|
0 : 2
завершен
19 мая 2021, 22:15
среда
Стартовый состав
Цена (млн. €): 200.5 - 444
Очков за игру в нац. чемп.: 2.1 - 2.2
Средний возраст: 25 - 28.1
Средний рост: 181.6 - 181.4
Легионеров: 5 - 9
Схемы: 4-5-1 - 4-3-3
Серия побед: 3 - 2
|
Стадион Стад де Франс (Сен-Дени)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 22:10
|19’
|0:1
|
Икарди Мауро
ассистент Мбаппе Килиан
|81’
|0:2
|
Мбаппе Килиан
ассистент Ди Мария Анхель
|86’
|Маркиньос
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Диатта Крепин
|Агилар Рубен
|46’
|Йоветич Стеван
|Бен-Йеддер Виссам
|60’
|Мартинш Желсон
|Фофана Юссуф
|60’
|68’
|Дагба Колин
|Флоренци Алессандро
|Бадьяшиль Бенуа
|Дисаси Аксель
|74’
|Фабрегас Сеск
|Фолланд Кевин
|74’
|79’
|Эррера Андер
|Паредес Леандро
|79’
|Кин Моизе
|Икарди Мауро
|90’
|Сарабия Пабло
|Ди Мария Анхель
|
|12
|Удары по воротам
|7
|
|
|1
|Удары в створ
|3
|
|
|15
|Фолы
|10
|
|
|5
|Угловые
|5
|
|
|2
|Офсайды
|2
|
|
|44%
|Владение мячом
|56%
|
|
|1
|Cэйвы
|2
|
|
|0
|Предупреждения
|1
|
В любом случае, сегодня поздравления псж, отличная игра
В любом случае, сегодня поздравления псж, отличная игра