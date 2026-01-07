Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДоговорные матчи

212 человек будут допрошены по делу о ставках в турецком футболе

вчера, 17:23

Федерация футбола Турции (TFF) выявила 212 функционеров профессиональных клубов, которые на протяжении последних пяти лет делали незаконные ставки на матчи. Они предстанут перед дисциплинарным советом федерации, сообщил телеканал TRT Haber.

В их числе 108 тренеров и 104 менеджера клубов, отмечает телеканал, публикуя список функционеров.

Ранее сообщалось, что TFF отстранила от матчей на срок от восьми месяцев до одного года 149 профессиональных судей в связи с обнаружением у них счетов для ставок на матчи, в том числе за рубежом. Всего по делу проходит 571 действующий арбитр, 371 из них имеет счета в букмекерских конторах.

Также сообщалось, что перед дисциплинарным советом TFF в рамках расследования дела о незаконных ставках предстанут свыше тысячи футболистов.

Генпрокурор Стамбула Акын Гюрлек заявлял о возможности задержания руководства ряда футбольных клубов Турции в рамках расследования дела, которое местные власти проводят совместно с Интерполом и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: itar-tass.com
В Турции по делу о ставках в футболе произведены новые задержания
26 декабря 2025
Из-за скандала со ставками в футболе из Турции были вывезены $52 млрд
24 ноября 2025
В Турции возможны задержания руководства клубов по делу о ставках
20 ноября 2025
Федерация футбола Турции начала расследование по делу о ставках
12 ноября 2025
Около 600 футболистов в Турции вызовут на допрос по делу о ставках
09 ноября 2025
Турецкий судья сделал более 18 тысяч ставок в букмекерских конторах
27 октября 2025
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:02
Это ж сколько вакансий в турецком футболе может освободится ? )
684wv25dbygk
684wv25dbygk
вчера в 20:44
Мало допрашиваемых, подследственных в два раза больше
Vilar
Vilar
вчера в 18:48
Даже страшно представить, если бы у нас копнули игорную коррупцию, сколько имён новых миллиардеров узнали бы.
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:14
Похоже в Турции всерьез взялись за ставочников
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 