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Хаби Алонсо подпишет трёхлетний контракт с «Реалом»

вчера, 08:46

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо возглавит «Реал».

Наставник уже согласовал сделку с мадридским клубом. Алонсо подпишет контракт с «Реалом» до лета 2028 года.

Алонсо сменит на посту наставника мадридской команды Карло Анчелотти.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 22:04
Я не об этом. Я о том, кто представляет Баварию, какой тренер.
Karkaz
Karkaz ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:54, ред.
В прошлом году? Раз в 10 лет, как говорится и палка стреляет.
Capral
Capral ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 21:44
Какой у Баварии дух победителя, мы увидели в прошлом году. А в этом сезоне пришел физрук, и выиграл Бундес. Какой и откуда у Компани может быть дух победителя?
Да, Бавария - главная команда страны, но не её имя определяет дух победителя. Это только громкие слова.
STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR
вчера в 18:50
очередное громкое назначение как в анекдоте "интересная мысль, интересная". Было бы интересно узнать позарился ли на деньги Алонсо или как зачастую объясняют - всё в одном. Сколько уж тренеров Реал "браковал" - не сосчитать, конечно в Байере было бы легче
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 18:47
"Благодарность" Мадрида поражает. Год назад Анчелотти выиграл ЛЧ и Ла Лигу, а в этом сезоне уже выгоняют. Что было бы, если все клубы так делали? Например, выгнали бы Гвардиолу из Барселоны в 2010.
Comentarios
Comentarios ответ Palex (раскрыть)
вчера в 18:32
С приходом черепахина все посыпалось
Haizenberg
Haizenberg
вчера в 17:54
    3ton
    3ton
    вчера в 15:58
    Будут дальше судить Алонсо по одному сезону
    Все игроки остались, команда должна была выдать сезон лучше , но не хуже .
    А в итоге провал на всех фронтах
    Это хороший тренер для Реала 😂
    Capral
    Capral ответ Karkaz (раскрыть)
    вчера в 15:50
    Где-то соглашусь, но не во всем. Атлетико не марафонец, о чем я постоянно говорю. Может больно укусить, но не конкурент на длинной дистанции. Бавария- рабочая команда, Реал- команда, если не звёзд, то точно покруче Баварии, тут ты прав. Планеты действительно разные, но сравнение с Компани- чисто образное. Насчёт конкуренции в Бундесе тоже ещё ничего неизвестно, поскольку в следующем сезоне может выстрелить Дортмунд или ещё кто-то, как в прошлом сезоне. Что касается ответственности в Баварии, то она не меньше,чем в Реале. Другое дело, что Румменигге, более адекватный руководитель, чем Перес, рубящий с плеча.
    Как-то так.
    Сенатов Юрий 1
    Сенатов Юрий 1
    вчера в 15:27
    Сидим, гадаем, получится ли у Алонсо, приводим доводы "за" и "против", причём доводы умные, порой профессиональные, но всё ЭТО - гадание на кофейной гуще; никто из нас не знает и не ведает, получится ли у нового тренера управлять этими мощными футболистами, а они - беспрекословно слушать его указания.
    Только время покажет, соответствуют ли они друг другу.
    Karkaz
    Karkaz ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 15:23, ред.
    Бавария с Компани и Алонсо с Реалом это это две разные планеты. На мой взгляд. Алонсо будет в разы тяжелее. Тут столько пунктов много, почему, перечислить можно пару, но по идее они должны быть всем видны.
    1. Уровень конкуренции. В Испании 3 клуба, в Германии 2 в лучшем случает.
    2. Уровень давления. От Компани точно не требовали выходить в финал ЛЧ, в Баварии вообще на ЛЧ обращают внимания в третью очередь. В Реале же требуют брать все титулы.
    3. Более капризный состав.
    4. В Германии только у Баварии есть дух победителя, есть цель выиграть чемпионат, все остальные команды играют как получится, под лозунгом, главное участие, а не победа. Тренеров других команд не увольняют за второе место(будь то Байер, Боруссия, Лейпциг.)
    В отличие от Реала и Барсы, которые всегда стремятся только к первому месту, в последние годы к ним присоединился Атлетико.
    Karkaz
    Karkaz ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
    вчера в 15:13, ред.
    Как новый тренер заставит их играть ещё лучше? Так они и играли лучше, когда выигрывали чемпионат и ЛЧ. Вот этого и ждёт Перес. Тут нет никакого открытия, что два тренера могут показывать разные результаты с одним и тем же составом и менять защитников и нападающих местами не потребуется.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ Agamaga005 (раскрыть)
    вчера в 14:35
    Гвардиола тренировал молодежную команду Барсы больше года.
    и без паузы, в 2008 принял главную команду.
    в любому случае, удачи Хави Алонсо.
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 14:23, ред.
    Макс, а как Алонсо будет порядок наводить- зарплату урежет или морду Вини набьет?
    Напомню тебе, что, как только, ещё пару месяцев назад появилась статья о возможном приглашении Алонсо в Реал, ты, был полностью солидарен со мной, в плане того, что по манере работы, Алонсо не подходит Реалу. Сейчас, ты говоришь, что он наведёт порядок. Как это понимать- как запасной аэродром и путь возможного отступления?)))
    И как, молодой, не имеющий ещё достаточного авторитета тренер, может навести порядок?)))
    Уверяю тебя, что никто из нынешнего состава Реала, даже не вспомнит про яркое прошлое Алонсо- игрока, потому что, каждый, из тех, кто сейчас в Реале, сам считает себя Звездой...
    Capral
    Capral
    вчера в 14:16
    Яша.

