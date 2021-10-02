Брайтон энд Хоув Альбион

ГлавнаяВсе матчи
Матчи Англия. Премьер-Лига 2021/2022
Россия. Премьер-Лига 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Лига Европы 2021/2022
Евро-2020
Лига конференций 2021/2022
Отбор ЧМ-2022. Европа
Англия. Премьер-Лига 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Германия. Бундеслига 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Россия. ФНЛ 2021/2022
Россия. Кубок 2021/2022
Англия. Кубок Английской Лиги 2021/2022
Италия. Кубок 2021/2022
Германия. Кубок 2021/2022
Украина. Премьер-Лига 2021/2022
Нидерланды. Эредивизие 2021/2022
Португалия. Примейра 2021/2022
Беларусь. Высшая лига 2021
Англия. Чемпионшип 2021/2022
Россия. Суперкубок 2019
Англия. Суперкубок 2019
Германия. Суперкубок 2019
Испания. Суперкубок 2019
Италия. Суперкубок 2019
Франция. Суперкубок 2019
Суперкубок УЕФА 2021
Кубок Америки 2021
Олимпиада 2020
Лига Наций 2020/2021
Чемпионат Европы U21. 2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2020
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
Чемпионат мира 2018
Казахстан. Премьер-лига 2021
Австралия. А-Лига 2021/2022
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2021/2022
Австрия. Первая Лига 2021/2022
Азербайджан. Премьер-лига 2021/2022
Албания. Суперлига 2021/2022
Англия. Лига Один 2021/2022
Англия. Лига Два 2021/2022
Англия. Кубок 2021/2022
Аргентина. Суперлига 2021
Аргентина. Примера Б Метро 2021
Аргентина. Примера B Насьональ 2021
Аргентина. Примера C Метро 2021
Армения. Премьер лига 2021/2022
Беларусь. Кубок 2021/2022
Бельгия. Про-Лига 2021/2022
Бельгия. Кубок 2021/2022
Бельгия. Вторая лига 2021/2022
Болгария. Первая лига 2021/2022
Болгария. Вторая лига 2021/2022
Бразилия. Лига Баияно 2021
Бразилия. Лига Гаушо 2021
Бразилия. Лига Минейро 2021
Бразилия. Серия А 2021
Бразилия. Серия B 2021
Бразилия. Серия С 2021
Венгрия. Чемпионат I 2021/2022
Венесуэла. Примера дивизион 2021
Германия. Вторая Бундеслига 2021/2022
Германия. Третья лига 2021/2022
Гондурас. Лига Насьональ 2021/2022
Греция. Суперлига 2021/2022
Грузия. Высшая Лига 2021
Дания. Суперлига 2021/2022
Дания. Первый дивизион 2021/2022
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2021/2022
Израиль. Первый дивизион 2021/2022
Ирландия. Премьер-лига 2021
Исландия. Высший дивизион 2021
Исландия. Первый дивизион 2021
Испания. Сегунда 2021/2022
Италия. Серия B 2021/2022
Катар. Старс-Лига 2021/2022
Кипр. Первый дивизион 2021/2022
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2021
Коста-Рика. Примера дивизион 2021/2022
Латвия. Высшая лига 2021
Латвия. Первая лига 2021
Литва. Лига A 2021
Марокко. Ботола Про 2021/2022
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2021
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2021
Лига Чемпионов КОНКАКАФ 2021
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ-2022. Африка
Отбор ЧМ-2022. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ-2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Отбор Евро-2023 (до 21)
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2021/2022
Молдова. Национальный дивизион 2021/2022
Нидерланды. Первый дивизион 2021/2022
Нидерланды. Кубок Нидерландов 2021/2022
Никарагуа. Примера 2021/2022
Норвегия. Высшая лига 2021
Парагвай. Примера дивизион 2021
Парагвай. Второй дивизион 2021
Польша. Экстракласса 2021/2022
Польша. Первый дивизион 2021/2022
Португалия. Сегунда 2021/2022
Португалия. Кубок 2021/2022
Португалия. Кубок Лиги 2021/2022
Россия. ФНЛ-2. Группа 1 2021/2022
Россия. ФНЛ-2. Группа 2 2021/2022
Россия. ФНЛ-2. Группа 3 2021/2022
Россия. ФНЛ-2. Группа 4 2021/2022
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2021/2022
Россия. Премьер-Лига Крыма 2021/2022
Кубок Париматч Премьер 2021
Румыния. Лига 1 2021/2022
Румыния. Лига 2 2021/2022
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2021/2022
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2021/2022
Сербия. Суперлига 2021/2022
Словакия. Первая лига 2021/2022
Словения. Первая лига 2021/2022
Словения. Вторая лига 2021/2022
США. МЛС 2021
США. ЮСЛ 2021
Таджикистан. Высшая Лига 2021
Турция. Супер-Лига 2021/2022
Турция. Первая лига 2021/2022
Турция. Кубок Турции 2021/2022
Украина. Первая лига 2021/2022
Украина. Кубок Украины 2021/2022
Уругвай. Примера 2021
Уругвай. Сегунда 2018
Уругвай. Сегунда 2021
Уэльс. Кимру Альянс 2021/2022
Уэльс. Премьер-лига 2021/2022
Финляндия. Высшая лига 2021
Финляндия. Первый дивизион 2021
Франция. Лига 2 2021/2022
Хорватия. Первая лига 2021/2022
Чехия. Первая лига 2021/2022
Чили. Примера дивизион 2021
Чили. Примера B 2021
Швейцария. Суперлига 2021/2022
Швеция. Аллсвенскан 2021
Швеция. Суперэттан 2021
Шотландия. Премьер-лига 2021/2022
Эстония. Высшая лига 2021
ЮАР. Премьер-Лига 2021/2022
Япония. J-Лига 2021
2021-10-02
2021-08-13
2021-08-14
2021-08-15
2021-08-21
2021-08-22
2021-08-23
2021-08-28
2021-08-29
2021-09-11
2021-09-12
2021-09-13
2021-09-17
2021-09-18
2021-09-19
2021-09-25
2021-09-26
2021-09-27
2021-10-02
2021-10-03
2021-10-16
2021-10-17
2021-10-18
2021-10-22
2021-10-23
2021-10-24
2021-10-30
2021-10-31
2021-11-01
2021-11-05
2021-11-06
2021-11-07
2021-11-20
2021-11-21
2021-11-27
2021-11-28
2021-11-30
2021-12-01
2021-12-04
2021-12-11
2021-12-14
2021-12-15
2021-12-18
2021-12-26
2021-12-28
2022-01-01
2022-01-15
2022-01-22
2022-02-08
2022-02-09
2022-02-12
2022-02-19
2022-02-26
2022-03-05
2022-03-12
2022-03-19
2022-04-02
2022-04-09
2022-04-16
2022-04-23
2022-04-30
2022-05-07
2022-05-15
2022-05-22
Брайтон энд Хоув Альбион - Арсенал
Манчестер Юнайтед - Эвертон
Бернли - Норвич Сити
Челси - Саутгемптон
Лидс - Уотфорд
Вулверхэмптон - Ньюкасл Юнайтед

