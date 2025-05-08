Босния и Герцеговина устроит прощальный матч для полузащитника ЦСКА Пьянича

Директор сборной Боснии и Герцеговины Эмир Спахич сообщил источнику о том, что матч отборочного турнира чемпионата мира 2026 года с Сан-Марино станет прощальным для полузащитника Миралема Пьянича. Игра пройдёт 7 июня.
Хавбек ЦСКА объявил о завершении карьеры в национальной команде в мае 2024-го.
Надеюсь, что этот матч против Сан-Марино станет для Миралема Пьянича возможностью достойно и эмоционально попрощаться с футболкой национальной сборной. Было решено, что он войдёт в состав команды, а затем — символически и официально — закроет большую главу.
Миралем внёс необычайно большой вклад в эту команду и заслуживает того, чтобы его проводили так, как подобает его вкладу, таланту и преданности делу. Я считаю, что «Билино Поле» станет для этого подходящим местом — заполненным полностью, с болельщиками, которые знают, как распознать и вознаградить то, что действительно здорово.