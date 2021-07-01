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2021-07-17
2021-07-17

Протокол матча Зенит против Локомотив

Зенит Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург) 3:0 Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва) Локомотив
Зенит
3 : 0
завершен
17 июля 2021, 19:00
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 117.8 - 60.8
Средний возраст: 27.2 - 27.1
Средний рост: 180.9 - 183.5
Легионеров: 6 - 5
Серия побед: 1 - 0
Локомотив
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Россия. Суперкубок 2021, Финал
Стадион Калининград (Калининград) +20 +24, Небольшой дождь
Телетрансляция: ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.633.905.76
Лига Ставок 1.62 4.10 5.60
Фонбет Live! 1.70 3.70 5.10
Мелбет 1.61 4.18 5.89
BetBoom 1.72 3.67 4.99
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    27' (1:0) Кузяев Далер (14)
     
    57' (2:0) Азмун Сердар (7) (Вендел (20))
     
    2
    60' Азмун Сердар (7) уходит с поля, Дзюба Артём (22) вышел на поле
    60' Вендел (20) уходит с поля, Мостовой Андрей (17) вышел на поле
     
    2
    82' Дриусси Себастьян (11) уходит с поля, Ерохин Александр (21) вышел на поле
    82' Кузяев Далер (14) уходит с поля, Кравцов Кирилл (64) вышел на поле
     
    83' (3:0) Ерохин Александр (21) (Дзюба Артём (22))
     
    86' Ракицкий Ярослав (44) уходит с поля, Ловрен Деян (6) вышел на поле
     
    87' Мостовой Андрей (17)
     
    90+3' Кравцов Кирилл (64)
     
    51' Баринов Дмитрий (6)
     
    2
    59' Жемалетдинов Рифат (17) уходит с поля, Миранчук Антон (11) вышел на поле
    59' Сильянов Александр (45) уходит с поля, Рыбчинский Дмитрий (94) вышел на поле
     
    2
    71' Крыховяк Гжегож (7) уходит с поля, Живоглядов Дмитрий (2) вышел на поле
    71' Смолов Федор (9) уходит с поля, Лисакович Виталий (88) вышел на поле
     
    81' Баринов Дмитрий (6) уходит с поля, Бабкин Сергей (75) вышел на поле
    Голы
    Кузяев Далер 1:0 27’
    Азмун Сердар
    ассистент Вендел     		2:0 57’
    Ерохин Александр
    ассистент Дзюба Артём     		3:0 83’
    Наказания
    51’ Баринов Дмитрий
    Мостовой Андрей 87’
    Кравцов Кирилл 90+3’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    59’ Рыбчинский Дмитрий Сильянов Александр
    59’ Миранчук Антон Жемалетдинов Рифат
    Дзюба Артём Азмун Сердар 60’
    Мостовой Андрей Вендел 60’
    71’ Живоглядов Дмитрий Крыховяк Гжегож
    71’ Лисакович Виталий Смолов Федор
    81’ Бабкин Сергей Баринов Дмитрий
    Ерохин Александр Дриусси Себастьян 82’
    Кравцов Кирилл Кузяев Далер 82’
    Ловрен Деян Ракицкий Ярослав 86’
    Статистика
    		 2 Предупреждения 1
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    158Жнец57
    158Жнец57 ответ gavryushabuk (раскрыть)
    вчера в 23:45
    ха ха...
    а вы туда и попасть не можете!!!
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    18 июля в 18:12
    Браво, Зенит! Никаких шансов не оставили паровозу. Пока что новичков нет ни у тех, ни у других...Не хотелось, чтобы Азмун покидал РПЛ! Форвард он классный, конечно. Всех преданных болельщиков сине-бело-голубых с первым трофеем нового сезона!
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров ответ Знатог (раскрыть)
    18 июля в 17:05
    Точно "гавЕнь")))
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    18 июля в 14:57, ред.
    Все наши "сборники", участвовавшие в матче, уступали по многим параметрам иностранным футболистам. Даже те, кто забивал голы. Невыносимо смотреть на игру Оздоевых, Бариновых, Кузяевых и прочих членов сб. России.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    18 июля в 13:18
    Кто - нибудь из специалистов, разбирающихся в "Правилах", сможет разъяснить мне момент с попаданием мяча в руку защитнику "Зенита" и неназначение в связи с этим пенальти? Футболист "Локомотива" наносит удар пяткой по мячу, тот попадает в руку футболисту "Зенита", однако оффсайд зафиксирован у другого игрока москвичей, который стоял в стороне, никакого участия в эпизоде не принимал и вратарю не мешал. Пожалуйста. Если никто из вас не ответит на этот вопрос, прошу модератора о том же.
    Футбольный Гуру
    Футбольный Гуру
    18 июля в 12:33
    Малком на 90-й минуте игры убежал от свежего Миранчука как от стоячего. Еще хотим побед от сборной побед с такими игрочишками как Миранчук
    Футбольный Гуру
    Футбольный Гуру ответ 13 RUS (раскрыть)
    18 июля в 12:14
    Будем смотреть Италию!!!
    13 RUS
    13 RUS
    18 июля в 12:03, ред.
      Знатог
      Знатог
      18 июля в 11:21
      А что касается сравнений с ЧЕ, то ЧЕ это хорошо, но нужно возвращаться в родную гавень.
      gavryushabuk
      gavryushabuk
      18 июля в 10:56
      Через полгода бомжарня традиционно будет плакаться после слива в Европе.
      санек002
      санек002
      18 июля в 09:21
        nikoladolgov
        nikoladolgov
        18 июля в 08:59
        Давай купаться !
        112910415
        112910415
        18 июля в 07:28
        Локо не в порядке
        Мага Шульман
        Мага Шульман
        18 июля в 06:45
        Лысого можно только поздравить. Отлично провел предсезонку.
        протон1
        протон1
        18 июля в 02:13, ред.
        сегодня вспоминал Цымбаларя. хороший был игрок
        minai
        minai
        18 июля в 01:35, ред.
        Зенит разгромил ... Обычно в Еврокубках всё наоборот.
        Gelious
        Gelious
        18 июля в 00:47
        Господи, Малком опять что ли бесполезен?
        Томас Сойер
        Томас Сойер ответ За адекватность (раскрыть)
        18 июля в 00:19
        Все верно говоришь. Впереди должны быть маленькие и шустрые: Малком, Дриусси, Мастовой, и наконечник Азмун..все они быстрые, шустрые, не то что полена.
        Томас Сойер
        Томас Сойер
        18 июля в 00:16
        Без Дзюбы Зенит смотрится намного лучше. Его нужно убрать. Вообще не вписывается в тактику.
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
        18 июля в 00:07
        Добрый вечер....
        Не вдаваясь в подробности охота согласиться с теми кто считает что в данном матче победил действительно сильнейший....
        Всех болельщиков Зенита - С Победой !!!
        Не сторонник раздачи титулов по итогам одного матча....но коль уж так заведено - пусть будет..)))

