Жирков покинул ростовский СКА

СКА из Ростова-на-Дону объявил об уходе . В сообщении клубной пресс-службы говорится:

От лица клуба благодарим Юрия Валентиновича за то, что он был частью нашего коллектива, тренировался вместе с нашими молодыми ребятами на одном поле! Большой честью было делить с вами одну раздевалку и бровку! Вы настоящая легенда российского футбола.

Мы желаем Юрию Валентиновичу крепкого здоровья и успехов на тренерском мостике!