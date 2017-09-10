«Марсель» уступил «Ренну»

В поединке 5-го тура Лиги 1 «Ренн» на выезде переиграл «Марсель».
Марсель, стадион «Велодром»
«Марсель» – «Ренн» – 1:3 (0:2)
Голы: Сансон 88 — Хазри 2, Бенжамин 10, Гнаньон 70
«Марсель»: Манданда, Рами, Эвра, Сакаи (Б. Сарр 38), Абденнур (Роланду 72), Сансон, Сертик, Товен, Лопес (Замбо Ангисса 58), Пайет, Жермен.
Главный тренер: Руди Гарсия.
«Ренн»: Кубек, Бааль, Гнаньон, Траоре, Эразмус, Хазри (Мауасса 60), Буриго, Прчич, Бенжамин (Леа Силики 87), И. Сарр, Мубеле.
Главный тренер: Кристиан Гуркюфф.
Предупреждения: Сансон 15, Эвра 26, Рами 29, Абденнур 61, Бенжамин 83, Сертик 88, Роланду 90+1.
Судья: Амори Делерю.
В дургом поединке 5-го тура Лиги 1 «Лион» обыграл «Генгам».