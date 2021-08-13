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Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
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Фэнтези-футбол
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ЛЧмания
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу ЛЧ
Пеналей я не увидел. Судья отработал нормально.
Что делает Сане в команде?
Мюллер бесит излишним благородством.
Загорелых становится не прилично много в команде((.
Пеналей я не увидел. Судья отработал нормально.
Что делает Сане в команде?
Мюллер бесит излишним благородством.
Загорелых становится не прилично много в команде((.
Воде справедливая ничья. Но Бавария все равно была ближе к победе.
Воде справедливая ничья. Но Бавария все равно была ближе к победе.
Операторы явно не тот ракурс показали.
Операторы явно не тот ракурс показали.
Гладбаху респект навязали борьбу. Хороший матч!
Гладбаху респект навязали борьбу. Хороший матч!
Зоммер лучший игрок матча.
Зоммер лучший игрок матча.