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Текстовая онлайн трансляция матча Монако против Пари Сен-Жермен

Монако Логотип футбольный клуб Монако 0:2 Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж) Пари Сен-Жермен
Монако
0 : 2
завершен
19 мая 2021, 22:15
среда
Стартовый состав
Цена (млн. €): 200.5 - 444
Очков за игру в нац. чемп.: 2.1 - 2.2
Средний возраст: 25 - 28.1
Средний рост: 181.6 - 181.4
Легионеров: 5 - 9
Схемы: 4-5-1 - 4-3-3
Серия побед: 3 - 2
Пари Сен-Жермен
Франция. Кубок 2020/2021, Финал
Стадион Стад де Франс (Сен-Дени)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 22:10
Ставки на футбольные матчи
    Еще
     
    46' Агилар Рубен (26) уходит с поля, Диатта Крепин (27) вышел на поле
     
    2
    60' Бен-Йеддер Виссам (9) уходит с поля, Йоветич Стеван (10) вышел на поле
    60' Фофана Юссуф (22) уходит с поля, Мартинш Желсон (11) вышел на поле
     
    2
    74' Дисаси Аксель (20) уходит с поля, Бадьяшиль Бенуа (32) вышел на поле
    74' Фолланд Кевин (31) уходит с поля, Фабрегас Сеск (4) вышел на поле
     
    19' (0:1) Икарди Мауро (9) (Мбаппе Килиан (7))
     
    68' Флоренци Алессандро (24) уходит с поля, Дагба Колин (31) вышел на поле
     
    2
    79' Паредес Леандро (8) уходит с поля, Эррера Андер (21) вышел на поле
    79' Икарди Мауро (9) уходит с поля, Кин Моизе (18) вышел на поле
     
    81' (0:2) Мбаппе Килиан (7) (Ди Мария Анхель (11))
     
    86' Маркиньос (5)
     
    90' Ди Мария Анхель (11) уходит с поля, Сарабия Пабло (19) вышел на поле
    Голы
    19’ 0:1 Икарди Мауро
    ассистент Мбаппе Килиан
    81’ 0:2 Мбаппе Килиан
    ассистент Ди Мария Анхель
    Наказания
    86’ Маркиньос
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Диатта Крепин Агилар Рубен 46’
    Йоветич Стеван Бен-Йеддер Виссам 60’
    Мартинш Желсон Фофана Юссуф 60’
    68’ Дагба Колин Флоренци Алессандро
    Бадьяшиль Бенуа Дисаси Аксель 74’
    Фабрегас Сеск Фолланд Кевин 74’
    79’ Эррера Андер Паредес Леандро
    79’ Кин Моизе Икарди Мауро
    90’ Сарабия Пабло Ди Мария Анхель
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 7
    		1 Удары в створ 3
    		15 Фолы 10
    		5 Угловые 5
    		2 Офсайды 2
    		44% Владение мячом 56%
    		1 Cэйвы 2
    		0 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Garrincha58
    Garrincha58
    20 мая в 10:25
    Почему ПСЖ вынес Монако??? да потому что не было Неймара
    амурец
    амурец
    20 мая в 05:46
    жаль конечно что кубок не достался Головину, он молодец
    Александр Рябов
    Александр Рябов ответ steelhead (раскрыть)
    20 мая в 00:30
    Монако был никакой, да. Но вот Головин был лучшим, вся опасность от одного него исходила. Тут и ПСЖ здорово в защите сыграли, и Монако какими-то недонастроенными вышли, не для финала явно. А парижане просто больше хотели.
    Oplot
    Oplot
    20 мая в 00:29, ред.
    Головин супертоп.Показал себя во всей красе!На Евро будет тащить с Дзюбой и Ко,до полуфинала все шансы есть👍
    gen.v3trov
    gen.v3trov
    20 мая в 00:27
    Псж с победой, очень уверенная и качественная игра, совершенно ничего не дали создать Монако. Показали свой класс. К сожалению, не всегда у них получается выдавать свой максимум, возможно, нужно дать тренеру поработать больше одного- двух сезонов, чтобы настроить команду психологически, так как и состав, и ресурсы чемпионские, но все равно чего-то не хватает.
    В любом случае, сегодня поздравления псж, отличная игра
    Bom Bom
    Bom Bom
    20 мая в 00:15
    Скучный матч вышел. Ну и не обошллсь без привоза
    Chelsea Field
    Chelsea Field
    20 мая в 00:05
    Уже можна праздновать всем болельщикам ПСЖ с победой
    steelhead
    steelhead
    20 мая в 00:03
    Монако, если не ошибаюсь, за всю игру не разу в створ не пробил. Головин никакой, да и хоть какой-то футбол начался во втором тайме. ПСЖ уровень космос по сравнению с Монако.
    arsena1
    arsena1
    19 мая в 23:56
    Что это за качество трансляции от Матч ТВ?
    Chelsea Field
    Chelsea Field ответ протон1 (раскрыть)
    19 мая в 23:54
    Конечно проиграет Монако
    протон1
    протон1
    19 мая в 23:52
    монако проиграет
    SAFqwer
    SAFqwer
    19 мая в 23:45
    Скучный матч, похож на РПЛ...Монако надо взвинтить темп, чтобы отыграться...ПСЖ не так уж и силён...
    доктоР7
    доктоР7 ответ Chelsea Field (раскрыть)
    19 мая в 23:02
      Chelsea Field
      Chelsea Field
      19 мая в 23:00
      Удачи ПСЖ от души
      доктоР7
      доктоР7
      19 мая в 22:40, ред.
      Опять у свиней и у зенита будет виноват Саша Головин, когда негритос привёз.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      19 мая в 21:20
      Справа сравнивают Головина и передеса. Смешно даже . Голова круть, а передес - дно!
      УЕСКА
      УЕСКА
      19 мая в 15:54
      Победа ПСЖ и ТБ 2.5.
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