    И больше, чем у Хвички...
    ᅠᅠ
    ᅠᅠ
    вчера в 14:08, ред.
    Чтобы споров не было: Флик в Реал, Алонсо в Барселону, Гвардиола в Зенит, Семак в Сочи на пляж, Мостового нафиг...
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 14:04
    Виктор, я ничего не писал про его богатый тренерский опыт, прекрасно зная, что его опыт тренера минимален.
    Но футбольный опыт у него колоссальный, больше чем у Мусаева
    Gulomjon Najimov
    Gulomjon Najimov
    вчера в 13:55
    Надо ему в помощь Ройа Кина и Винни Джонс а. А то супермодели не будут бегат
    Capral
    Capral
    вчера в 13:27
    Яша.

    Ну, я же ясно написал и спросил- какой богатый тренерский опыт у Алонсо? Про игрока Алонсо я всё знаю, мне интересно было от тебя услышать про его тренерские способности.
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    вчера в 13:21
    успехов и удачи Хаби!
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
    вчера в 13:15
    Расскажите это Гвардиоле. Вот у Флика да, Ямаль бегает сам по себе, а у правильного тренера вся игра и все сценарии расписаны до выхода на поле
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 13:11, ред.
    Виктор,ну мне не нужно, наверно, цитировать википедию здесь, чтобы показать, что у Алонсо величайший опыт современного футбола. Это игра на самом высоком уровне с лучшими мастерами футбола в истории.В англии, испании, германии.
    Опыт Алонсо и его позиция полузащитником в прошлом убирают любые сомнение в его , якобы, сырости .
    Он просто подарок для Реала.
    И неужели ты думаешь, что он напросился или наоборот Перес его заманил хитростью в Реал? это плановое решение, которое велось и согласовывалось месяцами с лучшим менеджером в футболе.. Все будет отлично у Реала и сразу, вот увидишь
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Agamaga005 (раскрыть)
    вчера в 13:10
    Передых старику нужен..., передых и удочка ... хотя бы на годик.)
    Agamaga005
    Agamaga005 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 13:06
    Возраст не обманешь, на то и стар, что на дистанции устанет и сдаст позиции, поэтому ставка на молодых можно понять.
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 12:52
    хочется верить что у него получится , но терзают смутные сомнения
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Agamaga005 (раскрыть)
    вчера в 12:16
    Анчи не стар, а просто устал. Мой отец , когда начинает играть в шашки с внуком ( моим сыном) даёт ему дрозда первые 2-3 партии..., потом возраст берёт своё и моё чадо отыгрывается...))
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 12:08
    Грубить тебе ? Себя почитай...
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 12:06
    Это интересно!!!
    Spanier berichten :Alonso - Entscheidung gefallen-es geht zu Real Madrid.
    Agamaga005
    Agamaga005 ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
    вчера в 12:04
    Что за супер игроки играют в Мадриде? Алонсо, возможно, сможет напомнить им, чтобы они взглянули на претендентов на ЗМ, там даже 17 летний Ямаль выше расположился, и внимание медиа очень сильно привлёк.
    Так что на арене уже есть не менее интересные и сильные игроки, как и клубы.
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 12:01
    Конечно, тебя и всех присутствующих - с Праздником Великой Победы!!!!!!!
    ☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

    Только, грубить, мне не надо.
    Гость
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