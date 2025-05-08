Все билеты на кубковый матч ЦСКА и «Зенита» проданы

ЦСКА сообщил о продаже всех билетов на ответный матч финала Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» (без учёта VIP-мест).
Игра состоится 14 мая на «ВЭБ-Арене» в Москве.
В первом поединке победу одержала команда из Санкт-Петербурга со счётом 2:0.
ЦСКА сообщил о продаже всех билетов на ответный матч финала Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» (без учёта VIP-мест).
Игра состоится 14 мая на «ВЭБ-Арене» в Москве.
В первом поединке победу одержала команда из Санкт-Петербурга со счётом 2:0.
Глушенков подустал.
Глушенков подустал.