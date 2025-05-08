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«Манчестер Юнайтед» победил «Атлетик» и стал финалистом Лиги Европы

вчера, 23:51
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед4 : 1Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)АтлетикМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Атлетик» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы (4:1).

На 31-й минуте баски открыли счёт усилиями Микеля Хаурегизара. Английская команда отыгралась на 72-й — голом отметился Мэйсон Маунт. На 80-й Каземиро вывел манкунианцев вперёд. Увеличил преимущество «Юнайтед» Расмус Хёйлунд на 85-й. На 90+1-й Маунт сделал дубль.

МЮ по сумме двух игр выиграл со счётом 7:1 и вышел в финал турнира, где встретится с «Тоттенхэмом». Финальный поединок пройдёт 21 мая в Бильбао (Испания) на стадионе «Сан Мамес».

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 05:33
Манчестер Юнайтед единственная команда в этом евросезоне которая не проиграла ни одной игры, поэтому все в их руках!
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 02:57, ред.
7:1. В одну калитку аутсайдер АПЛ разобрал неплохую испанскую команду. Лига Европы всегда была такой нелепо странной или только в новом формате?
c9ztma3ssuc9
c9ztma3ssuc9
сегодня в 02:36
Я думал, тут ничейка будет
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 00:54
14 и 15 клубы АПЛ играют в финале ЛЕ?!
Ystavshiy
Ystavshiy
сегодня в 00:41
Лига Европы рядом не стояла с прошлым Кубком УЕФА, раньше 2-й по силе турнир ценился. А на Лигу Конференций вообще с полуфиналов финалов начинают внимание обращать.
Incredulous
Incredulous
сегодня в 00:41
Если после первого матча ещё возникали какие-то вопросы, из-за спорного удаления у Атлетика, то второй матч все расставил на свои места. Такое впечатление, что играли команды из разных девизионов. МЮ просто деклассировал басков. И если Атлетик закончит сезон в зоне ЛЧ, появляется вполне логичный вопрос: что они будут делать в следующем сезоне в ЛЧ с таким тренером.

Ну, а у МЮ появился реальный шанс попасть в ЛЧ на следующий сезон. Остался один шаг. Но тут возникает тот же вопрос, что и к атлетам, что такой игрой, которую они показывают на протяжении сезона, манкунианцы будут делать в ЛЧ. Но это уже их проблемы. А мы ждём английский финал аутсайдеров сезона.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:32
и все таки МЮ молодцы ))
осталось последний скальп с ТТХ снять и коллекция в сборе.
по мне, Юнайтед явный фаворит финала.
но...не забываем, что Тоттенхэм взял 3 матча подряд против МЮ в этом сезоне.
Маунт, конечно, хорош.
но защитник Лени Йоро супер.
реально на голову лучше любого защитника в МЮ.
не зря МЮ обставил Реал, чтоб подписать француза.
протон
протон
сегодня в 00:25
4 забили во втором тайме, а ведь могли по привычке докатывать 0-1 и выйти с осадком в финал. Положительная динамика есть. По игре бросается в глаза слабый уровень Доргу. Странный трансфер, который сразу не понравился. Да и гол Расмуса не сильно обнадеживает — чуть не упал, пока с метра забивал. Зачем-то опорную коряво стал убирать. Но это дела будущего! Шансы хорошие попасть в ЛЧ!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 00:24
Если выиграют финал, прощу многое
myst5
myst5
сегодня в 00:23
Юнайтед фортит. По игре много вопросов , но если финал в финале будет победа можно не много вздохнуть и полноценно готовиться к новому сезону
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 00:11
Атлетик не смог че то, не ожидал от них(7-1) влетели за оба матча, Что ж финал МЮ-Тотен круто конечно, команды из нижней части АПЛ, побьются хоть за какой то трофей дающий права на ЛЧ на след год)
Inside91
Inside91
сегодня в 00:02
Замены сработали на все 100.Теперь остался последний шаг , пройти Шпор.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:59, ред.
Как там у Ильфа и Петрова...: "Снимите шляпы, оголите головы, сейчас будет вынос тела (Бильбао)...,...,..., о Боже, впереди шла вдова (Вальверде)"
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:52
единственный клуб, без поражений в еврокубковом сезоне)))
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