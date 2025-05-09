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«Бетис» прошёл «Фиорентину» и сыграет с «Челси» в финале Лиги конференций

сегодня, 00:49
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)2 : 2Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисЗакончился в доп. время

«Фиорентина» сыграла вничью с «Бетисом» в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций (2:2 по итогам дополнительного времени).

На 30-й минуте испанский клуб открыл счёт усилиями Антони. Итальянская команда отыгралась на 34-й — мяч забил Робин Госенс. На 42-й немецкий футболист сделал дубль. По сумме двух встреч счёт стал 3:3, игра перешла в овертайм, где единственным голом отметился Абдессамад Эззальзули на 97-й.

В итоге «Бетис» одержал победу с общим счётом 4:3 и вышел в финал турнира, где сыграет с «Челси». Финальный поединок пройдёт 28 мая в польском Вроцлаве на стадионе «Вроцлав».

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:41
Тс зашел , но в конечном итоге Фиалки не прошли
Hynter
Hynter
сегодня в 07:33
Стоит пожелать Бетису выиграть Кубок.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 07:24
Непросто Челси будет
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 07:08
У фиалок кончились силы,сколько раз Бетис давал пространство,толком удар сообразить не смогли,а Кин как будто прошлогодний который забил 0 голов за сезон
ABir
ABir
сегодня в 07:03
Испанцы больше хотели победить
shlomo
shlomo
сегодня в 06:53
Выстоял Бетис в гостях.... молодцы
zhqje7639m5c
zhqje7639m5c
сегодня в 06:02
Бетис с выходом в финал , успехов в матче с Челси.
Брулин
Брулин
сегодня в 05:43
Антони, успеха тебе и продолжай забивать и показывать яркую игру! Ты молодец! Ты сильнее хейтеров и клоунов, которые насмехались над тобой.
протон
протон
сегодня в 01:31
Когда они играли в групповом этапе, казалось им не нужен этот турнир, но в 25 году, они прям как будто получили укол мотивирина. В чемпионате прут, в ЛК прут. Плюс Антони.
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 01:10
Помог выйти в финал ЛК
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 01:09
Второе дыхание Бетиса
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 01:08
Он грядёт!!!
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