали по пути все, что можно было профукать.
      Димон Булыкин
      Димон Булыкин ответ Ironigor (раскрыть)
      15 мая в 22:33
      Болельщикам Челси Тухелю надо сказать реальное спасибо! Если бы не Тухель, Челси бы был сейчас рядом с Арсеналом или ниже в таблице. И не было бы никаких финалов! Тухель поставил игру, которой до этого не было!
      Vave666
      Vave666
      15 мая в 22:30
      Как же они хороши!
      Приятно отрезками наблюдать за Лестером и Лидсом
      Little Caprice
      Little Caprice
      15 мая в 22:26
      Ну понятно, Тухель решил максимально скрытно подойти к финалу ЛЧ, чтобы Пепу анализировать по игре синих особо нечего было. Поглядим, что наработает...
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ L. F. С. (раскрыть)
      15 мая в 22:26
      Скорее всего ливерпуль сольет ЛЧ, а Челси возьмет ЛЧ на классе
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      15 мая в 22:22, ред.
      Браво Роджерс и Лестер, а Челси путь ЛЧ возьмет
      goalaktika
      goalaktika
      15 мая в 22:13
      Браво Роджерсу! Он отличный тренер
      lobsterdam
      lobsterdam ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
      15 мая в 22:10
      Не Роджерс, А Каспар и Тиллеманс!
      lobsterdam
      lobsterdam ответ Ирина Михайлова (раскрыть)
      15 мая в 22:08
      ... по шахматам?
      lobsterdam
      lobsterdam
      15 мая в 22:07
        Ирина Михайлова
        Ирина Михайлова ответ vastudio (раскрыть)
        15 мая в 21:58
        ...чем хорош ВАР?
        ..вот на поле не хватает эмоций, а ВАР подкинет их с избытком.

        А англичанам эта система не нравится ..и понятно почему..вряд ли бы они тогда стали чемпионами мира.
        Анатолий Калашников
        Анатолий Калашников ответ Stalker-ato (раскрыть)
        15 мая в 21:56
        Вот негодяй. Мешал Вернеру и Маунту голы забивать
        L. F. С.
        L. F. С.
        15 мая в 21:53
        Ну это будет фейл года если Челси еще вылетит из 4-ки и сольет финал ЛЧ.
        А за Роджерса рад. И за Лестер тоже. Симпатичные тренер и команда.
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100