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Интер - Ювентус
Аталанта - Удинезе
Фиорентина - Кальяри
Верона - Лацио
Рома - Наполи

Протокол матча Интер против Ювентус

Интер Логотип футбольный клуб Интер (Милан) 1:1 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин) Ювентус
Интер
1 : 1
завершен
вчера, 21:45
Стартовый состав
Цена (млн. €): 408.5 - 235.5
Очков за игру в нац. чемп.: 2.1 - 1.8
Средний возраст: 28.6 - 28.9
Средний рост: 184.4 - 186
Легионеров: 8 - 7
Схемы: 3-5-2 - 4-4-2
Серия побед: 1 - 6
Ювентус
Италия. Серия А 2021/2022, 9 тур
Стадион Джузеппе Меацца
Интер Логотип футбольный клуб Интер (Милан) 1:1 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин) Ювентус
90:00
Интер
Ювентус
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.203.693.37
Фонбет 2.20 3.50 3.50
Мелбет 2.05 3.90 3.49
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    17' (1:0) Джеко Эдин (9)
     
    40' Барелла Николо (23)
     
    62' Чалханоглу Хакан (20) уходит с поля, Гальярдини Роберто (5) вышел на поле
     
    70' Перишич Иван (14)
     
    2
    72' Мартинес Лаутаро (10) уходит с поля, Санчес Алексис (7) вышел на поле
    72' Перишич Иван (14) уходит с поля, Думфрис Дензел (2) вышел на поле
     
    90' Барелла Николо (23) уходит с поля, Весино Матиас (8) вышел на поле
     
    18' Бернардески Федерико (20) уходит с поля, Бентанкур Родриго (30) вышел на поле
     
    44' Сандро Алекс (12)
     
    2
    65' Куадрадо Хуан (11) уходит с поля, Дибала Пауло (10) вышел на поле
    65' Кулусевски Деян (44) уходит с поля, Кьеза Федерико (22) вышел на поле
     
    2
    83' Локателли Мануэль (27) уходит с поля, Жорже Кайо (21) вышел на поле
    83' МакКенни Уэстон (14) уходит с поля, Мело Артур (5) вышел на поле
     
    89' (1:1) Дибала Пауло (10)
     