Протокол матча Брайтон энд Хоув Альбион против Арсенал

Брайтон энд Хоув Альбион Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув Альбион 0:0 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон) Арсенал
Брайтон энд Хоув Альбион
0 : 0
завершен
02 октября 2021, 19:30
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 127 - 317
Очков за игру в нац. чемп.: 2.2 - 1.5
Средний возраст: 27.1 - 23.5
Средний рост: 183.7 - 182.9
Легионеров: 8 - 7
Схемы: 3-5-2 - 4-2-3-1
Серия побед: 0 - 4
Арсенал
Англия. Премьер-Лига 2021/2022, 7 тур
Стадион Амекс (Брайтон)
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.133.282.51
Фонбет 3.10 3.20 2.50
BetBoom 3.22 3.32 2.37
 
74' Мопе Нил (9)
 
78' Модер Якуб (15) уходит с поля, МакАлистер Алексис (10) вышел на поле
 
82' Вельтман Йоэл (34)
 
84' Гросс Паскаль (13) уходит с поля, Марч Соломон (20) вышел на поле
 
63' Эдегор Мартин (8) уходит с поля, Пепе Николя (19) вышел на поле
 
72' Обамеянг Пьер-Эмерик (14) уходит с поля, Ляказетт Александр (9) вышел на поле
 
