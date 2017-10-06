Венесуэла и Уругвай разошлись миром

В поединке 17-го тура южноамериканского отбора к ЧМ-2018 сборная Уругвая на выезде не смогла переиграть команду Венесуэлы.

Сан-Кристобаль, стадион «Полидепортиво де Пуэбло-Нуэво».

Венесуэла – Уругвай – 0:0

Венесуэла: Фариньес, Гарсия, Кихада, Чансельор, Вильянуэва, Морено, Ринкон, Х. Мартинес (Отеро 69), Кордова (Сотельдо 80), Мурильо (Лусена 83), Рондон.

Главный тренер: Рафаэль Дудамель.

Уругвай: Муслера, М. Касерес, Хименес, Годин, М. Перейра, Нандес (А. Гонсалес 83), Вальверде (де Арраскаета 79), Фалеро, К. Родригес (Бентанкур 65), Суарес, Кавани.

Главный тренер: Оскар Табарес.

Предупреждения: Вильянуэва 43, Ринкон 86.

Судья: Андерсон Доронко.

В прошлом туре Венесуэла смогла добиться ничьей в матче с Аргентиной (1:1), а Уругвай победил Парагвай (2:1).

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