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Босния и Герцеговина устроит прощальный матч для полузащитника ЦСКА Пьянича

вчера, 22:50
Босния и ГерцеговинаЛоготип футбольный клуб Босния и Герцеговина-:-Логотип футбольный клуб Сан-МариноСан-Марино07.06.2025 в 16:00 Не начался

Директор сборной Боснии и Герцеговины Эмир Спахич сообщил источнику о том, что матч отборочного турнира чемпионата мира 2026 года с Сан-Марино станет прощальным для полузащитника Миралема Пьянича. Игра пройдёт 7 июня.

Хавбек ЦСКА объявил о завершении карьеры в национальной команде в мае 2024-го.

Надеюсь, что этот матч против Сан-Марино станет для Миралема Пьянича возможностью достойно и эмоционально попрощаться с футболкой национальной сборной. Было решено, что он войдёт в состав команды, а затем — символически и официально — закроет большую главу.

Миралем внёс необычайно большой вклад в эту команду и заслуживает того, чтобы его проводили так, как подобает его вкладу, таланту и преданности делу. Я считаю, что «Билино Поле» станет для этого подходящим местом — заполненным полностью, с болельщиками, которые знают, как распознать и вознаградить то, что действительно здорово.

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:04
Противоречивый человек, но как игрок Пьянич конечно же заслужил такого матча.
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