Все билеты на кубковый матч ЦСКА и «Зенита» проданы

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вчера, 19:59

ЦСКА сообщил о продаже всех билетов на ответный матч финала Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» (без учёта VIP-мест).

Игра состоится 14 мая на « ВЭБ -Арене» в Москве.

В первом поединке победу одержала команда из Санкт-Петербурга со счётом 2:0.