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Тогда игра пошла бы в другом русле. А так еще интереснее стала. После того как Сотон сравнили счет.
Подкат сзади прямой ногой и не убирал даже после касания это 100% красная карточка. Тут Аткинсон правильное решение принял. А дальше после замен отлично реализовали большинство. Красивой комбинацией Маунт-Аспи-Вернер.
Особенно рад за Вернера. И вообще все сыграли отлично. Даже Лукаку.
А третий гол должен был залетать уже после ударов Лукаку и еще кого то. А забил именно Чиллуэлл. Тоже рад за него. Ему тоже нужно давать время.
Саутгемптон очень крепко сыграли в обороне и даже могли сравнять счет еще в первом тайме. очень цепко играли оставляя минимум пространства Челси.
Но класс сказался, победа трудная но справедливая!
Тогда игра пошла бы в другом русле. А так еще интереснее стала. После того как Сотон сравнили счет.
Подкат сзади прямой ногой и не убирал даже после касания это 100% красная карточка. Тут Аткинсон правильное решение принял. А дальше после замен отлично реализовали большинство. Красивой комбинацией Маунт-Аспи-Вернер.
Особенно рад за Вернера. И вообще все сыграли отлично. Даже Лукаку.
А третий гол должен был залетать уже после ударов Лукаку и еще кого то. А забил именно Чиллуэлл. Тоже рад за него. Ему тоже нужно давать время.
Саутгемптон очень крепко сыграли в обороне и даже могли сравнять счет еще в первом тайме. очень цепко играли оставляя минимум пространства Челси.
Но класс сказался, победа трудная но справедливая!
Тем более он стал игроком матча. Может и это его подхлестнет и немного раскрепостит психологически. А то он по моему начал замыкаться на своих не фартовых ударах. Прежде чем ударить по мячу думает промажу)
Так что он синий! И главное фаны поддерживают. Да шутят над ним, но любя))
Тем более он стал игроком матча. Может и это его подхлестнет и немного раскрепостит психологически. А то он по моему начал замыкаться на своих не фартовых ударах. Прежде чем ударить по мячу думает промажу)
Так что он синий! И главное фаны поддерживают. Да шутят над ним, но любя))