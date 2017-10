Неймар не реализовал три момента в одной атаке в матче с Боливией

Нападающий сборной Бразилии Неймар трижды не смог поразить ворота команды Боливии в одной атаке в матче южноамериканского отбора ЧМ-2018 (0:0). Сначала форварду ПСЖ помешал забить голкипер Боливии Карлос Лампе, затем два удара Неймара в створ ворот отразил защитник боливийцев Габриэль Вальверде.

Superb double goal line clearance from Neymar's shot by Valverde for Bolivia.

(🎥: @FAHADHD24_ )pic.twitter.com/7rHDbfrUjo