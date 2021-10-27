В 1 Муссо Хуан Голов пропущено: 1 Спасений: 2 Пасы: 16 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 96

З 77 Дзаппакоста Давиде Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 3 Выносы: 2 Пасы: 45 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 79

П 66 Ловато Маттео Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 52 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 96

З 3 Мехле Йоаким Ударов всего: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Пасы: 41 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 96

З 6 Паломино Хосе Луис Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 45

П 15 Де Рон Мартен Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 74 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 96

П 7 Копмейнерс Тейн Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 76 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 96

П 18 Малиновский Руслан Ударов всего: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 79

П 88 Пашалич Марио Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 59

П 11 Фройлер Ремо Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 72 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 96

Н 91 Сапата Дуван Ударов всего: 5 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов совершено: 2 Пасы: 22 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 87

Запасные игроки

В 31 Росси Франческо

В 57 Спортиелло Марко

З 13 Пеццелла Джузеппе Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 17

З 42 Скальвини Джорджио Перехваты: 2 Пасы: 26 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 51

П 72 Иличич Йосип Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 37

Н 59 Миранчук Алексей Голевые передачи: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 17

Н 9 Муриэль Луис

Н 99 Пикколи Роберто Пасы: 1 Минут сыграно: 9

Пропускают

(З) - Мышечная травма

Не играл с 29.09.21 , с ним 11 из 18 очков в нац. чемпионате Госенс Робин (З) - Мышечная травма

(З) - Перелом руки

Не играл с 09.10.21 , с ним 11 из 18 очков в нац. чемпионате Джимсити Берат (З) - Перелом руки