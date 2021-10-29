В 1 Крицюк Станислав Голов пропущено: 1 Спасений: 5 Пасы: 30 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 90

П 15 Караваев Вячеслав Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 90

З 6 Ловрен Деян Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 90

З 44 Ракицкий Ярослав Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 9 Точные навесы: 4 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 73 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 90

З 2 Чистяков Дмитрий Ударов всего: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 46 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 90

П 5 Барриос Вильмар Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 62 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 89

П 8 Вендел Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 59 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 84

П 11 Клаудиньо Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 4 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 5 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 54 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 89

П 17 Мостовой Андрей Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 3 Пасы: 25 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 66

П 19 Сутормин Алексей Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 89

Н 7 Азмун Сердар Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 91 Бязров Давид

В 41 Кержаков Михаил

З 94 Хотулев Данила Минут сыграно: 1

П 21 Ерохин Александр Фолов заработано: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 9

П 64 Кравцов Кирилл Пасы: 1 Минут сыграно: 1

Н 22 Дзюба Артём Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 24

Н 85 Кузнецов Даниил Минут сыграно: 1

Пропускают

(З) - Травма

Не играл с 24.10.21 , с ним 26 из 29 очков в нац. чемпионате Дуглас Сантос (З) - Травма

(П) - Травма

Не играл с 20.10.21 , с ним 22 из 29 очков в нац. чемпионате Кузяев Далер (П) - Травма