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Протокол матча Боруссия против Бавария

Боруссия Логотип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах) 1:1 Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен) Бавария
Боруссия
1 : 1
завершен
вчера, 21:30
Стартовый состав
Цена (млн. €): 159 - 563.4
Средний возраст: 26.8 - 26.3
Средний рост: 182.6 - 184.8
Легионеров: 6 - 3
Схемы: 4-2-3-1 - 4-2-3-1
Серия побед: 4 - 0
Бавария
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Германия. Бундеслига 2021/2022, 1 тур
Стадион Боруссия-Парк
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.464.831.57
Лига Ставок 5.00 5.20 1.54
Фонбет Live! 14.00 1.16 8.50
Мелбет 4.84 4.62 1.65
1XBET 4.58 4.48 1.74
BetBoom 4.52 4.17 1.72
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    10' (1:0) Плеа Алассан (14) (Штиндль Ларс (13))
     
    58' Штиндль Ларс (13)
     
    2
    64' Херрманн Патрик (7) уходит с поля, Хофманн Йонас (23) вышел на поле
    64' Плеа Алассан (14) уходит с поля, Тюрам Маркус (10) вышел на поле
     
    72' Вольф Ханнес (11) уходит с поля, Беннеттс Кинан (37) вышел на поле
     
    86' Тренеру Хюттер Адольф
     
    2
    90+1' Нойхаус Флориан (32)
    90+1' Нойхаус Флориан (32) уходит с поля, Бенес Ласло (22) вышел на поле
     
    42' (1:1) Левандовски Роберт (9) (Киммих Йозуа (6))
     
    2
    75' Сане Лерой (10) уходит с поля, Коман Кингсли (11) вышел на поле
    75' Гнабри Серж (7) уходит с поля, Мусиала Джамал (42) вышел на поле
     
    2
    82' Станишич Йосип (44) уходит с поля, Сарр Буна (20) вышел на поле
    82' Мюллер Томас (25) уходит с поля, Чупо-Мотинг Эрик (13) вышел на поле
    Голы
    Плеа Алассан
    ассистент Штиндль Ларс     		1:0 10’
    42’ 1:1 Левандовски Роберт
    ассистент Киммих Йозуа
    Наказания
    Штиндль Ларс 58’
    Тренеру Хюттер Адольф 86’
    Нойхаус Флориан 90+1’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Хофманн Йонас Херрманн Патрик 64’
    Тюрам Маркус Плеа Алассан 64’
    Беннеттс Кинан Вольф Ханнес 72’
    75’ Коман Кингсли Сане Лерой
    75’ Мусиала Джамал Гнабри Серж
    82’ Сарр Буна Станишич Йосип
    82’ Чупо-Мотинг Эрик Мюллер Томас
    Бенес Ласло Нойхаус Флориан 90+1’
    Статистика
    		 11 Удары по воротам 20
    		4 Удары в створ 9
    		7 Фолы 4
    		3 Угловые 7
    		3 Офсайды 4
    		35% Владение мячом 65%
    		8 Cэйвы 3
    		2 Предупреждения 0
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    Все комментарии
    ABir
    ABir
    сегодня в 03:38
    Не только в России Идёт выравнивание класса клубов
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 00:05
    Играть не умеют !
    Илья85
    Илья85 ответ KLINSI (раскрыть)
    вчера в 23:45, ред.
    смешно)))
    KLINSI
    KLINSI ответ Илья85 (раскрыть)
    вчера в 23:33
    Матч не использованных возможностей.
    Пеналей я не увидел. Судья отработал нормально.

    Что делает Сане в команде?
    Мюллер бесит излишним благородством.

    Загорелых становится не прилично много в команде((.
    azkan
    azkan
    вчера в 23:30
    Бавария не смогла дожать, Мюнхенгладбах мог огрызнутся и вырвать победу.
    Воде справедливая ничья. Но Бавария все равно была ближе к победе.
    azkan
    azkan
    вчера в 23:20
    В первом вообще не понятно было, то ли в свои ноги споткнулся, то ли в чужие))
    Операторы явно не тот ракурс показали.
    azkan
    azkan
    вчера в 23:19
    Во втором случае можно было ставить пенальти. Но мог и не ставить.
    Гладбаху респект навязали борьбу. Хороший матч!
    Bom Bom
    Bom Bom
    вчера в 23:17
    2 чистых пенальти не поставил судья.
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 23:17
    Изумительно работает ссаное ВАРево в хвалёной Бундеслиге! А вы всё о Кукуяне...
    Илья85
    Илья85 ответ KLINSI (раскрыть)
    вчера в 23:14
    По ходу судья вырывается на первое место )))
    KLINSI
    KLINSI
    вчера в 22:52
    По крайней мере одно ясно.
    Зоммер лучший игрок матча.
    kella
    kella
    вчера в 21:51
    Белые начинают и выигрывают!
    волгодон 2
    волгодон 2
    вчера в 21:50
    норм,еще один от Боруссии надо и зайдет
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 21:08
    Бавария.
    Gahi
    Gahi победа гостей
    вчера в 20:53
    Начала чемпионата всегда обнадеживает клубы выступить удачней прошлого сезона. Для Боруссии прошедший сезона сложился не однозначно команда хорошо выступила в Лиги Чемпионов вышла из группы в плей-офф турнира. А вот в Бундеслиги команда заняла 8 место и лишила себя участия в еврокубках этого сезона, так что все игры у Боруссии будут в этом цикле связаны внутри своей страны. А что касается Баварии, то команда будет стремиться вновь в очередной раз стать чемпионом Германии и побороться за трофей Лиги Чемпионов УЕФА, тем более в команду пришёл амбициозный молодой тренер Юлиан Нагельсман. Прогноз победа Баварии. Удачи
    beefs
    beefs победа гостей
    вчера в 20:47
    «Бавария» обновилась в обо-роне и начнет сезон под руко-водством нового наставника, но вряд ли у баварцев будут проблемы. «Боруссия» серьез-но уступает в классе и не впе-чатляет пока по игре, в таком состоянии дать бой фавориту «жеребята» вряд ли в состо-янии.
    STVA 1
    STVA 1 1-й тайм - Гости выиграют и обе команды не забьют
    вчера в 20:12
    Матч Боруссия менхенгладбах и Бавария Мюнхен открывается новый чемпионат бундеслиги Буки ведут Баварию фаворитом но ей очень тяжело играть в гостях с боруссией думаю ставка обе забьют может пройти в этом матче Я же поставлю на победу Баварии в первом тайме
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин победа хозяев
    вчера в 04:58
    Почему такой прогноз? Безусловно Бавария выглядит безусловным фаворитом как матча, так и всего чемпионата. Мюнхенцы - сильнейший немецкий клуб последних лет. Однако если рассматривать противостояние именно этих двух клубов, то обнаружится, что за последние 4 года у этих клубов по 4 победы друг над другом. Так почему бы хозяевам не продолжить традицию и в этом сезоне?
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