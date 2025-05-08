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Жирков покинул ростовский СКА

вчера, 22:23

СКА из Ростова-на-Дону объявил об уходе Юрия Жиркова. В сообщении клубной пресс-службы говорится:

От лица клуба благодарим Юрия Валентиновича за то, что он был частью нашего коллектива, тренировался вместе с нашими молодыми ребятами на одном поле! Большой честью было делить с вами одну раздевалку и бровку! Вы настоящая легенда российского футбола.

Мы желаем Юрию Валентиновичу крепкого здоровья и успехов на тренерском мостике!

В июле 2024 года бывший полузащитник сборной России присоединился к клубу, владельцем которого является известный российский рэпер Василий Вакуленко (Баста).

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Все комментарии
Vilar
Vilar
сегодня в 13:48
Да, не дожили ветераны ростовского СКА до "счастливых" дней, когда хозяином клуба стал рэпер баста. Виктор Понедельник - знамя команды, в гробу перевернулся.
bqt448ptxmrd
bqt448ptxmrd
сегодня в 04:24
К газпрёму поди по концове прибьётся
nikolah
nikolah
сегодня в 00:47
Юрец тихий и спокойный мужик, даже не знаю, подойдёт ли ему роль тренера, в любом случае, желаю удачи найти себя!
Scorp689
Scorp689
вчера в 23:54
Передал свой опыт молодежи..
Capral
Capral
вчера в 22:45
Эх, ростовский СКА, какая была замечательная команда в советское время!!! Про победу в кубке СССР -81, я уже не говорю, были и другие победы, яркие и помпезные!!! Победа над Айнтрахтом, победа над грозным бесковским Спартаком-6:1 в Москве!!! Победа над Динамо, в Москве-4:3, после чего, вторично был уволен А.А.Севидов... Замечательная была команда, самобытная!!! А игроки какие были- Гамула, Радаев, Гусев!!! Мда, есть, что вспомнить...
Ну а Юра Жирков, конечно Мастер!!! Помню кубковую игру Жиркова за Анжи против Динамо, и его слаломный проход к нашим воротам и удар в перекладину!!! Так на следующий день, по нескольким немецким программам крутили это момент!!!!!!! Отличный, в прошлом игрок, фантастический!!!!!!!
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 22:41
Интересно, в качестве кого он был приглашён.
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:29
Надеюсь Юра принес пользу своими тренировками
Гость
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