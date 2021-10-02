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Челси - Саутгемптон
Манчестер Юнайтед - Эвертон
Бернли - Норвич Сити
Лидс - Уотфорд
Вулверхэмптон - Ньюкасл Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион - Арсенал

Протокол матча Челси против Саутгемптон

Челси Логотип футбольный клуб Челси (Лондон) 3:1 Логотип футбольный клуб Саутгемптон Саутгемптон
Челси
3 : 1
завершен
02 октября 2021, 17:00
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 377.5 - 142
Очков за игру в нац. чемп.: 2.2 - 0.7
Средний возраст: 27 - 25.5
Легионеров: 7 - 3
Схемы: 3-4-2-1 - 4-4-2
Саутгемптон
Англия. Премьер-Лига 2021/2022, 7 тур
Стадион Стэмфорд Бридж
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.395.009.23
Фонбет 1.40 4.90 8.50
Мелбет 1.41 4.84 8.86
1XBET 1.46 4.78 8.00
BetBoom 1.43 4.85 7.73
 
9' (1:0) Чалоба Трево (14) (Лофтус-Чик Рубен (12))
 
44' Тренеру Тухель Томас
 
55' Силва Тиаго (6)
 
65' Хадсон-Одои Каллум (20) уходит с поля, Маунт Мэйсон (19) вышел на поле
 
73' Ковачич Матео (8) уходит с поля, Жоржиньо (5) вышел на поле
 
83' Лофтус-Чик Рубен (12) уходит с поля, Баркли Росс (18) вышел на поле
 
84' (2:1) Вернер Тимо (11) (Аспиликуэта Сезар (28))
 
89' (3:1) Чилуэлл Бенжамин (21)
 
34' Ромеу Ориоль (6)
 
46' Уолкотт Тео (32) уходит с поля, Диалло Ибраима (27) вышел на поле
 
61' (1:1) Уорд-Праус Джеймс (8)
 
73' Телла Натан (23) уходит с поля, Дженепо Мусса (19) вышел на поле
 
77' Уорд-Праус Джеймс (8)
 
