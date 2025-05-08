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«Тоттенхэм» обыграл «Будё-Глимт» и сыграет с МЮ в финале Лиги Европы

вчера, 23:54
Будё-ГлимтЛоготип футбольный клуб Будё-Глимт0 : 2Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

«Будё-Глимт» потерпел поражение от «Тоттенхэма» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы (0:2).

Счёт открыл Доминик Соланке на 63-й минуте. Ещё один мяч забил Педро Порро на 69-й.

По сумме двух игр «Тоттенхэм» победил со счётом 5:1 и вышел в финал турнира, где сыграет с «Манчестер Юнайтед». Финальный поединок состоится 21 мая в Бильбао (Испания) на стадионе «Сан Мамес».

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Все комментарии
9jduua5vh7cp
9jduua5vh7cp
сегодня в 06:52
Норвежцы и так побили все национальные рекорды в еврокубках
Robin Hood
Robin Hood
сегодня в 05:45
Солянка классный нап.
Брулин
Брулин
сегодня в 05:37
Для Будде Глимт это была хорошая игра, да и весь турнир в целом. Молодцы. Осталось вернуться сильнее
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 05:36
Буде попали в неудобные для себя условия. До этого они играли первый матч дома, добивались преимущества и в гостях уже играли с позиции ведущей по счёту команды. В этом же противостоянии Тоттенхэм имел преимущество и в отличии от Лацио не дал норвежцам разбежаться. Жаль что придётся смотреть финальный матч между двумя аутсайдерами АПЛ.
nikolah
nikolah
сегодня в 00:39
Жаль Никиту(
Grizly88
Grizly88
сегодня в 00:36
Английский финал будет
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:29
Ржачно будет, если ТТХ возьмет ЛЕ... Кейн себе Салатницей всю голову расшибёт от "радости". )))
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 00:29
В Испании для кого-то из Английских клубов (выступающих паршиво в АПЛ) будет спасение сезона и трофей , а для кого-то очко ибо 21 играют!
Incredulous
Incredulous
сегодня в 00:24
Не сопоставимые по классу команды. Поэтому какого-то иного результата трудно было ожидать. А вот для Будё-Глимт добраться до полуфинала ЛЕ - это уже огромное достижение, не смотря на поражения от "шпор". До этого турнира большинство футбольных болельщиков даже о существовании такого клуба не подозревали, а теперь норвежские парни стали известны на всю Европу как минимум, и точно стали героями у себя на родине!

Ну, а нас ждёт интересный финал между двумя неудачниками нынешнего сезона АПЛ. Для обоих победа в ЛЕ станет спасением провального сезона, и тем принципиальнее и интереснее будет этот матч!
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 00:22
Команды будут биться в финале!
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 00:09
Заслужили финал! Будё дошли до полуфинала для них тоже результат)
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:03
Класс ТТХ просто оказался выше норвежцев.
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