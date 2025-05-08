Отстранённый до конца сезона судья Безбородов вернулся к работе

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вчера, 20:54

По информации источника, российский арбитр вернулся к работе.

Сегодня судья отработал первый полуфинальный матч Кубка Победы между командами «Авангард» (Донецк) и «Прорыв-Заневский» (Санкт-Петербург). В основное время была зафиксирована ничья — 2:2, в серии пенальти лучше оказались петербуржцы (4:3).

Отмечается, что рефери отсудил поединок на высочайшем уровне, не допустил ни одной ошибки, хладнокровно контролировал события на поле и после окончания игры получил благодарность от тренеров обеих команд, а также гостей турнира — Алексея Игонина, Константина Лепёхина, Бориса Горового.

Вторая полуфинальная пара — «Ленинградец» — «Надежда» (Всеволожск). Финал пройдёт 9 мая, начало игры — в 11:30, главным арбитром на ней также будет Безбородов.