87' Редмонд Натан (11) уходит с поля, Эльюнусси Мохамед (24) вышел на поле
 
2
90+1' Салису Мохамед (22)
90+5' Дженепо Мусса (19)
Голы
Чалоба Трево
ассистент Лофтус-Чик Рубен 		1:0 9’
61’ 1:1(П) Уорд-Праус Джеймс
Вернер Тимо
ассистент Аспиликуэта Сезар 		2:1 84’
Чилуэлл Бенжамин 3:1 89’
Наказания
34’ Ромеу Ориоль
Тренеру Тухель Томас 44’
Силва Тиаго 55’
77’ Уорд-Праус Джеймс
90+1’ Салису Мохамед
90+5’ Дженепо Мусса
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
46’ Диалло Ибраима Уолкотт Тео
Маунт Мэйсон Хадсон-Одои Каллум 65’
Жоржиньо Ковачич Матео 73’
73’ Дженепо Мусса Телла Натан
Баркли Росс Лофтус-Чик Рубен 83’
87’ Эльюнусси Мохамед Редмонд Натан
Статистика
 20 Удары по воротам 6
9 Удары в створ 2
11 Фолы 13
7 Угловые 2
1 Офсайды 0
62% Владение мячом 38%
1 Cэйвы 6
1 Предупреждения 3
0 Удаления 1
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Все комментарии
протон
протон
вчера в 03:33
Вернер забил два, засчитали один. Лукаку забил с офсайда. Вместо 3-0 получили 1-1. Но удача была на нашей стороне. 3-1 и уверенно возвращаемся на победный путь!
Ладно отменять гол Лукаку. Но отменить гол Тимо? Это каким надо быть бессердечным ?
Судью на мыло!... Как можно отменить год, из-за эпизода который был на много раньше. Судя просто списал свою ошибку.
Удачи Челси! Надеюсь,что сегодня команда прервет безголевую засуху и возьмёт 3 очка.
протон
протон ответ azkan (раскрыть)
вчера в 03:32
С победой всех!!! Интересная игра получилась! Маунт красава. На полную восстановится - ваще закошмарит..
протон
протон
вчера в 03:32
С победой! Тимо с голами. Жаль,что один отменили, но это Аткинсон и Дин, они стабильны в своем маразме. Порадовали Чалоба и РЛЧ. Чилуэлл исправился, но привозить так глупо не надо.
azkan
azkan ответ протон (раскрыть)
02 октября в 22:42
Тино Ливраменто по моему уже продали с правом выкупа.
Жаль конечно. Он отлично сыграл в этом матче. Тино очень перспективный крайний защитник.
Думаю Челси обязательно воспользуется правом обратного выкупа.
протон
протон
02 октября в 22:07
Волевой характер в концовке синие показали
протон
протон
02 октября в 21:47
по второму тайму: что за тайм! парни в синем настояли на своем! удаление помогло, но лучше бы взяткинсон первый гол вернера не отменял, этот саут должны были и в равных составах дожимать, маунт нереально освежил игру. обидно было за детскую ошибку чилли в моменте с пенальти, все же ливраменто походу был заряжен против челси, как тот же траоре из виллы - как и каждый арендник, который считает что не получил полноценного шанса. и как же я рад что чилвел забил! вернер восстановил справедливость, жаль только ромелу сегодня не забил, но победа после таких двух поражений - вот что важно. всех с победой!
протон
протон
02 октября в 21:47
Ох. Ну и валидольно было до 2-го гола. Думал, взяткинсон окончательно убил шансы на победу с отменой гола Тимо. Но карма вернула всё-таки должок. С победой, синие.
Ironigor
Ironigor ответ azkan (раскрыть)
02 октября в 21:07
Да для него чересчур много расчитывают партнёры, создают для него моменты, а только их об... ет . У него КПД почти нулевое. Лучше без него, чтобы на него не играли ,а сами что нибудь придумывали и на его место кого нибудь уже купили. Постоянно от него ждут какого-то прогресса и надеяться, а он как был как Чалов так и остаётся. Это моё субъективное мнение. Как-то так.
Спасибо дружище за понимание. Удачи 👍✊
azkan
azkan ответ Ironigor (раскрыть)
02 октября в 20:37
Не согласен. Он очень хорош в комбинациях. Скорость немного растерял вроде, но сейчас все на уровне. Просто не везуха. Сегодня тоже почти 100% голевой момент упустил. Правда он немного тянулся за мяч. А так он создает и для него создают моменты. А это тоже важно. А удача она то есть, то его нет. Правда немного затянулся неудачливый период. И думаю его прорвало сегодня.
Тем более он стал игроком матча. Может и это его подхлестнет и немного раскрепостит психологически. А то он по моему начал замыкаться на своих не фартовых ударах. Прежде чем ударить по мячу думает промажу)
Так что он синий! И главное фаны поддерживают. Да шутят над ним, но любя))
Ironigor
Ironigor ответ azkan (раскрыть)
02 октября в 20:01
Может быть когда-то, где-то но не в Челси.
Пусть лучше освободит место и идёт искать свою удачу где-то на стороне. Он не для Челси.
Bom Bom
Bom Bom
02 октября в 19:43
Елки-палки, какие персоны забивали у Челси
DXTK
DXTK
02 октября в 19:39
в этом сезоне предстоит отчаянная борьба за выживание 7 туров ноль побед виноват ли Хаззенхюнтель от части, а с другой стороны, продав трех основных игроков среди которых денни ингс, забивной игрок, трудно рассчитывать на благоприятный исход, как пришли китайцы так клуб провалился на дно и 4 года находится в таком состоянии....хуже пока только ньюкасл, норвич и бернли, вот и ждем игр с ними так сказать за 6 очков

