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«Барселона» готова продать Дани Ольмо

вчера, 10:34

Полузащитник Даниэль Ольмо может покинуть «Барселону».

Как сообщается, каталонский клуб выставил футболиста на продажу. «Сине-гранатовые» будут готовы выслушать предложения по трансферу игрока свыше 70 млн евро.

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Все комментарии
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 16:22
Ладно, но какова причина ? Об этом - ни слова. Всё было тихо мирно, благородно (фильм), всех устраивал и вдруг... как гром среди ясного неба, продают.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 12:46, ред.
Санкт-Москвабург.)
c9akr5k8nm23
c9akr5k8nm23
вчера в 12:07
Брали для того что бы продать.
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:03
Не успел прийти... Столько усилий по регистрации...
drug01
drug01
вчера в 11:27
Надо менять весь состав...
ahfxmtaqzr55
ahfxmtaqzr55
вчера в 10:56
За полтинник примерно в итоге уйдёт
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 10:50
явная диверсия))) так перед важными матчами целенаправленно распространять дезинформацию.
sv_1969
sv_1969 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 10:48
Интересно в каком городе он устроился на работу)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:44
послезавтра дерби, и вот такие утки подняли.
Дани нам нужен, даже такой хрустальный.
но больше всего Барсе нужен более техничный левый фланг атаки.
если возьмут, условного типа Нико Уильямса, то будут два фланга, дико опасных для соперника.
и защиту усилить.
продать, пока не поздно, Араухо.
и следующая позиции под замену это форвард, Левандовски в силу возраста теряет свои сильные качества.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:43
И не только Ольмо. Ещё Ямаля, Педри, Кунде, Рафинью, Фермина и Кубарси..., а Лапорта написал заявление по собственному, - теперь будет во Вкусно и Точка посуду мыть.
Гость
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