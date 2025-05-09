«Бетис» прошёл «Фиорентину» и сыграет с «Челси» в финале Лиги конференций

1746740981

сегодня, 00:49

«Фиорентина» сыграла вничью с «Бетисом» в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций (2:2 по итогам дополнительного времени).

На 30-й минуте испанский клуб открыл счёт усилиями Антони. Итальянская команда отыгралась на 34-й — мяч забил Робин Госенс. На 42-й немецкий футболист сделал дубль. По сумме двух встреч счёт стал 3:3, игра перешла в овертайм, где единственным голом отметился Абдессамад Эззальзули на 97-й.

В итоге «Бетис» одержал победу с общим счётом 4:3 и вышел в финал турнира, где сыграет с «Челси». Финальный поединок пройдёт 28 мая в польском Вроцлаве на стадионе «Вроцлав».