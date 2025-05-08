«Тоттенхэм» обыграл «Будё-Глимт» и сыграет с МЮ в финале Лиги Европы

«Будё-Глимт» потерпел поражение от «Тоттенхэма» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы (0:2).
Счёт открыл Доминик Соланке на 63-й минуте. Ещё один мяч забил Педро Порро на 69-й.
По сумме двух игр «Тоттенхэм» победил со счётом 5:1 и вышел в финал турнира, где сыграет с «Манчестер Юнайтед». Финальный поединок состоится 21 мая в Бильбао (Испания) на стадионе «Сан Мамес».
Ну, а нас ждёт интересный финал между двумя неудачниками нынешнего сезона АПЛ. Для обоих победа в ЛЕ станет спасением провального сезона, и тем принципиальнее и интереснее будет этот матч!
Ну, а нас ждёт интересный финал между двумя неудачниками нынешнего сезона АПЛ. Для обоих победа в ЛЕ станет спасением провального сезона, и тем принципиальнее и интереснее будет этот матч!