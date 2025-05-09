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«Барселона» хочет подписать защитника «Челси»

вчера, 09:13

Защитник «Челси» Рис Джеймс попал в сферу интересов «Барселоны».

Каталонский клуб рассматривает вариант с подписанием игрока этим летом. «Сине-гранатовые» готовы предложить за трансфер Джеймса 25 млн фунтов стерлингов.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:30
Флик не дурак. Этот англичанин прекрасно играл в чемпионском Челси Тухеля. Всё правильно. Надо Барселоне его забрать, пока идиот Боэли у руля " аристократов ".
протон
протон
вчера в 10:32
Челси после Абрама стал клубом Купи-Продай.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:24
В обмен на Арахуо
lotsman
lotsman
вчера в 09:54
В Барсе климат другой, врачи лучше, меньше на больничном будет.)
Comentarios
Comentarios ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 09:35
Согласен хрустальный парень
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:30
Хотеть не вредно, вредно не хотеть. Но думаю, Челси не будет возражать...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 09:28
Ззззабирайте 😁 он уже 3 года не играет толком из-за постоянных длительных травм.
Но вроде как не собираются продавать до зимнего ТО, типа хотят дать последний шанс капитану на полноценное восстановление и набора формы к новому сезону, а дальше видно будет.
drug01
drug01
вчера в 09:27
Барса готовит команду к новому сезону..
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:25
Хороший защитник,Барсе пригодился бы !
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