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3 : 0
завершен
17 июля 2021, 19:00
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 117.8 - 60.8
Средний возраст: 27.2 - 27.1
Средний рост: 180.9 - 183.5
Легионеров: 6 - 5
Серия побед: 1 - 0
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Россия. Суперкубок 2021, Финал
Стадион Калининград (Калининград) +20 +24, Небольшой дождь
Телетрансляция: ПЕРВЫЙ КАНАЛ
|Кузяев Далер
|1:0
|27’
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Азмун Сердар
ассистент Вендел
|2:0
|57’
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Ерохин Александр
ассистент Дзюба Артём
|3:0
|83’
|51’
|Баринов Дмитрий
|Мостовой Андрей
|87’
|Кравцов Кирилл
|90+3’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|59’
|Рыбчинский Дмитрий
|Сильянов Александр
|59’
|Миранчук Антон
|Жемалетдинов Рифат
|Дзюба Артём
|Азмун Сердар
|60’
|Мостовой Андрей
|Вендел
|60’
|71’
|Живоглядов Дмитрий
|Крыховяк Гжегож
|71’
|Лисакович Виталий
|Смолов Федор
|81’
|Бабкин Сергей
|Баринов Дмитрий
|Ерохин Александр
|Дриусси Себастьян
|82’
|Кравцов Кирилл
|Кузяев Далер
|82’
|Ловрен Деян
|Ракицкий Ярослав
|86’
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|2
|Предупреждения
|1
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Игра "Локомотива" сплошное разочарование, имея преимущество во владении мячом, не знают, что с этим мячом делать, передают друг другу, надеясь непонятно на что...
Единственное, что удалось игрокам ЛОКО в первом тайме, это владея мячом, сделать подарок игрокам "Зенита", которым они и воспользовались, забив гол в ворота "Локомотива" на 27 мин матча.
Кажется, что хотя бы после этого, что-то изменится в игре "Локомотива", но увы, всё тоже самое, владение мячом, без обострение, без ударов по воротам, и снова же, без либо-какой мысли, что с этим мячом делать, кроме того, как "пинать друг другу" .
Тоскливый первый тайм, который наводит на печальные размышление, в чём суть, смысл тренировочного процесса - "Локомотива"...
Во втором тайме стало немного веселей...На 56 мин матча: не забиваешь ты (Камано)-забивают тебе, что мы и увидели в исполнении Азмуна на 57 мин матча, который, как на тренировке "завёл" мяч в ворота ЛОКО...На 83 мин матча очередной подарок "Локомотива", которым и воспользовались игроки "Зенита" 3:0 - на 83 мин матча, результат, который мы и увидели в итоге после окончания матча.
Заслуженная победа "Зенита"!
Игра "Локомотива" сплошное разочарование, имея преимущество во владении мячом, не знают, что с этим мячом делать, передают друг другу, надеясь непонятно на что...
Единственное, что удалось игрокам ЛОКО в первом тайме, это владея мячом, сделать подарок игрокам "Зенита", которым они и воспользовались, забив гол в ворота "Локомотива" на 27 мин матча.
Кажется, что хотя бы после этого, что-то изменится в игре "Локомотива", но увы, всё тоже самое, владение мячом, без обострение, без ударов по воротам, и снова же, без либо-какой мысли, что с этим мячом делать, кроме того, как "пинать друг другу" .
Тоскливый первый тайм, который наводит на печальные размышление, в чём суть, смысл тренировочного процесса - "Локомотива"...
Во втором тайме стало немного веселей...На 56 мин матча: не забиваешь ты (Камано)-забивают тебе, что мы и увидели в исполнении Азмуна на 57 мин матча, который, как на тренировке "завёл" мяч в ворота ЛОКО...На 83 мин матча очередной подарок "Локомотива", которым и воспользовались игроки "Зенита" 3:0 - на 83 мин матча, результат, который мы и увидели в итоге после окончания матча.
Заслуженная победа "Зенита"!