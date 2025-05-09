«Барселона» готова продать Дани Ольмо

Полузащитник Даниэль Ольмо может покинуть «Барселону».
Как сообщается, каталонский клуб выставил футболиста на продажу. «Сине-гранатовые» будут готовы выслушать предложения по трансферу игрока свыше 70 млн евро.
Полузащитник Даниэль Ольмо может покинуть «Барселону».
Как сообщается, каталонский клуб выставил футболиста на продажу. «Сине-гранатовые» будут готовы выслушать предложения по трансферу игрока свыше 70 млн евро.
Дани нам нужен, даже такой хрустальный.
но больше всего Барсе нужен более техничный левый фланг атаки.
если возьмут, условного типа Нико Уильямса, то будут два фланга, дико опасных для соперника.
и защиту усилить.
продать, пока не поздно, Араухо.
и следующая позиции под замену это форвард, Левандовски в силу возраста теряет свои сильные качества.
Дани нам нужен, даже такой хрустальный.
но больше всего Барсе нужен более техничный левый фланг атаки.
если возьмут, условного типа Нико Уильямса, то будут два фланга, дико опасных для соперника.
и защиту усилить.
продать, пока не поздно, Араухо.
и следующая позиции под замену это форвард, Левандовски в силу возраста теряет свои сильные качества.