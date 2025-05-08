Отстранённый до конца сезона судья Безбородов вернулся к работе

По информации источника, российский арбитр Владислав Безбородов вернулся к работе.
Сегодня судья отработал первый полуфинальный матч Кубка Победы между командами «Авангард» (Донецк) и «Прорыв-Заневский» (Санкт-Петербург). В основное время была зафиксирована ничья — 2:2, в серии пенальти лучше оказались петербуржцы (4:3).
Отмечается, что рефери отсудил поединок на высочайшем уровне, не допустил ни одной ошибки, хладнокровно контролировал события на поле и после окончания игры получил благодарность от тренеров обеих команд, а также гостей турнира — Алексея Игонина, Константина Лепёхина, Бориса Горового.
Вторая полуфинальная пара — «Ленинградец» — «Надежда» (Всеволожск). Финал пройдёт 9 мая, начало игры — в 11:30, главным арбитром на ней также будет Безбородов.
В ноябре 2024 года Российский футбольный союз отстранил Безбородова от работы на матчах РПЛ и других соревнований под эгидой РФС до конца сезона 2024/25.
Влада пора возвращать в колоду!
Влада пора возвращать в колоду!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1406578/makgill-tomas-brayton-end-houv-albion 08.05.2025
По этому вы-еру создается впечатление что кому-то нужно его возвращение!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1406578/makgill-tomas-brayton-end-houv-albion 08.05.2025
По этому вы-еру создается впечатление что кому-то нужно его возвращение!