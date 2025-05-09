Хаби Алонсо подпишет трёхлетний контракт с «Реалом»

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вчера, 08:46

Главный тренер «Байера» возглавит «Реал».

Наставник уже согласовал сделку с мадридским клубом. Алонсо подпишет контракт с «Реалом» до лета 2028 года.

Алонсо сменит на посту наставника мадридской команды Карло Анчелотти.