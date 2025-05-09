Лени Йоро сожалеет о переходе в «Манчестер Юнайтед» и хочет покинуть клуб

Защитник Лени Йоро может уйти из «Манчестер Юнайтед».
Футболист сожалеет о переходе в МЮ и попросил своего агента найти ему новую команду.
«Красные дьяволы» хотят выручить с продажи игрока 60 млн евро.
Йоро перешел в МЮ из французского «Лилля» летом 2024 года. Контракт защитника с манкунианцами действует до 2029 года.
Гюлер и Эндрик ок.
нет, Лени Йоро не уйдет из МЮ.
и думаю, сейчас Реал смотря на этот сезон, когда все защитники в лазарете, уже кусает локти, что его не забрали за деньги, которых требовал бывший клуб Йоро.
Гюлер и Эндрик ок.
нет, Лени Йоро не уйдет из МЮ.
и думаю, сейчас Реал смотря на этот сезон, когда все защитники в лазарете, уже кусает локти, что его не забрали за деньги, которых требовал бывший клуб Йоро.
играет уверенней и вчера был лучшим игроком матча.
больше денег хотел Лилль. Реал как обычно, сделал ставку на свое имя, и предложил сумму, которую боссы Лилля посчитали смешным.
и заставили Йоро перейти только в МЮ.
играет уверенней и вчера был лучшим игроком матча.
больше денег хотел Лилль. Реал как обычно, сделал ставку на свое имя, и предложил сумму, которую боссы Лилля посчитали смешным.
и заставили Йоро перейти только в МЮ.