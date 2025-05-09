Лени Йоро сожалеет о переходе в «Манчестер Юнайтед» и хочет покинуть клуб

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вчера, 11:42

Защитник может уйти из «Манчестер Юнайтед».

Футболист сожалеет о переходе в МЮ и попросил своего агента найти ему новую команду.

«Красные дьяволы» хотят выручить с продажи игрока 60 млн евро.