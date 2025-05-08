«Манчестер Юнайтед» победил «Атлетик» и стал финалистом Лиги Европы

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вчера, 23:51

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Атлетик» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы (4:1).

На 31-й минуте баски открыли счёт усилиями Микеля Хаурегизара. Английская команда отыгралась на 72-й — голом отметился Мэйсон Маунт. На 80-й Каземиро вывел манкунианцев вперёд. Увеличил преимущество «Юнайтед» Расмус Хёйлунд на 85-й. На 90+1-й Маунт сделал дубль.