PS говорят в АПЛ - классика это борьба за титул, но по настоящему классика это борьба клубов за выживание............. вот на Прауса и будет надежда, воспитанник все же, как в свое время на Ле Тисса, забил гол и удалился в этой игре , хоть видно что присутствует на поле.
azkan
azkan ответ Ironigor (раскрыть)
02 октября в 19:21
Почин есть почин! Может дальше прорвет его. Надеюсь.
azkan
azkan
02 октября в 19:19
Тухель правильно делает, именно с такими середняками и нужно всех наигрывать, ротировать состав. Чиллуэлл в первом тайме хорошо сыграл, потом стушевался и во втором привез пенальти. В первом тайме гол Вернера надо было засчитывать.
Тогда игра пошла бы в другом русле. А так еще интереснее стала. После того как Сотон сравнили счет.
Подкат сзади прямой ногой и не убирал даже после касания это 100% красная карточка. Тут Аткинсон правильное решение принял. А дальше после замен отлично реализовали большинство. Красивой комбинацией Маунт-Аспи-Вернер.
Особенно рад за Вернера. И вообще все сыграли отлично. Даже Лукаку.
А третий гол должен был залетать уже после ударов Лукаку и еще кого то. А забил именно Чиллуэлл. Тоже рад за него. Ему тоже нужно давать время.
Саутгемптон очень крепко сыграли в обороне и даже могли сравнять счет еще в первом тайме. очень цепко играли оставляя минимум пространства Челси.
Но класс сказался, победа трудная но справедливая!
Ironigor
Ironigor
02 октября в 19:06
Всех болельщиков Челси с победой !!!
Не ну ,каков Тимо Вернер , с полутора мера не промахнулся !!! Класс всё таки сказывается !!!)))
Romeo 777
Romeo 777
02 октября в 19:00
Всех с трудовой победой! Очень сложно игра далась, сильный дождь внёс свои коррективы в игру. Старались абсолютно все на поле. В игре было всё... 2 не засчитанных гола, перекладина, штанга, пенальти в наши ворота, удаление в концовке матча у Сотона. Отдельно рад за Вернера!
dimagas2
dimagas2
02 октября в 19:00
Мега напряжная игра и победа. Судейка постаралась на славу сегодня, отменил аж 2 гола за 10 мин.Но все таки мы их дожали после удаления.
Таганский
Таганский
02 октября в 18:57
Не без труда..
Но всех с победой!!
azkan
azkan
02 октября в 18:55
Всё! С победой Челси!
Таганский
Таганский
02 октября в 18:51
Бэнчик реабилитировался..))
azkan
azkan
02 октября в 18:49
Гол! 3:1! Как это было?! Чиллуэллл!!! Исправился!
dimagas2
dimagas2
02 октября в 18:49
Гол?
fanliverpoolfan 777
fanliverpoolfan 777 ответ Вернувшийся_Князь (раскрыть)
02 октября в 18:48
    azkan
    azkan ответ Klaus-S (раскрыть)
    02 октября в 18:48, ред.
    Прямой пошел и дальше не согнул ноги, чтобы не травмировать. Спецом пошел. Вот и получил красную!
    Stalker-ato
    Stalker-ato
    02 октября в 18:47
    Ай молодец и главное как вовремя ))))
    Можно жн забить гол который доведет приимущество до 3х или четерех мячей,а можно один вот такой,вот такой важный!!!!
    fanliverpoolfan 777
    fanliverpoolfan 777
    02 октября в 18:46
      Таганский
      Таганский
      02 октября в 18:45
      Тимооохаа!!))
      dimagas2
      dimagas2
      02 октября в 18:44
      Шикарная комбинация!
      azkan
      azkan
      02 октября в 18:44
      Маунт и Аспи шикарно сыграли! Но особенно рад за Вернера!
      azkan
      azkan
      02 октября в 18:43
      Веееернеррр!! Наконец то!!! ВАР молчи цка! ))
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