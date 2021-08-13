В 1 Нойер Мануэль Голов пропущено: 1 Выносы: 1 Спасений: 3 Пасы: 44 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 95

З 19 Дэвис Альфонсо Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 70 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 95

З 4 Зюле Никлас Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Пасы: 91 Точность пасов: 79 Минут сыграно: 95

З 44 Станишич Йосип Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 82

З 2 Упамекано Дайотчанкуль Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 78 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 95

П 8 Горецка Леон Фолов заработано: 1 Отборы: 4 Перехваты: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 95

П 6 Киммих Йозуа Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 4 Перехваты: 2 Пасы: 83 Точность пасов: 74 Минут сыграно: 95

П 7 Гнабри Серж Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 75

Н 9 Левандовски Роберт Ударов всего: 5 Ударов в створ: 5 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 95

П 25 Мюллер Томас Офсайды: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Перехваты: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 82

П 10 Сане Лерой Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Офсайды: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 75

Запасные игроки

В 26 Ульрайх Свен

З 23 Куасси Нианзу

З 15 Ричардс Крис

З 3 Ричардс Омар

З 20 Сарр Буна Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 13

П 17 Кюйсанс Микаэль

П 42 Мусиала Джамал Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 20

Н 11 Коман Кингсли Ударов всего: 1 Всего навесов: 4 Пасы: 7 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 20