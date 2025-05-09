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Лени Йоро сожалеет о переходе в «Манчестер Юнайтед» и хочет покинуть клуб

вчера, 11:42

Защитник Лени Йоро может уйти из «Манчестер Юнайтед».

Футболист сожалеет о переходе в МЮ и попросил своего агента найти ему новую команду.

«Красные дьяволы» хотят выручить с продажи игрока 60 млн евро.

Йоро перешел в МЮ из французского «Лилля» летом 2024 года. Контракт защитника с манкунианцами действует до 2029 года.

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Все комментарии
Alex Riddle
Alex Riddle
вчера в 14:26
Так прям его и отпустили...
Маг_тм
Маг_тм ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 14:25
Почему лавочником? В Реале проблемы с защитой, и вообще там не такие сильные защитники играют. Йоро если такой сильный, мог бы кого-нибудь из них посадить в "дешевую лавку". Легенда МЮ? Так-то Легедой можно стать и в Лиле, и в Спартаке. Но где больше перспектива? Популярность, трофеи, рекламные контракты, и вообще сам интерес? МЮ находится в большом болоте, игры нет, порядка нет, всевозможные проблемы есть. На данный момент это самый обычный середняк, который не может на 100 % гарантировать себе место в АПЛ. Сегодня любой игрок, у которого есть выбор, либо МЮ или Реал (или вообще даже Любой топ клуб Европы) должен сделать выбор не в пользу МЮ. Единственная причина не сделать это - это деньги. Вот я и написал. За что боролся, на то и напоролся.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 13:07
Гляжу на Аморима..., всё-таки мелковат он мозгами до коуча такого клуба. Никого не наигрывает, никого из молодых не пробует/ не двигает; топчется на месте и теряет драгоценное Время. Эдакий Эрнесто Вальверде в МЮшном варианте...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ j7uw872pm6q8 (раскрыть)
вчера в 12:36
Йоро заметно прибавил.
играет уверенней и вчера был лучшим игроком матча.
больше денег хотел Лилль. Реал как обычно, сделал ставку на свое имя, и предложил сумму, которую боссы Лилля посчитали смешным.
и заставили Йоро перейти только в МЮ.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:33
в МЮ он станет легендой, а кем стал бы в Реале ? дешевым лавочником.
Гюлер и Эндрик ок.
нет, Лени Йоро не уйдет из МЮ.
и думаю, сейчас Реал смотря на этот сезон, когда все защитники в лазарете, уже кусает локти, что его не забрали за деньги, которых требовал бывший клуб Йоро.
j7uw872pm6q8
j7uw872pm6q8
вчера в 12:08
Погнался за большими деньгами и прогадал.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:58
Конечно, кому приятно обитаться на пятнадцатом месте...
shlomo
shlomo
вчера в 11:53
Это тот вариант когда не угадал с клубом ... посмотрим что агент накопает.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 11:45
Это было ожидаемо, МЮ на данный момент не место для молодых и перспективных игроков. Сколько людей там провалились в последние лет 10. Ну как говорится, за что боролся, на то и напоролся, МЮ удвоил зарплату которую ему предлагал Реал, выбрал деньги. 2 не будет.
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