Жирков покинул ростовский СКА

СКА из Ростова-на-Дону объявил об уходе Юрия Жиркова. В сообщении клубной пресс-службы говорится:
От лица клуба благодарим Юрия Валентиновича за то, что он был частью нашего коллектива, тренировался вместе с нашими молодыми ребятами на одном поле! Большой честью было делить с вами одну раздевалку и бровку! Вы настоящая легенда российского футбола.
Мы желаем Юрию Валентиновичу крепкого здоровья и успехов на тренерском мостике!
В июле 2024 года бывший полузащитник сборной России присоединился к клубу, владельцем которого является известный российский рэпер Василий Вакуленко (Баста).
Ну а Юра Жирков, конечно Мастер!!! Помню кубковую игру Жиркова за Анжи против Динамо, и его слаломный проход к нашим воротам и удар в перекладину!!! Так на следующий день, по нескольким немецким программам крутили это момент!!!!!!! Отличный, в прошлом игрок, фантастический!!!!!!!
Ну а Юра Жирков, конечно Мастер!!! Помню кубковую игру Жиркова за Анжи против Динамо, и его слаломный проход к нашим воротам и удар в перекладину!!! Так на следующий день, по нескольким немецким программам крутили это момент!!!!!!! Отличный, в прошлом игрок, фантастический!!!!!!!