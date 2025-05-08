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Все билеты на кубковый матч ЦСКА и «Зенита» проданы

вчера, 19:59
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит14.05.2025 в 19:30 Не начался

ЦСКА сообщил о продаже всех билетов на ответный матч финала Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» (без учёта VIP-мест).

Игра состоится 14 мая на «ВЭБ-Арене» в Москве.

В первом поединке победу одержала команда из Санкт-Петербурга со счётом 2:0.

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Все комментарии
Русский Моуриньо
Русский Моуриньо
сегодня в 04:35
Ну тут все ясно армейцы победят
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:37
Интересный должен получится матч !
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 20:52, ред.
Армейцам сейчас сложно, надо и в кубке два мяча отыграть и за тройку в первенстве побороться. Нагрузка большая. Я бы в приоритете поставил кубок, тем более третье место не даёт выход в Европу, а кубок это почетный трофей. Правда, это уже не тот трофей, что в советское время, но лучше, чем деревянные медали чемпионата. Отыграть у нынешнего Зенита два года, вполне реально, Питер уже давно никто не боится, а по игре, и вовсе выглядит смешным и неубедительным. К тому же, Зенит по-прежнему в погоне за золотом, а значит, на два фронта, команде будет очень сложно сражаться Хорошо, если успех Соболева в игре с Нижним был неслучайным и парень начнет исправно забивать. Ведь должен же кто-то спасать задницу Сергея Богданыча...)))
Глушенков подустал.
lotsman
lotsman
вчера в 20:39
Нашим один гол забить и всё будет решено. Хотя отыграть два мяча Армейцам тоже будет сложновато.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:24
На нули пойдут смотреть, ну сами виноваты
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:22
Желаю Коняшкам успеха в этом матче
протон
протон
вчера в 20:20
Молодцы! Но такие матчи, где встречаются два сильных мотивированных соперника на последних стадиях Турнира или Чемпионата, лучше проводить на более вместительных Аренах. Лужники. Такой отпадный Стадион и так редко используется. А на ВЭБ Арене, ЦСКА должен играть с Факелами и Торпедами. Химки тоже подойдут
m7xwhpn7hqz9
m7xwhpn7hqz9
вчера в 20:18
Когда приезжает Зенит везде стадионы полные.
drug01
drug01
вчера в 20:12
А результат уже известен!!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:02
Ждём упорной интересный матч!
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