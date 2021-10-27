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«Сассуоло» это типичная хищная щука, а «Сампдория» это эдакая обычная рыба из карповых.
«Сассуоло» это типичная хищная щука, а «Сампдория» это эдакая обычная рыба из карповых.
Два состояния Аталанты: 1. Аталанта Миранчука 2. Аталанта Миранчука без Миранчука
Два состояния Аталанты: 1. Аталанта Миранчука 2. Аталанта Миранчука без Миранчука