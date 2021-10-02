В 16 Менди Эдуар Голов пропущено: 1 Спасений: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 90

П 28 Аспиликуэта Сезар Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 4 Отборы: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 90

З 2 Рюдигер Антонио Ударов всего: 1 Отборы: 2 Выносы: 2 Пасы: 80 Точность пасов: 73 Минут сыграно: 90

З 6 Силва Тиаго Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 79 Точность пасов: 70 Минут сыграно: 90

П 21 Чилуэлл Бенжамин Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 7 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 90

П 8 Ковачич Матео Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Пасы: 57 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 73

П 12 Лофтус-Чик Рубен Ударов всего: 2 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Выносы: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 83

З 14 Чалоба Трево Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 5 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 66 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 90

П 11 Вернер Тимо Ударов всего: 4 Ударов в створ: 4 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Выносы: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 90

Н 9 Лукаку Ромелу Ударов всего: 2 Офсайды: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 90

П 20 Хадсон-Одои Каллум Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 65

Запасные игроки

В 1 Аррисабалага Кепа

З 3 Алонсо Маркос

З 4 Кристенсен Андреас

П 18 Баркли Росс Пасы: 10 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 13

П 5 Жоржиньо Фолов заработано: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 17

П 22 Зиеш Хаким

П 19 Маунт Мэйсон Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 25

П 17 Ньигес Сауль