«Спартак» обновил рекорд по продаже билетов на матч на «Лукойл Арене»

1746734398

вчера, 22:59

Более 15 тысяч билетов продано на матч финала Пути регионов Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом».

Московский клуб обновил рекорд стадиона «Лукойл Арена» по количеству проданных билетов на одну игру за день. Ранее самый высокий показатель был зафиксирован перед дерби с «Динамо».