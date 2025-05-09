«Барселона» хочет подписать защитника «Челси»

Защитник «Челси» Рис Джеймс попал в сферу интересов «Барселоны».
Каталонский клуб рассматривает вариант с подписанием игрока этим летом. «Сине-гранатовые» готовы предложить за трансфер Джеймса 25 млн фунтов стерлингов.
Защитник «Челси» Рис Джеймс попал в сферу интересов «Барселоны».
Каталонский клуб рассматривает вариант с подписанием игрока этим летом. «Сине-гранатовые» готовы предложить за трансфер Джеймса 25 млн фунтов стерлингов.
Но вроде как не собираются продавать до зимнего ТО, типа хотят дать последний шанс капитану на полноценное восстановление и набора формы к новому сезону, а дальше видно будет.
Но вроде как не собираются продавать до зимнего ТО, типа хотят дать последний шанс капитану на полноценное восстановление и набора формы к новому сезону, а дальше видно будет.