«Манчестер Юнайтед» победил «Атлетик» и стал финалистом Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Атлетик» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы (4:1).
На 31-й минуте баски открыли счёт усилиями Микеля Хаурегизара. Английская команда отыгралась на 72-й — голом отметился Мэйсон Маунт. На 80-й Каземиро вывел манкунианцев вперёд. Увеличил преимущество «Юнайтед» Расмус Хёйлунд на 85-й. На 90+1-й Маунт сделал дубль.
МЮ по сумме двух игр выиграл со счётом 7:1 и вышел в финал турнира, где встретится с «Тоттенхэмом». Финальный поединок пройдёт 21 мая в Бильбао (Испания) на стадионе «Сан Мамес».
Ну, а у МЮ появился реальный шанс попасть в ЛЧ на следующий сезон. Остался один шаг. Но тут возникает тот же вопрос, что и к атлетам, что такой игрой, которую они показывают на протяжении сезона, манкунианцы будут делать в ЛЧ. Но это уже их проблемы. А мы ждём английский финал аутсайдеров сезона.
Ну, а у МЮ появился реальный шанс попасть в ЛЧ на следующий сезон. Остался один шаг. Но тут возникает тот же вопрос, что и к атлетам, что такой игрой, которую они показывают на протяжении сезона, манкунианцы будут делать в ЛЧ. Но это уже их проблемы. А мы ждём английский финал аутсайдеров сезона.