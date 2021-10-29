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Протокол матча Зенит против Динамо

Зенит Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург) 4:1 Логотип футбольный клуб Динамо (Москва) Динамо
Зенит
4 : 1
завершен
вчера, 19:00
Стартовый состав
Цена (млн. €): 105.8 - 54
Очков за игру в нац. чемп.: 2.2 - 1.9
Средний возраст: 27.2 - 24.9
Средний рост: 182.6 - 183.9
Легионеров: 6 - 4
Схемы: 3-4-2-1 - 4-3-3
Серия побед: 1 - 2
Динамо
Россия. Премьер-Лига 2021/2022, 13 тур
Стадион Газпром Арена (Санкт-Петербург) +10 +12, Ясно
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
Зенит Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург) 4:1 Логотип футбольный клуб Динамо (Москва) Динамо
90:00
Зенит
Динамо
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.504.746.54
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    8' (1:0) Клаудиньо (11)
     
    45+1' Вендел (8)
     
    55' Караваев Вячеслав (15)
     
    62' Ловрен Деян (6)
     
    2
    66' (2:1) Вендел (8) (Азмун Сердар (7))
    66' Мостовой Андрей (17) уходит с поля, Дзюба Артём (22) вышел на поле
     
    69' (3:1) Дзюба Артём (22)
     
    84' Вендел (8) уходит с поля, Ерохин Александр (21) вышел на поле
     
    85' (4:1) Ракицкий Ярослав (44)
     
    3
    90' Сутормин Алексей (19) уходит с поля, Кузнецов Даниил (85) вышел на поле
    90' Клаудиньо (11) уходит с поля, Хотулев Данила (94) вышел на поле
    90' Барриос Вильмар (5) уходит с поля, Кравцов Кирилл (64) вышел на поле
     
    25' Скопинцев Дмитрий (7)
     
    51' Фомин Даниил (74)
     
    56' (1:1) Фомин Даниил (74)
     
    68' Тюкавин Константин (70) уходит с поля, Шиманьски Себастьян (53) вышел на поле
     
    76' Захарян Арсен (47)
     
    79' Ордец Иван (18)
     
    2
    85' Макаров Денис (25) уходит с поля, Игбун Сильвестр (10) вышел на поле
    85' Фомин Даниил (74) уходит с поля, Евгеньев Роман (24) вышел на поле
    Голы
    Клаудиньо 1:0 8’
    56’ 1:1(П) Фомин Даниил
    Вендел
    ассистент Азмун Сердар     		2:1 66’
    Дзюба Артём 3:1 69’
    Ракицкий Ярослав 4:1 85’
    Наказания
    25’ Скопинцев Дмитрий
    Вендел 45+1’
    51’ Фомин Даниил
    Караваев Вячеслав 55’
    Ловрен Деян 62’
    76’ Захарян Арсен
    79’ Ордец Иван
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Дзюба Артём Мостовой Андрей 66’
    68’ Шиманьски Себастьян Тюкавин Константин
    Ерохин Александр Вендел 84’
    85’ Игбун Сильвестр Макаров Денис
    85’ Евгеньев Роман Фомин Даниил
    Кузнецов Даниил Сутормин Алексей 90’
    Хотулев Данила Клаудиньо 90’
    Кравцов Кирилл Барриос Вильмар 90’
    Статистика
    		 14 Удары по воротам 15
    		7 Удары в створ 6
    		10 Фолы 18
    		7 Угловые 2
    		1 Офсайды 0
    		60% Владение мячом 40%
    		5 Cэйвы 3
    		3 Предупреждения 4
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    Все комментарии
    MIvan
    MIvan ответ амурец (раскрыть)
    сегодня в 14:07
    Уровень Зенита показали игры с Сочи, Арсеналом, Челси и Ювентусом. 7:1 это не о чем, Спартак приехав на стадион, "забыл" выйти из автобуса... иногда бывает. Игрокам Динамо чуть больше техники и опыта и счем вчера мог быть 4:1 в другую сторону. Уровень команды на данному этапе показывают игры ЛЧ.
    амурец
    амурец ответ Футбольный Гуру (раскрыть)
    сегодня в 13:14
    К сожалению вы правы
    YVG
    YVG ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    сегодня в 12:20
    Результат таких действий в счете матча.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 11:54
    Для нашего чемпионата этот "вариант" является очень эффективным средство, хотя и единственным.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ YVG (раскрыть)
    сегодня в 11:49
    В том, что при потере мяча футболисты передней линии оставались на половине поля соперника, сковывая их силы, а остальные футболисты равномерно "бронировали" за собой другие участки поля, блокируя возможные рокадные направления атак "Зенита". Именно так играют ведущие клубы Европы. Другие команды РПЛ играют по старинке, отходя всем скопом на свою половину поля при атаках соперника. Сил на контратакующие действия в таких случаях у них не хватает. Как и футболистов.
    Томас Сойер
    Томас Сойер
    сегодня в 11:34
    От Мостового ожидал большего...всегда говорил дайте ему шанс. А, нееет, оказался футболист посредственный, вчера даже нормальный пас не мог дать. Ребята, вы же профессионалы, а играете как любители. И то мы мяч теряем тогда, когда по воротам бьем.
    Футбольный Гуру
    Футбольный Гуру ответ амурец (раскрыть)
    сегодня в 10:14
    К сожалению уровень футбола разный
    Футбольный Гуру
    Футбольный Гуру
    сегодня в 10:12
    Было время кони отыгрывали и 11 баллов в 2014 году
    Футбольный Гуру
    Футбольный Гуру
    сегодня в 09:55
    Состав у Зенита сильнейший в рпл, упустить первое место можно если играть как с Арсеналом
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 08:31
      Евгений Быстров
      Евгений Быстров
      сегодня в 08:05
      Зенит с победой. Но за Динамо не стыдно, понравился их прессинг. Зенит просто сильнее. Хороший матч.
      Prichal
      Prichal ответ Александр Апалько (раскрыть)
      сегодня в 07:16
      Зенит тоже одних аутсайдеров громит с треском, а другим почему-то проигрывает.
      YVG
      YVG ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
      сегодня в 06:52
      В чем современный футбол Динамо, в том, что проиграли с крупным счетом и насмешили всю Европу?
      YVG
      YVG
      сегодня в 06:38
      Зенит с шикарной победой!!!!!!!
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      сегодня в 05:11
        амурец
        амурец
        сегодня в 02:47
        Что смотрю Зениту понравилось рвать соперников в РПЛ, вот так бы играть им в ЕК
        протон
        протон
        сегодня в 01:20
        Чемпионы России за несколько дней разгромили сразу двух соперников из Москвы с общим счетом 11:2 – немыслимый результат. Впрочем, если со «Спартаком» у сине-бело-голубых вообще не возникло трудностей (7:1), то с «Динамо», несмотря на разгром (4:1), пришлось помучатся.
        Александр Апалько
        Александр Апалько
        сегодня в 01:10
        Нет, это не конкуренция, к сожалению, а хотелось бы. Это рабочий момент. Реал тоже с аутсайдерами часто плохо играет и сити в начале чемпионата летит Тотенхему, который потом проигрывает всем, кому не лень. Так что, нет. Бавария тоже по-моему Айнтрахту проигрывала 5:1 . И что?
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
        сегодня в 00:43
        С Победой !!!!!

