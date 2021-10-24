В 1 Щесны Войцех Голов пропущено: 1 Спасений: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 96

З 19 Бонуччи Леонардо Ударов всего: 1 Выносы: 4 Пасы: 75 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 96

З 6 Данило Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 83 Точность пасов: 72 Минут сыграно: 96

З 3 Кьеллини Джорджо Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 3 Выносы: 5 Желтые карточки: 1 Пасы: 81 Точность пасов: 67 Минут сыграно: 96

З 12 Сандро Алекс Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Выносы: 4 Желтые карточки: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 96

П 11 Куадрадо Хуан Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 6 Точные навесы: 3 Перехваты: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 65

Н 44 Кулусевски Деян Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Пасы: 8 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 65

П 27 Локателли Мануэль Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Выносы: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 83

П 14 МакКенни Уэстон Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 3 Пасы: 24 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 83

П 20 Бернардески Федерико Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 2 Пасы: 4 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 18

Н 9 Мората Альваро Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 96

Запасные игроки

В 36 Перин Маттиа

В 23 Пинсольо Карло

З 4 де Лигт Матийс

З 2 Де Шильо Маттиа

З 17 Пеллегрини Лука

З 24 Ругани Даниэле

П 30 Бентанкур Родриго Отборы: 3 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 44 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 78

П 5 Мело Артур Фолов совершено: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 13

П 8 Рэмзи Аарон

Н 10 Дибала Пауло Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Пенальти забито: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 31

Н 21 Жорже Кайо Фолов совершено: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 13

Н 22 Кьеза Федерико Фолов заработано: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 31

Пропускают

(Н) - Мышечная травма

Не играл с 20.10.21 , с ним 13 из 15 очков в нац. чемпионате Кин Моизе (Н) - Мышечная травма