2
90' Сака Букайо (7) уходит с поля, Мэйтленд-Найлз Эйнсли (15) вышел на поле
90+1' Партей Томас (5)
Наказания
Мопе Нил 74’
Вельтман Йоэл 82’
90+1’ Партей Томас
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
63’ Пепе Николя Эдегор Мартин
72’ Ляказетт Александр Обамеянг Пьер-Эмерик
МакАлистер Алексис Модер Якуб 78’
Марч Соломон Гросс Паскаль 84’
90’ Мэйтленд-Найлз Эйнсли Сака Букайо
Статистика
 21 Удары по воротам 8
2 Удары в створ 2
8 Фолы 5
8 Угловые 5
1 Офсайды 1
58% Владение мячом 42%
2 Cэйвы 2
2 Предупреждения 1
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 10:46
Тут даже доминировать не получилось. Совсем плох артета.
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 07:00
Как же так, канониры? Уверенная победа в дерби северного Лондона должна была воодушевить и замотивировать подопечных Артеты...Не тут то было! Если Арсенал пробьется в еврокубки, то это будет для них огромный успех.
deodorante per ambienti
deodorante per ambienti
вчера в 06:46
Неожиданно, однако. Я думал вошли в колею.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
02 октября в 23:25
после ТТХ Арсенал ничей опять...
Брулин
Брулин
02 октября в 22:08
убогий Арсенал, убогий Артета. 21 удар Брайтона, моментов тьма, отскочили....
протон
протон
02 октября в 21:58
    LMI
    LMI
    02 октября в 21:43
    Хорошо, что вообще не проиграли
    нечитайло
    нечитайло
    02 октября в 21:29
    Воще низовая суббота
    aNOOBis
    aNOOBis ответ azkan (раскрыть)
    02 октября в 21:29
    Не Мосс и не Арсеналу дал бы легко, будь на месте Даффи Луис еще бы и красную дали
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    02 октября в 21:28
    обе команды не наиграли на победу, ничья закономерна
    azkan
    azkan ответ aNOOBis (раскрыть)
    02 октября в 21:27
    Да, рановато начал падать. Нет пенальти. Потерпел бы, защ все сам сделал бы))
    zdeniss
    zdeniss
    02 октября в 21:26
    сегодня не доминировали...
    Тристан
    Тристан
    02 октября в 21:25
    Спасибо за победу над Тотенхэмом, но проблемы в организации игры у канониров остались прежние. За сим остается надеяться на Артета аут, хуже не будет в любом случае.
    azkan
    azkan
    02 октября в 21:24
    Снова невнятная игра пошла от Арсенала. Даже нет доминирования. Артета поздновато внес изменения в составе.
    Грэм Поттер создал очень хорошую, жадную до побед, крепкую команду.
    Мне понравился Кукурелья и вышедший Марч.
    Брайтон был ближе к победе чем Арсенал. В конце Рамсдэйл спас от неминуемого гола.
    aNOOBis
    aNOOBis
    02 октября в 21:22
    Чисто затоптали...
    Ляказетт вышел на полтайма и то ноги отбили.
    aNOOBis
    aNOOBis
    02 октября в 21:16
    Ну, вот, хз...
    Контакт был, Смитти падать раньше начал, может быть
    aNOOBis
    aNOOBis
    02 октября в 21:11
    Смитти тоже надо снимать...
    azkan
    azkan
    02 октября в 21:09
    Вот и удары у Брайтона пошли пониже и во вратаря.. так и до гола близко.
    aNOOBis
    aNOOBis ответ azkan (раскрыть)
    02 октября в 21:06
    Ну, не столько пожадничал сколько не смог отдать и пришлось бить из не самой удачной позиции, хотя нормальный страйкер забил бы от туда
    azkan
    azkan
    02 октября в 21:03
    Эххх! Смит Роу пожадничал! И сам скверно пробил!
    aNOOBis
    aNOOBis
    02 октября в 21:00
    Не понятно почему Саша, если его совершенно точно будут отпускать, дали бы тогда Мартинелли поиграть, он молодой и активный
    Тристан
    Тристан
    02 октября в 20:56
    Артета тормозит, менять вчера еще надо было Обамеянга, не вошел он в игру.
    azkan
    azkan
    02 октября в 20:55
    Всё по птичкам стреляет девятка Брайтона. А может в следующий раз и залететь.
    azkan
    azkan
    02 октября в 20:51
    Что то с доминированием проблемы у Артеты))
    Эти не дают, те не могут короче.
    aNOOBis
    aNOOBis
    02 октября в 20:51
    Удачи Николя!
    aNOOBis
    aNOOBis
    02 октября в 20:46
    Парти что-та лишь однажды за всю карьеру в Арсенале ударил в створ, по-моему, в прошлой игре против Шпор
    aNOOBis
    aNOOBis
    02 октября в 20:41
    Меняйте Петю, он ВСЁ
    Martini-1987
    Martini-1987
    02 октября в 20:41
    Обама клоун🤦‍♂️
    Тристан
    Тристан
    02 октября в 20:19
    Обамеянг и Томиясу пока самые худшие в составе пушкарей. Первый мяч не может обработать в который раз при приеме, второй не раз терял его оставаясь последним в обороне. Можно было бы списать на дождь отчасти, если бы не отличная распасовка от игроков Брайтона. Есть ощущение, что во втором тайме Арсенал задавит.
    aNOOBis
    aNOOBis
    02 октября в 20:12
    Мосс гонит
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100