        6 Гильерме...7 Максименко...4 Шунину....арену пора переименовывать из "Газпром Арены" в "Разгром Арену"...))

        По игре...нормальный результат ...без Малкома..Кузяева.Сантоса....

        Ярослава - с 100-м матчем !!
        Клаудиньо - с достаточно быстрой адаптацией !!
        Семака с 17-м беспроигрышным матчем со столичными в Питере!!
        Дзюбу с рекордом и 7-м голом за последние 8 матчей!!
        Крицюка с удачной обводкой напов во вратарской !!..))
        Шварца с покупкой новых очков в "Оптике" Питера, за которыми он ,с его слов, приезжал..!!
        Карасёва - с хорошей работой !!
        Захаряна - с тем что в свои 18 является одним из лучших игроков на сегодня в Лиге...(восхищаюсь его игрой)..

        Всех остальных,с прекрасным футбольным вечером !!!
        Удачи и здоровья !!!
        praporchik zadov
        praporchik zadov
        сегодня в 00:36
        Игра смотрелась ...Каудиньо конечно хорош особенно в паре с Венделом
        но и динамики играли достойно
        Счет немного не справедлив но Зенит объективно был сильнее
        Всем зрелищных матчей!
        FERIS
        FERIS
        сегодня в 00:27
        Зенит с победой!
        Capral
        Capral ответ shur (раскрыть)
        вчера в 23:46, ред.
        Если Бавария и прессингует иногда, то только ради разнообразия, но точно не как панацея. У Шварца прессинг- единственный вариант.
        shur
        shur ответ Capral (раскрыть)
        вчера в 23:43
        ...Бавария, по крайней мере годами раньше, изумительно применяла прессинг
        уже возле штрафной соперника, добиваясь быстрого отбора мяча и моментальной
        угрозы воротам ...!!!
        NYJ
        NYJ
        вчера в 23:38
        Будет интересно понаблюдать за игрой Зенита в лиге чемпионов на предстоящей неделе.
        Capral
        Capral ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
        вчера в 23:29, ред.
        Вы противоречите сами себе. Где вы увидели современный футбол у Динамо? Вы пишете, что игроки устали от прессинга. Так это и есть современный футбол? А вы много видели европейских грандов- прессингующих? Я не видел. Прессингуют те, кто не умеет созидать, а думает только, как разрушать., А вы, про какой-то современный футбол....
        ИГРОЧИШКА
        ИГРОЧИШКА
        вчера в 23:24
        У Динамо хорошая команда собралась, Зенит сейчас вне конкуренции
        Ирина Михайлова
        Ирина Михайлова
        вчера в 23:18
        - Что нового покажет мне Москва?
        Вчера был бал, а завтра будет два.
        Тот сватался - успел, а тот дал промах.
        Все тот же толк, и те ж стихи в альбомах.
        - Гоненье на Москву. Что значит видеть свет!
        - Где ж лучше?
        - Где нас нет. (С)
        Юрий Сенатов 1
        Юрий Сенатов 1
        вчера в 23:11
        "Динамо" показало более современный футбол, чем "Зенит" и 60 минут, пока его игроки не устали из-за постоянного прессинга, владело игровым преимуществом. Порой его игра напоминала игру "Ювентуса" в матче с "Зенитом", но всего лишь напоминала. Если бы москвичи играли быстрее, цены бы им не было, но быстрее они играть не могут, учитывая физические характеристики футболистов. Результат определили более техничные игроки "Зенита".
        Альфи
        Альфи
        вчера в 23:06
          НЕ президент рфс
          НЕ президент рфс
          вчера в 23:06
          Получил удовольствие и от игры и от результата. Всех с победой!
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