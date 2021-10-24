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Счет справедливый: на победу ни одна из команд не наиграла.
Счет справедливый: на победу ни одна из команд не наиграла.
Зато в англии что-то не очень ставят)
Зато в англии что-то не очень ставят)
В первом туре у Рона решающий гол отменили за часть ладони в офсайде, так что в непредвзятости сомнений нет.
По плану на игру - Макс поровалился и спас его случай.
В первом туре у Рона решающий гол отменили за часть ладони в офсайде, так что в непредвзятости сомнений нет.
По плану на игру - Макс поровалился и спас его случай.
кстати, 8 ноября тоже две аналогичные субстанции сыграют.
кстати, 8 ноября тоже две аналогичные субстанции сыграют.