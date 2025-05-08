«Спартак» обновил рекорд по продаже билетов на матч на «Лукойл Арене»

Более 15 тысяч билетов продано на матч финала Пути регионов Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом».
Московский клуб обновил рекорд стадиона «Лукойл Арена» по количеству проданных билетов на одну игру за день. Ранее самый высокий показатель был зафиксирован перед дерби с «Динамо».
Вы решили продлить этот день и насколько и самое главное как на это прореагируют в мире?
Этот рекорд окончательный, если в какой другой день будет продано больше билетов, то это будет уже новый рекорд.
Если, что напоминаю, говорится про продажу билетов за один день на Лукойл Арену», а не за всё время.
Вы решили продлить этот день и насколько и самое главное как на это прореагируют в мире?
Этот рекорд окончательный, если в какой другой день будет продано больше билетов, то это будет уже новый рекорд.
Если, что напоминаю, говорится про продажу билетов за один день на Лукойл Арену», а не за всё время.