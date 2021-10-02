Брайтон энд Хоув Альбион

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Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу ЛЧ
Грэм Поттер создал очень хорошую, жадную до побед, крепкую команду.
Мне понравился Кукурелья и вышедший Марч.
Брайтон был ближе к победе чем Арсенал. В конце Рамсдэйл спас от неминуемого гола.
Грэм Поттер создал очень хорошую, жадную до побед, крепкую команду.
Мне понравился Кукурелья и вышедший Марч.
Брайтон был ближе к победе чем Арсенал. В конце Рамсдэйл спас от неминуемого гола.
Ляказетт вышел на полтайма и то ноги отбили.
Ляказетт вышел на полтайма и то ноги отбили.
Контакт был, Смитти падать раньше начал, может быть
Контакт был, Смитти падать раньше начал, может быть
Эти не дают, те не могут короче.
Эти не дают, те не могут короче.