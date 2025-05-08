Босния и Герцеговина устроит прощальный матч для полузащитника ЦСКА Пьянича

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вчера, 22:50

Директор сборной Боснии и Герцеговины сообщил источнику о том, что матч отборочного турнира чемпионата мира 2026 года с Сан-Марино станет прощальным для полузащитника . Игра пройдёт 7 июня.

Хавбек ЦСКА объявил о завершении карьеры в национальной команде в мае 2024-го.