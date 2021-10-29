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Очень важно отметить, что все эти матчи(победы) были ближе к 20-ому туру:
2018 г. — 23-й тур, 2019 г. — 25-й тур, 2019 г. — 19-й тур, и 2020 г. — 18-й тур. То есть, когда есть состав более длинный и сильный, чем у соперника, тогда больше шансов выиграть дома, когда ~20-й тур, и когда играют после 20-ого тура шансы становятся больше. И это не только в России.
Но теперь 13-й тур. «Зенит» выиграл «Спартак» со счетом 7:1, после все болельщики и футболисты были ради, конечно «Зенита». Хотя счет 7:1, трудно сказать, что они потеряли много сил, просто «Спартак» до этого проиграл дома «Лестер Сити» в матче Лиги Европы со счетом 3:4, и они не успели восстановиться морально и физически после этого матча. Поскольку их соперником был «Зенит», а не «Урал» или «Уфа», этот счет меня не удивляет. Не сказал бы, что именно 7:1 не удивляет, а именно разгром(«Зенит» мог бы остановиться в пятом, но футболисты «Зенита» вспомнили «Баварию»). Но и «Бавария» проиграла менхенгладбахской «Боруссии» со счетом 5:0(Кубок Германии по футболу). Я не скажу что то же самое будет и с Зенитом, но результативная ничья возможен в этом матче.
Ориентировочные схемы команд:
Динамо Москва — 4-3-3
Зенит Санкт-Петербург — 3-4-3, хотя тренер «Зенита» всегда меняет, могут быть и 4-4-2, и 4-3-3.
Думаю будет 2:2.
Очень важно отметить, что все эти матчи(победы) были ближе к 20-ому туру:
2018 г. — 23-й тур, 2019 г. — 25-й тур, 2019 г. — 19-й тур, и 2020 г. — 18-й тур. То есть, когда есть состав более длинный и сильный, чем у соперника, тогда больше шансов выиграть дома, когда ~20-й тур, и когда играют после 20-ого тура шансы становятся больше. И это не только в России.
Но теперь 13-й тур. «Зенит» выиграл «Спартак» со счетом 7:1, после все болельщики и футболисты были ради, конечно «Зенита». Хотя счет 7:1, трудно сказать, что они потеряли много сил, просто «Спартак» до этого проиграл дома «Лестер Сити» в матче Лиги Европы со счетом 3:4, и они не успели восстановиться морально и физически после этого матча. Поскольку их соперником был «Зенит», а не «Урал» или «Уфа», этот счет меня не удивляет. Не сказал бы, что именно 7:1 не удивляет, а именно разгром(«Зенит» мог бы остановиться в пятом, но футболисты «Зенита» вспомнили «Баварию»). Но и «Бавария» проиграла менхенгладбахской «Боруссии» со счетом 5:0(Кубок Германии по футболу). Я не скажу что то же самое будет и с Зенитом, но результативная ничья возможен в этом матче.
Ориентировочные схемы команд:
Динамо Москва — 4-3-3
Зенит Санкт-Петербург — 3-4-3, хотя тренер «Зенита» всегда меняет, могут быть и 4-4-2, и 4-3-3.
Думаю будет 2:2.