        Ещё раз всех с победой и очередным титулом !!!!!!!!!
        протон1
        протон1
        17 июля в 23:20
        просто посмотрите забег между Миранчуком( любимцем болельщиков Локо и надеждой сборной России) и Малкомом(слабым игроком по мнению Спартачей и прочих Московских). Малком играющий 90 минут, ведя мяч как ребенка обгоняет Миранчука,который играл 30.
        Вот он уровень наших паспортистов
        Хиромант
        Хиромант
        17 июля в 23:17
        Удивил стартовый состав Зенита.

        - Дзюба, - Ловрен, - Мостовой.

        Зато порадовала игра Зенита в атаке. Уменьшилось количество бесконечных безадресных навесов в штрафную соперника. Стала появляться мысль в атаке...

        Ерохин, как всегда, МОЛОТОК! Выходит на замену минут на 10-15, ещё и умудряется забивать голы!

        А тем, кто выходит в основе с самого начала, и 90 минут не хватает, чтобы точно ударить по воротам...

        Локо вообще не был похож сам на себя... Перегорели, что ли?
        Vilen Naidenkne
        Vilen Naidenkne
        17 июля в 23:14
        Это называется вратарь или голкипер ??? Его даже на лавке западло держать , унылое 77 , российский паспорт ? Паспорт Свазиленда 66 кто бы дал , дннище как был так и стал ещё днищее
        makkie
        makkie
        17 июля в 22:49
        Локо сыграл в поддавки, а Зенит этим воспользовался. Что еще сказать?
        Зенит с победой, ждём начала сезона!
        Ruslan Volkov
        Ruslan Volkov
        17 июля в 22:34
        Малком хорош,какой у него дриблинг,Мостовой тоже молодец
        протон1
        протон1
        17 июля в 22:24
        Зенит - красавцы, на классе
        протон1
        протон1
        17 июля в 22:16
        Большой привет лучшему вратарю РПЛ
        морозз
        морозз
        17 июля в 22:11
        Игра Локомотива по сравнению с Зенитом это небо и земля! Одни уныло перемещаются шагом по полю а другие играют в футбол!
        Счёт по игре полностью справедлив!
        Всея Руси вернулся
        Всея Руси вернулся
        17 июля в 22:09
        Гляжу в озёра синие......., а там беда-печаль. Аха-ха)
        ЦСКА Самый титулованный
        ЦСКА Самый титулованный
        17 июля в 22:07
        После Евро убогое зрелище. Локо еле ползал по полю и раздаривал голевые моменты сине-бело -голубым. Которые тоже особенно не напрягались.
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