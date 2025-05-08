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«Спартак» обновил рекорд по продаже билетов на матч на «Лукойл Арене»

вчера, 22:59
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов15.05.2025 в 20:00 Не начался

Более 15 тысяч билетов продано на матч финала Пути регионов Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом».

Московский клуб обновил рекорд стадиона «Лукойл Арена» по количеству проданных билетов на одну игру за день. Ранее самый высокий показатель был зафиксирован перед дерби с «Динамо».

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ hjlzuf (раскрыть)
сегодня в 14:13
Надо просто не только заголовок читать, а весь текст целиком и тогда возможно будет понимание о чём речь.
hjlzuf
hjlzuf ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 12:05
Это рекорд продажи за один день. Естественно ещё продавать будут и может будет аншлаг, на радость игрокам и болельщикам, но за один день более 15 тыс., это рекорд.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 11:56
Как это не окончательный?
Вы решили продлить этот день и насколько и самое главное как на это прореагируют в мире?
Этот рекорд окончательный, если в какой другой день будет продано больше билетов, то это будет уже новый рекорд.
Если, что напоминаю, говорится про продажу билетов за один день на Лукойл Арену», а не за всё время.
adekvat
adekvat
сегодня в 04:25
Лето пришло можно смотреть футбол, еще бы пиво начали продавать на стадионе.
ABir
ABir
сегодня в 01:27
И ведь продажа билетов-то еще не закончена, до матча неделя, рекорд не окончательный. Удачи Спартаку! Этот матч стоит посмотреть!
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 23:04
Удачи Ростову! Ну и с рекордом Спартак!
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