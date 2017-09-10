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«Марсель» уступил «Ренну»

10 сентября 2017, 23:53
МарсельЛоготип футбольный клуб Марсель1 : 3Логотип футбольный клуб РеннРеннМатч завершен

В поединке 5-го тура Лиги 1 «Ренн» на выезде переиграл «Марсель».

Марсель, стадион «Велодром» 

«Марсель» – «Ренн» – 1:3 (0:2)
Голы: Сансон 88 — Хазри 2, Бенжамин 10, Гнаньон 70

«Марсель»: Манданда, Рами, Эвра, Сакаи (Б. Сарр 38), Абденнур (Роланду 72), Сансон, Сертик, Товен, Лопес (Замбо Ангисса 58), Пайет, Жермен.
Главный тренер: Руди Гарсия.

«Ренн»: Кубек, Бааль, Гнаньон, Траоре, Эразмус, Хазри (Мауасса 60), Буриго, Прчич, Бенжамин (Леа Силики 87), И. Сарр, Мубеле.
Главный тренер: Кристиан Гуркюфф.

Предупреждения: Сансон 15, Эвра 26, Рами 29, Абденнур 61, Бенжамин 83, Сертик 88, Роланду 90+1.

Судья: Амори Делерю.

В дургом поединке 5-го тура Лиги 1 «Лион» обыграл «Генгам».

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Cules2013
Cules2013
11 сентября 2017 в 17:50
Эвра и Пайе, по-моему, совсем того, хотя чего это я, как раз выбрали нужный клуб любители трудностей и включать дурочку.
Миша Вилков
Миша Вилков
11 сентября 2017 в 15:59
Ренн, с победой!
cannongun
cannongun
11 сентября 2017 в 09:37
ох пичалька((
нечитайло
нечитайло
11 сентября 2017 в 06:29
Так бывает
Адвокат 76
Адвокат 76
11 сентября 2017 в 05:46
Ренн с победой!
Bayern Best
Bayern Best
11 сентября 2017 в 01:47
Хоть клуб и продали,а косяки остались
drug01
drug01
11 сентября 2017 в 00:12
Марсель было просто не узнать!!!!
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