Воспитанники академии футболиста «Спартака» Зобнина отравились в Сочи

вчера, 17:50

Воспитанники и тренеры академии футболиста московского «Спартака» Романа Зобнина отравились в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба академии.

«Вся команда тренеров и администрации академии не отходит от детей, делая все возможное, чтобы улучшить их состояние. Сейчас состояние большинства детей положительное. Врачи всю ночь и сегодняшнее утро дежурили на этажах. Мы рядом с детьми, и ни один из них не останется без внимания. Академия не оставит эту ситуацию, и все меры будут применены, когда главный вопрос — здоровье детей — будет решен. Просьба не паниковать и держаться вместе», — говорится в сообщении.

Ранее прокуратура Лазаревского района Сочи организовала проверку по факту массового отравления детей-спортсменов в возрасте 10-12 лет, приехавших для участия в соревнованиях по регби. Уточняется, что медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь, госпитализация не потребовалась.

CCCP1922
вчера в 22:04
Питание нужно организовать, а не наблюдать со стороны, как дети едят всякую дрянь.
drug01
вчера в 19:12
Когда в беде дети это всегда печально.надо строже следить и не допускать халатности.
shur
вчера в 18:26
...дети наше будующие! Держать строгий ответ!!!
Варвар7
вчера в 18:19
Детишкам - здоровья , виновных строго наказать!
Гость
