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РПЛ объявила об акциях к 80-летию Победы на матчах 28-го тура

вчера, 19:53

Российская Премьер-Лига сообщила о программе празднования Дня Победы в 28-м туре чемпионата России, который пройдёт с 10 по 12 мая.

На играх в рамках мемориальной программы РФС «Одна на всех» лига и клубы проведут акцию «Бессмертный полк». Футболисты, арбитры и дети, сопровождающие игроков на поле, выйдут с портретами героев Великой Отечественной войны. Любой желающий также может прийти на матчи с портретами родственников-участников войны, создав их с помощью конструктора на сайте «Бессмертного полка».

Всем встречам тура будут предшествовать минута молчания и специальный текст диктора, а на 80-й минуте каждой игры на трибунах зажгутся фонарики и прозвучит легендарная «Катюша» — символ Победы.

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