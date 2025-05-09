Хаби Алонсо подпишет трёхлетний контракт с «Реалом»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо возглавит «Реал».
Наставник уже согласовал сделку с мадридским клубом. Алонсо подпишет контракт с «Реалом» до лета 2028 года.
Алонсо сменит на посту наставника мадридской команды Карло Анчелотти.
Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо возглавит «Реал».
Наставник уже согласовал сделку с мадридским клубом. Алонсо подпишет контракт с «Реалом» до лета 2028 года.
Алонсо сменит на посту наставника мадридской команды Карло Анчелотти.
теперь приедет в Мадрид, а там звездные дивы истерики закатывать будут, еще фанаты будут сравнивать его с Анчелотти и Зиданом.
теперь приедет в Мадрид, а там звездные дивы истерики закатывать будут, еще фанаты будут сравнивать его с Анчелотти и Зиданом.
Как оно будет никто не знает. Однако пример со щенком от моего друга Виктора, который он вычитал из немецкой прессы, как по мне, не подходит. Щенка (Алонсо) не просто бросят в воду..., - его сразу заставят плыть на скорость. Как пример - любое поражение Алонсо Барселоне будет расцениваться как кадровая ошибка Переса, ибо то, что было простительно Анчелотти (мэтру) не будет простительно "щенку". Про ЛЧ я и вовсе умолкаю..., там если Реал Алонсо, как минимум до финала не доберётся - всё..., можно смело брать билет обратно в Ливеркузен.
Имхо. Алонсо хороший тренер, но в Реале должен рулить либо футбольный гений ( по типу Зидана ), либо тренерский. Алонсо, увы, ни тот, ни другой.
Как оно будет никто не знает. Однако пример со щенком от моего друга Виктора, который он вычитал из немецкой прессы, как по мне, не подходит. Щенка (Алонсо) не просто бросят в воду..., - его сразу заставят плыть на скорость. Как пример - любое поражение Алонсо Барселоне будет расцениваться как кадровая ошибка Переса, ибо то, что было простительно Анчелотти (мэтру) не будет простительно "щенку". Про ЛЧ я и вовсе умолкаю..., там если Реал Алонсо, как минимум до финала не доберётся - всё..., можно смело брать билет обратно в Ливеркузен.
Имхо. Алонсо хороший тренер, но в Реале должен рулить либо футбольный гений ( по типу Зидана ), либо тренерский. Алонсо, увы, ни тот, ни другой.