«Барселона» готова продать Дани Ольмо

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вчера, 10:34

Полузащитник может покинуть «Барселону».

Как сообщается, каталонский клуб выставил футболиста на продажу. «Сине-гранатовые» будут готовы выслушать предложения по трансферу игрока свыше 70 млн евро.