    90+5' Кьеллини Джорджо (3)
    Голы
    Джеко Эдин 1:0 17’
    89’ 1:1(П) Дибала Пауло
    Наказания
    Барелла Николо 40’
    44’ Сандро Алекс
    Перишич Иван 70’
    90+5’ Кьеллини Джорджо
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    18’ Бентанкур Родриго Бернардески Федерико
    Гальярдини Роберто Чалханоглу Хакан 62’
    65’ Дибала Пауло Куадрадо Хуан
    65’ Кьеза Федерико Кулусевски Деян
    Санчес Алексис Мартинес Лаутаро 72’
    Думфрис Дензел Перишич Иван 72’
    83’ Жорже Кайо Локателли Мануэль
    83’ Мело Артур МакКенни Уэстон
    Весино Матиас Барелла Николо 90’
    Статистика
    		 10 Удары по воротам 16
    		2 Удары в створ 4
    		14 Фолы 15
    		5 Угловые 2
    		1 Офсайды 3
    		49% Владение мячом 51%
    		3 Cэйвы 1
    		2 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 13:56
    Мегаотскок по - турински! Пенальти в конце матча был спорный. Интер не заслужил ничьи, конечно! Но так иногда случается в футболе.
    BIANCONERI27
    BIANCONERI27 ответ Legend 6 (раскрыть)
    сегодня в 13:52
    Принимают решения отталкиваясь на вар, прямой ногой въехали по ноге,вот и итог.
    Спрут1899
    Спрут1899
    сегодня в 10:03
      Zhgoon
      Zhgoon
      сегодня в 08:58
      «Интер» сыграл как-то очень неважно и слишком осторожно. Стартовый состав получше и в два раза подороже, чем у зебр, еще и у себя дома, но Индзаги почему-то побоялся идти в атаку и давить, хотя могли. В итоге обе команды отдали мяч друг другу и только вылупленно смотрели на него из своих половин поля.
      Счет справедливый: на победу ни одна из команд не наиграла.
      h8you
      h8you ответ Тео Джонс (раскрыть)
      сегодня в 08:37
      особенно интересно про как обычно))) а ничего,что это только второй пенальти в сезоне)))
      Legend 6
      Legend 6 ответ BIANCONERI27 (раскрыть)
      сегодня в 07:02
      ВАР не принимает решение епт, ахахаха.
      Legend 6
      Legend 6
      сегодня в 07:01
      Дело дайвера живет.
      Зато в англии что-то не очень ставят)
      112910415
      112910415
      сегодня в 06:32
      никто победу не заслужил
      BIANCONERI27
      BIANCONERI27 ответ Bensurr (раскрыть)
      сегодня в 01:05, ред.
      уже ВАР, какой сомнительный пенальти?
      Bensurr
      Bensurr
      сегодня в 00:58
      Ну и как относится к Ювентусу? После сомнительной пенальти, я конечно знал что Ювентус не проиграет, но так в открытую судья заташил, это ни в какие ворота не лезет.
      Спрут1899
      Спрут1899
      сегодня в 00:41
      Аааа? Ну кто там кричал вчера про удаления болоньи..??? Позорный турин в своем стиле....Ну хоть отскочили... По игре не засоуживали...
      Туринский_экспресс
      Туринский_экспресс ответ Sexual Harassment (раскрыть)
      сегодня в 00:15
      С другой стороны интер создал ещё меньше играя дома. Гол то их из ничего - ряд сложившихся обстоятельств - игра в меньшинстве, рикошет, отскок от перекладины на боснийское дерево. Кроме этого интер ничего не смог создать. Другое дело, что состав изначально предполагал капитуляцию. Играть с Бернардески, Маккени и Кулушевски в старте это уже минус 3 человека. План видимо был стандартный - минуты до 80 катать вату и играть на отбой, а потом Кьеза и Дибала выходят и делают гол. Но не срослось. Зато бестолковый Думфрис помог. Аха-ха)
      95-shishani-95
      95-shishani-95 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
      сегодня в 00:13
      Как я и ожидал.
      Sexual Harassment
      Sexual Harassment
      сегодня в 00:10
      Хороший результат в гостях, но вполне справедливо Юве мог отлететь от Интера. Повезло что судья глазастый на вар попался.
      В первом туре у Рона решающий гол отменили за часть ладони в офсайде, так что в непредвзятости сомнений нет.
      По плану на игру - Макс поровалился и спас его случай.
      Туринский_экспресс
      Туринский_экспресс ответ barcamilan (раскрыть)
      сегодня в 00:09
        barcamilan
        barcamilan
        сегодня в 00:07
          Туринский_экспресс
          Туринский_экспресс ответ juvenale (раскрыть)
          вчера в 23:59
          Обидно, что даже не пытались играть на победу. За ничьёй приехали. Аллегри испортил центральный матч тура своим стартовым составом. Прав он или нет покажет весна.
          Туринский_экспресс
          Туринский_экспресс ответ allemz (раскрыть)
          вчера в 23:58
          Нарисовали интеру с миланом первые места, а в результате получили позор в ЕК. А тут 100% пенальти, совсем не обязательный, но всё же. В этот раз англичане от нас в плове ЛЧ не спрячутся. Так что посмотришь на команду в деле, а не по онлайн-трансляции.)
          Туринский_экспресс
          Туринский_экспресс
          вчера в 23:55
          Половина игроков стартового состава вышла с замены во втором тайме. Будь они готовы с первых минут, было бы рубилово, а так тухлый матч на нули. Интеру повезло с рикошетом и отскоком, плюс Бернардески был вне поля, воля случая и большинства подарила гол. Думфрис видно что неадекватный и психически не стабильный игрок. Его удалять ещё в матче с Лацио нужно было за распускание рук. Вот ему карма и вернулась. Привёз на ровном месте пенальти, когда Ювентус уже и мяч практически потерял. Очень огорчил настрой на игру, точнее его полное отсутствие. Бентанкурам, Артурам, Маккени, Кулушевски, Данилам, Бернардески не понять, что интер это враг, а врага надо уничтожать. Ведут себя как наёмники. Несмотря на отскок настроение испорчено на всю неделю. Считаю, что Аллегри сдал два очка. Понятно, что приберёг только восстановившихся игроков, но всё же досадно.
          Тео Джонс
          Тео Джонс
          вчера в 23:47, ред.
          Полнейший отстой и скукотень, моментов минимум, зрелищности никакой, полосатики как обычно отскок с пенкой. Надеюсь чемпионами станет Наполи или Милан.
          juvenale
          juvenale
          вчера в 23:45
          Юве был лучше во втором тайме.А если бы Дибала и Кьеза были готовы сыграть весь матч,счет был бы другим
          allemz
          allemz
          вчера в 23:45
          Закрывайте этот цирк, одна и та же картина из года в год
          juvenale
          juvenale
          вчера в 23:39
          ГОЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ
          allemz
          allemz
          вчера в 23:38
          Ору мля, дежурную пенку зебрам нарисовали под конец матча, ничего не меняется. Ну абсолютно ничего.
          ОРЛОВЕЦ
          ОРЛОВЕЦ
          вчера в 23:38
          Не ну как ещё. После 85-ой минуты можно смело бвло ставить на пенальти
          juvenale
          juvenale ответ DEIVID_555 (раскрыть)
          вчера в 23:33
          хаха ты то чего радуешься...кузены вас скинут после декабря зхахах
          juvenale
          juvenale
          вчера в 23:32
          обидно....ничейный матч
          Zhgoon
          Zhgoon
          вчера в 22:21
          Зебры выглядят сильнее, «Интер» хоть и ведет в счете, но все же будто не пока собрался на игру. Будем смотреть. Ожидаю трудовую победу змеек.
          Абрамджан
          Абрамджан
          вчера в 22:16
            juvenale
            juvenale
            вчера в 22:11
            шальной залетел
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