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Сампдория - Аталанта
Ювентус - Сассуоло
Удинезе - Верона
Кальяри - Рома
Эмполи - Интер
Лацио - Фиорентина

Протокол матча Сампдория против Аталанта

Сампдория Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя) 1:3 Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо) Аталанта
Сампдория
1 : 3
завершен
вчера, 19:30
Стартовый состав
Цена (млн. €): 52.2 - 216.5
Очков за игру в нац. чемп.: 1 - 1.7
Средний возраст: 27.7 - 27.1
Легионеров: 6 - 9
Схемы: 4-3-3 - 3-4-2-1
Серия побед: 1 - 0
Аталанта
Италия. Серия А 2021/2022, 10 тур
Стадион Луиджи Феррарис
Сампдория Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя) 1:3 Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо) Аталанта
90:00
Сампдория
Аталанта
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.514.301.76
Фонбет 4.20 3.90 1.80
Мелбет 4.52 3.90 1.81
1XBET 4.48 4.02 1.84
BetBoom 4.39 3.99 1.78
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    10' (1:0) Капуто Франческо (10) (Торсби Мортен (2))
     
    17' (1:1) Автогол Аскильдсен Кристоффер (16)
     
    26' Торсби Мортен (2)
     
    29' Аскильдсен Кристоффер (16)
     
    36' Колли Омар (15)
     
    57' Мурру Никола (29) уходит с поля, Шабо Жулиан (4) вышел на поле
     
    65' Колли Омар (15) уходит с поля, Черво Риккардо (11) вышел на поле
     
    66' Габбьядини Маноло (23) уходит с поля, Квальярелла Фабио (27) вышел на поле
     
    2
    85' Аскильдсен Кристоффер (16) уходит с поля, Экдаль Альбин (6) вышел на поле
    85' Силва Адриен (5) уходит с поля, Торрегросса Эрнесто (9) вышел на поле
     
    90+1' Шабо Жулиан (4)
     
    14' Паломино Хосе Луис (6)
     
    21' (1:2) Сапата Дуван (91) (Дзаппакоста Давиде (77))
     
    46' Паломино Хосе Луис (6) уходит с поля, Скальвини Джорджио (42) вышел на поле
     
    59' Пашалич Марио (88) уходит с поля, Иличич Йосип (72) вышел на поле
     
    65' Иличич Йосип (72)
     
    2
    79' Дзаппакоста Давиде (77) уходит с поля, Пеццелла Джузеппе (13) вышел на поле
    79' Малиновский Руслан (18) уходит с поля, Миранчук Алексей (59) вышел на поле
     
    87' Сапата Дуван (91) уходит с поля, Пикколи Роберто (99) вышел на поле
     
    2
    90+3' Фройлер Ремо (11)
    90+5' (1:3) Иличич Йосип (72) (Миранчук Алексей (59))
    Голы
    Капуто Франческо
    ассистент Торсби Мортен     		1:0 10’
    17’ 1:1(А) Аскильдсен Кристоффер
    21’ 1:2 Сапата Дуван
    ассистент Дзаппакоста Давиде
    90+5’ 1:3 Иличич Йосип
    ассистент Миранчук Алексей
    Наказания
    14’ Паломино Хосе Луис
    Торсби Мортен 26’
    Аскильдсен Кристоффер 29’
    Колли Омар 36’
    65’ Иличич Йосип
    Шабо Жулиан 90+1’
    90+3’ Фройлер Ремо
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Скальвини Джорджио Паломино Хосе Луис
    Шабо Жулиан Мурру Никола 57’
    59’ Иличич Йосип Пашалич Марио
    Черво Риккардо Колли Омар 65’
    Квальярелла Фабио Габбьядини Маноло 66’
    79’ Пеццелла Джузеппе Дзаппакоста Давиде
    79’ Миранчук Алексей Малиновский Руслан
    Экдаль Альбин Аскильдсен Кристоффер 85’
    Торрегросса Эрнесто Силва Адриен 85’
    87’ Пикколи Роберто Сапата Дуван
    Статистика
    		 8 Удары по воротам 13
    		3 Удары в створ 4
    		14 Фолы 19
    		3 Угловые 3
    		6 Офсайды 1
    		41% Владение мячом 59%
    		2 Cэйвы 2
    		4 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    galem72
    galem72
    сегодня в 12:09
    А почему в заголовке не оповестили публику, что миранчук ассист исполнил? Как-то не скрепно получается. ))
    Zhgoon
    Zhgoon
    вчера в 23:09
    «Сампдорию» по-хорошему жалко. Очень харизматичная команда, хоть и без звезд, всегда выкладываются на все сто, играют от души, вратарь у них вообще молодчик. Похожи на «Сассуоло», но там есть игроки сборной. А тут на голом энтузиазме ребята играют. Ну, и вся команда такая разношерстная. Как сборная мира.
    «Сассуоло» это типичная хищная щука, а «Сампдория» это эдакая обычная рыба из карповых.
    протон
    протон
    вчера в 22:00
    Аталанта Миранчука проиграла без Миранчука)
    Два состояния Аталанты: 1. Аталанта Миранчука 2. Аталанта Миранчука без Миранчука
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    вчера в 21:42
    Просто вышел, метко сказано. Лёша вали оттель, в более слабую команду, но за игровой практикой! Удачи!!!
    Johnes
    Johnes
    вчера в 21:42
    Молодец Аталанта! Иличич красаец!
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 21:36
    Дали немного поиграть.
    kotmyshka
    kotmyshka
    вчера в 21:35
    Победа Аталанты была довольно ожидаемой
    УЕСКА
    УЕСКА Гости выиграют и обе команды забьют
    вчера в 18:50
    Команда Гасперини должна реабилитироваться после осечки с Удинезе и поражения в Лиге чемпионов от Ман Юнайтед. У Сампдории и у Аталанты много высококлассных игроков атаки поэтому жду от этого матча много голов и победу Аталанты.
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