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Отстранённый до конца сезона судья Безбородов вернулся к работе

вчера, 20:54

По информации источника, российский арбитр Владислав Безбородов вернулся к работе.

Сегодня судья отработал первый полуфинальный матч Кубка Победы между командами «Авангард» (Донецк) и «Прорыв-Заневский» (Санкт-Петербург). В основное время была зафиксирована ничья — 2:2, в серии пенальти лучше оказались петербуржцы (4:3).

Отмечается, что рефери отсудил поединок на высочайшем уровне, не допустил ни одной ошибки, хладнокровно контролировал события на поле и после окончания игры получил благодарность от тренеров обеих команд, а также гостей турнира — Алексея Игонина, Константина Лепёхина, Бориса Горового.

Вторая полуфинальная пара — «Ленинградец» — «Надежда» (Всеволожск). Финал пройдёт 9 мая, начало игры — в 11:30, главным арбитром на ней также будет Безбородов.

В ноябре 2024 года Российский футбольный союз отстранил Безбородова от работы на матчах РПЛ и других соревнований под эгидой РФС до конца сезона 2024/25.

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Все комментарии
4RT
4RT
сегодня в 12:22
Выпустили зенит поднимать
Сп62
Сп62 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 07:47
Допустили по УДО.
Илья Кириллов
Илья Кириллов
сегодня в 04:28
Ну раз удачно сложилось с Прорывом, осталось отсудить условную команду Прогресс...
Agamaga005
Agamaga005 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:31
Внизу
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:05
Причина... ? Отрастил бороду ?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:58
Эдуард Малый улыбается искренней улыбкой!
Влада пора возвращать в колоду!
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 22:32
Отличный вывод. Рассыпаться в похвалах этому арбитру после матча никому не известных команд - за гранью разума.
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:27
Отмечается, что рефери отсудил поединок на высочайшем уровне, не допустил ни одной ошибки, хладнокровно контролировал события на поле и после окончания игры получил благодарность от тренеров обеих команд, а также гостей турнира — Алексея Игонина, Константина Лепёхина, Бориса Горового.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1406578/makgill-tomas-brayton-end-houv-albion 08.05.2025
По этому вы-еру создается впечатление что кому-то нужно его возвращение!
протон
протон
вчера в 22:12
Если отстранили до конца 2025 . Почему допустили к играм наказанного
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:13
Судил между командами «Авангард» (Донецк) и «Прорыв-Заневский» (Санкт-Петербург). - можно сказать , что это своего рода прорыв для самого Влада, ну а следующий матч может дать надежду Безбородову на возвращение к полноценному судейству на более высоком уровне...
Foxes
Foxes
вчера в 20:59
Золотой свисток ему в зубы!
Гость
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